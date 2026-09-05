Названа самая опасная закуска к алкоголю

05 сентября 2026, 07:18

Биолог Лялина: Соленые огурцы и помидоры — самая опасная закуска к алкоголю

Фото: iStock/Elena Dmitrieva

Биолог Ирина Лялина назвала соленые огурцы и помидоры самой опасной закуской к алкоголю. Об этом пишет NEWS.ru.