Терапевт назвала самый опасный ЗОЖ-тренд
Терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая назвала самый опасный для здоровья ЗОЖ-тренд. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист акцентировала внимание на том, что угрозу представляют не столько сами концепции «здорового образа жизни», сколько их чрезмерное и слепое следование. Она назвала бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАДов) и витаминов в высоких дозах одним из наиболее опасных трендов. По ее словам, они могут оказывать токсическое воздействие на печень и почки, вызывать побочные эффекты и взаимодействовать с лекарствами, что может изменить эффект основного лечения, предупредила Бурнацкая.
Терапевт отметила, что избыточное употребление биодобавок может быть вредным даже в тех случаях, когда организму действительно требуется определенное вещество. Например, чрезмерное количество витаминов A, D, E, K, железа, йода или селена может быть столь же опасным, как и их недостаток. Согласно мнению Бурнацкой, еще одной распространенной ошибкой является убеждение, что добавки могут «компенсировать» последствия нездорового образа жизни. Однако на самом деле они не заменяют полноценный сон, правильное питание, физическую активность и лечение основных заболеваний, пояснила она.
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