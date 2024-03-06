Названа неожиданная польза жира для красоты и здоровья

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Жир играет важную роль в поддержании жизнедеятельности человеческого организма. О пользе жиров рассказала врач-терапевт, эндокринолог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Анастасия Квасова.
«Жир является основным источником энергии, причем его энергетическая ценность в 2,5 раза выше по сравнению с белками и углеводами. Это делает жир неоценимым источником топлива для нашего тела, особенно в условиях дефицита пищи, — рассказала Квасова в беседе с «Вечерней Москвой».
Кроме того, специалист отметила, что жировая ткань выполняет функцию терморегуляции. Именно прослойка позволяет телу поддерживать стабильную внутреннюю температуру, что очень важно для выживания в различных климатических условиях.
Квасова добавила, что жир имеет важное значение для репродуктивной функции и общего гормонального баланса в организме, а также необходим для поддержания работы иммунной системы, защищая организм от инфекций и болезней.
Таким образом, врач пояснила, что жир выполняет жизненно важные функции и является неотъемлемой частью здорового питания и образа жизни.
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