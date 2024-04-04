Двойной удар: смешивание алкоголя и ставок на спорт увеличивает риск зависимости

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Недавнее исследование, которое провела группа учёных из Университета Невады в Лас-Вегасе и Университета Нью-Мексико, выявило, что любители спортивных ставок чаще страдают алкоголизмом. Результаты исследования приводит издание JAMA Network Open.
Эксперимент проводился весной 2022 года и включал в себя опрос более чем 4,300 взрослых американцев. Порядка 3,300 из них заявили об употреблении спиртных напитков в прошлом году, в то время как примерно 1,800 человек определили себя как игроков, которые делали ставки на спорт.
Оказалось, что спортивные ставки связаны с большей вероятностью употребления большого количества алкогольных напитков за один раз, что квалифицируется как запойное питье, по сравнению с теми, кто не делает ставки и теми, кто их делает, но не на спорт.
Исследование также подтверждает прошлые научные работы, которые связывают злоупотребление веществами и ставки на спорт.
По мнению ученых, любители ставок часто употребляют спиртные напитки во время игры и имеют склонность к рискованным действиям.
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Оказалось, что спортивные ставки связаны с большей вероятностью употребления большого количества алкогольных напитков за один раз, что квалифицируется как запойное питье, по сравнению с теми, кто не делает ставки и теми, кто их делает, но не на спорт.
По мнению ученых, любители ставок часто употребляют спиртные напитки во время игры и имеют склонность к рискованным действиям.
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Алина Юрчак