Назван неожиданный способ борьбы с бессонницей

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Чтобы побороть бессонницу, необходимо меньше находится в постели и позже ложиться спать. О таком способе рассказал диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Майкл Мосли, сообщает Daily Mail.
Как утверждает эксперт, если стало сложно засыпать, то нужно ложиться в постель в позднее время. Из-за этого человек не будет лежать и несколько часов переживать о своем самочувствии на следующий день.
«Принцип прост: чем меньше времени вы проводите в постели, тем сильнее устаете и тем больше хотите спать. Поэтому когда ваша голова касается подушки, вы быстро погружаетесь в глубокий и восстанавливающий сон», — заявил специалист.
«Например, если вам нужно встать в семь утра, не нужно ложиться до часу ночи», — призвал специалист.
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