Врач раскрыл секрет идеального завтрака для здоровья сердца
Кардиолог Срихари Найду раскрыл секрет завтрака, который он считает идеальным для поддержания здоровья сердца, передает издание Eating Well.
Специалист рассказал, что каждое утро он начинает с приготовления яиц вкрутую на завтрак. Вечером медик отваривает их, а утром разрезает каждое яйцо пополам и добавляет черный перец, тмин и немного молотого чили. Найду советует заменять соль специями, чтобы разнообразить вкус.
Кардиолог отметил, что яйца хорошо насыщают благодаря высокому содержанию белка и не вызывают резкого повышения уровня инсулина. Он подчеркнул, что согласно исследованиям, постоянное повышение уровня инсулина может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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