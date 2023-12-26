«Жир против жира»: Диетолог перечислила калорийные продукты, помогающие худеть

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Авокадо, орехи и яйца являются продуктами с высоким содержанием жиров, но они все равно помогают худеть. О пользе жирных продуктов рассказала диетолог Кэтрин Джервасио в интервью изданию Eat This, Not That!
Она заявила, что авокадо содержит полезные жиры, благодаря которым человек быстрее ощущает насыщение. Ученые доказали, что такие жиры ускоряют обмен веществ. Она также отметила пользу жирной рыбы, например, лосося, за счет большого количества жирных кислот омега-3, полезными не только для фигуры, но и для сердца.
Диетолог посоветовала включить в рацион орехи и оливковое масло, так как орехи снижают возможное развитие ожирения, а масло содержит много антиоксидантов, уменьшающим воспаление, из-за которого вес может расти.
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