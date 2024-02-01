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Назван неожиданный способ борьбы с бессонницей

Врач Мосли призвал поздно ложиться спать, чтобы наладить сон
01 февраля 2024, 10:22
Фото: istock / Tero Vesalainen

Фото: istock / Tero Vesalainen

Чтобы побороть бессонницу, необходимо меньше находится в постели и позже ложиться спать. О таком способе рассказал диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Майкл Мосли, сообщает Daily Mail.

Как утверждает эксперт, если стало сложно засыпать, то нужно ложиться в постель в позднее время. Из-за этого человек не будет лежать и несколько часов переживать о своем самочувствии на следующий день.

«Принцип прост: чем меньше времени вы проводите в постели, тем сильнее устаете и тем больше хотите спать. Поэтому когда ваша голова касается подушки, вы быстро погружаетесь в глубокий и восстанавливающий сон», — заявил специалист.

Чтобы определить идеально время для отхода ко сну, Мосли призвал вести дневник и записывать, сколько часов удалось поспать. Он отметил, если человек в среднем спит по 6 часов в сутки, значит пытаться уснуть раньше нет смысла.

«Например, если вам нужно встать в семь утра, не нужно ложиться до часу ночи», — призвал специалист.

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#сон
#диетолог
#человек
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Подмосковные врачи спасли мужчину, отравившегося домашними консервами
01 февраля 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

45-летнего мужчину с сильным расстройством желудка и рвотой привезла бригада скорой помощи в Сергиево-Посадскую больницу. Причиной отравления стали маринованные опята домашнего приготовления, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Выяснилось, что мужчина отравился уже два дня назад. Некоторое время он терпел, и лишь когда ситуация стала совсем угрожающей, обратился за экстренной медицинской помощью.

«Пациента в тяжёлом состоянии и с сильным обезвоживанием немедленно поместили в реанимацию. В течение двух дней ему снимали интоксикацию. Когда пациенту стало лучше, его перевели в терапевтическое отделение, где лечение продолжилось», — отмечается в сообщении.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#медицина
#здравоохранение
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Врач-дерматолог Калинина рассказала о том, чем бергамот полезнее апельсина
01 февраля 2024, 05:23

Фото: iStock/danisacch

Бергамот — цитрусовый плод, используется в чае, народной медицине, ароматерапии, косметологии и парфюмерии. Врач-дерматолог и косметолог Ольга Калинина рассказала РБК, чем бергамот может оказаться полезен для здоровья.
Она пояснила, что бергамот превосходит апельсины и мандарины по содержанию витамина С, а также богат витаминами А, В, магнием, калием и другими полезными веществами. Кроме того, этот плод содержит фитохимические вещества, флавоноиды и полезные для здоровья соединения.

Бергамот положительно влияет на снижение общего холестерина и увеличение «хороших» липопротеидов высокой плотности, снижает уровень глюкозы и уменьшает воспаление в организме, а также обладает противогрибковыми свойствами и стимулирует работу ЖКТ. По этой причине он чрезвычайно полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом.

Несмотря на то, что плоды бергамота не едят в свежем виде из-за горькой и кислой мякоти, его запах успокаивает и снижает тревожность. Поэтому бергамот чаще всего добавляют в чай для придания последнему приятного аромата.

Вместе с тем, перед употреблением бергамота следует помнить о том, что его масло повышает чувствительность кожи к солнечному свету и может вызывать аллергию.

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#врачи
#фрукты
#здоровье
#сердце
#сахарный диабет
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Венеролог Хайретдинов из Уфы раскрыл, чем опасно долгое сексуальное воздержание
01 февраля 2024, 04:54

Фото: iStock/grinvalds

Продолжительное сексуальное воздержание может негативно влиять на физическое и психологическое состояние человека, рассказал врач-дерматовенеролог из Уфы Алексей Хайретдинов. В беседе с порталом Ufatime он заявил, что сексуальная активность крайне важна для здоровья обоих полов.
По его словам, секс поддерживает гормональный баланс в организме, его недостаток может нарушить функционирование организма в целом. Отсутствие половой близости может привести к застойным явлениям и хроническим заболеваниям половых органов.

Врач объяснил, что регулярный сексуальный контакт улучшает кровоток в органах малого таза, особенно важно для мужчин, в то время как длительное воздержание, напротив, может негативно сказаться на их репродуктивной функции и состоянии нервной системы.

Для женщин, как подчеркнул Хайретдинов, отсутствие секса также имеет серьезные последствия, включая излишнюю нервозность, изменение гормонального уровня и застой в малом тазу.

«Таким образом, секс — это неотъемлемая часть нормального функционирования организма», — подытожил врач.

Ранее гинеколог-эндокринолог, маммолог, кандидат медицинских наук Давид Айрапетов рассказал «Ленте. Ру», что физиологическая потребность человека в сексе заложена природой. Половой акт стимулирует выработку эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин, а также гормонов счастья и удовольствия.

