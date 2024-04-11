Назван продукт, который категорически нельзя совмещать с вином

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов не рекомендовал совмещать с вином йогурт, так как последний способен превратить напиток в настоящий яд для организма.
«Это очень опасно, так как так огромное количество сахара, придавая получившемуся продукту ложное ощущение «лёгкости» напитка. Из-за этого человек начнёт злоупотреблять, что приводит к ещё большему поступлению в организм этилового спирта. Из-за этого сильнее повреждаются печень, головной мозг и поджелудочная железа», — раскрыл в беседе с NEWS.ru специалист.
Он добавил, что такое сочетание может повысить риск развития сахарного диабета, атеросклероза сосудов и жирового перерождения печени из-за сахара, вина и сгущёнки.
Ранее врач-невролог Наира Курбанова заявила, что ночные судороги могут признаком поражения периферических нервов.
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