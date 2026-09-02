Терапевт назвала самый опасный ЗОЖ-тренд

02 сентября 2026, 16:32

Терапевт Бурнацкая назвала бесконтрольный прием БАДов самым опасным ЗОЖ-трендом

Фото: iStock/Matinee Duangphet

Терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая назвала самый опасный для здоровья ЗОЖ-тренд. Об этом пишет «Лента.ру».