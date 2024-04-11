Врач Курбанова предупредила об опасности ночных судорог

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Врач-невролог Наира Курбанова заявила, что ночные судороги могут признаком поражения периферических нервов.
«Ночные крампи могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга. Они могут развиваться на фоне заболеваний щитовидной и паращитовидных желез, поражения печени, почек, атеросклероза коронарных сосудов и артерий ног», — отметила в беседе с Газета.ру Курбанова.
Кроме того, такие симптомы могут быть связаны с приёмом лекарств, реже – причиной судорог могут выступать наследственные факторы.
Для того, чтобы избавится от судорог, необходимо пройти медицинское обследование и следовать рекомендациям врача.
Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что такие факторы, как курение и алкоголь, усугубляют состояние аллергика весной.
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