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#врачи
#здоровье
#секс
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Врач Умнов: «Забудьте о водке с шашлыком»
31 января 2024, 21:59

Фото: istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов не рекомендовал употреблять жирные мясные продукты с водкой из-за большой нагрузки на организм.
«Жирные, копчёные, жареные продукты сами по себе трудны к перевариванию, а уж если смешать их с водкой, то нагрузка на печень, поджелудочную железу и желудок будет колоссальная. Органы с ней могут не справиться, что в дальнейшем способно привести к алкогольному гепатиту или панкреатиту. Поэтому забудьте о водке с шашлыком, жирными сырами, копченой колбасой», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Умнов.

Он также не советовал совмещать алкогольный напиток с маринованными продуктами, фруктами, лимонадами и сладостями.

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что пиво опасно для здоровья, поскольку нарушает работу всех органов и систем организма.

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#продукты
#врач
#алкоголь
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Невролог Комаров объяснил заболевание Селин Дион
31 января 2024, 21:14

Реабилитолог-невролог Александр Комаров заявил, что заболевание певицы Селин Дион вылечить невозможно, поскольку оно связано с центральной нервной системой.
Он отметил, что при подобном недуге здоровье человека можно поддерживать, однако полностью излечится невозможно.

«Его можно лечить, есть различные виды лечения при помощи таблеток, инъекций и путём стимуляторов, позволяют убрать гипертонус локально или системно. Обратное излечение от него невозможно, но компенсация при помощи лечения возможна. Синдром появляется в виде повышенного тонуса в мышцах, сниженного объёма движений и сниженной подвижности. Человек не может передвигаться, а может только сидеть или стоять», — отметила в беседе с NEWS.ru Комаров.

Ранее невролог Кирилл Алмазов заявлял, что тревожность может быть вызвана различными причинами, такими как стресс, низкая самооценка, перфекционизм и неврологические или кардиологические заболевания.

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#здоровье
#человек
#заболевания
#невролог
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Подмосковные врачи провели около 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию
31 января 2024, 20:16

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию провели в Московском областном госпитале ветеранов войн. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Порядка 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию крупных суставов провели врачи отделении травматологии и ортопедии.

«Отделение травматологии и ортопедии принимает на госпитализацию пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении опорно-двигательного аппарата, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи - эндопротезировании суставов конечностей.<…> Успешная операция — это результат сплоченной работы всех сотрудников отделения. За 28 лет работы по специальности травматология-ортопедия я провел более 4000 таких операций», — поделился завотделения травматологии и ортопедии Московского областного госпиталя для ветеранов войн, врач высшей категории Икром Акрамов.

Стоит подчеркнуть, что по вопросам госпитализации обращаться по телефону в отдел госпитализации.

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#операция
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#консультации
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В Московской области открыли патологоанатомическое отделение
31 января 2024, 19:13

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Патологоанатомическое отделение открылось в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отделение было модернизировано в рамках губернаторской программы.

«Необходимость развития патологоанатомической службы, без которой нельзя себе представить определения лечения туберкулезных больных, мы озвучивали начиная с 2018 года. Мотивов было много. Когда возникла необходимость принимать на долечивание больных, то оказалось, что очень много диагнозов нуждаются в коррекции. Привлечение специалистов, обладающих богатейшими знаниями отечественной школы патологической анатомии, позволило в большом количестве случаев снять диагноз туберкулеза и направить пациентов к специалистам по профилю», — поделился главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Стоит отметить, что благодаря новому отделению проводится экспертиза различной сложности и диагностика ревматоидных процессов, туберкулеза, лепры, грибковых и глистных инвазий.

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#диагностика
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Остеопат Михаленко: Неправильный прикус может ухудшить осанку
31 января 2024, 17:46

Фото: istockphoto.com/klyots

Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальный терапевт и остеопат Илья Михаленко заявил, что неправильный прикус может оказывать негативное влияние на здоровье спины и осанку.
«Часто пациенты с нарушениями прикуса или другими патологиями челюсти страдают болями в шейном отделе, нарушением осанки, при котором голова часто установлена вперед. Это приводит к усилению лордоза шейного отдела позвоночника и перегрузки мышц шеи и верхнего плечевого пояса, что вызывает дисбаланс мышц и болевой синдром», – пояснил в беседе с Газета.ру Михаленко.

Он добавил, что подобные нарушения могут запускать цепную реакцию биомеханической дискоординации тела.

Ранее врач-стоматолог Диана Левчук заявляла, что потеря зубов может грозить из-за заболевания дёсен, их рецессии или опущения, плохой гигиены полости рта и даже неправильный прикус.

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#заболевания
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В женской консультации №2 в Люберцах заработало новое оборудование
31 января 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новая ультразвуковая система поступила в женскую консультации №2 Московского областного центра охраны материнства и детства расположенную в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Новой ультразвуковой системой укомплектовали отделение антенатальной охраны плода. Эта современная медицинская техника позволяет визуализировать мельчайшие структуры ткани, что значительно помогает врачу определить состояние пациента и поставить правильный диагноз», — отмечается в сообщении.
Кроме того, современное оборудование используется и во втором отделении женской консультации — окружном кабинете патологии шейки матки. Здесь исследования проводятся с помощью цифровых кольпоскопов с диагностическим спектральным картированием.

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#люберцы
#медицина
#здравоохранение
#медицинское оборудование
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