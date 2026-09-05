Названа самая опасная закуска к алкоголю
Биолог Ирина Лялина назвала соленые огурцы и помидоры самой опасной закуской к алкоголю. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам эксперта, маринованные овощи богаты солью и уксусной кислотой, которая способна негативно влиять на слизистую оболочку желудка. В сочетании с алкоголем это может ухудшить состояние здоровья и увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Биолог также предупреждает, что жирные и жареные продукты не лучший вариант для закуски. Сало, копчености и шашлык могут замедлить процесс пищеварения и повысить нагрузку на желудок, печень и желчный пузырь. Острая пища, в свою очередь, способна дополнительно раздражать слизистую оболочку желудка и пищевода, заключила Лялина.
Читайте также: