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Врач раскрыл секрет идеального завтрака для здоровья сердца

Кардиолог Найду: Вареные яйца со специями на завтрак полезны для сердца
Фото: iStock/AlexPro9500

Кардиолог Срихари Найду раскрыл секрет завтрака, который он считает идеальным для поддержания здоровья сердца, передает издание Eating Well.



Специалист рассказал, что каждое утро он начинает с приготовления яиц вкрутую на завтрак. Вечером медик отваривает их, а утром разрезает каждое яйцо пополам и добавляет черный перец, тмин и немного молотого чили. Найду советует заменять соль специями, чтобы разнообразить вкус.

Кардиолог отметил, что яйца хорошо насыщают благодаря высокому содержанию белка и не вызывают резкого повышения уровня инсулина. Он подчеркнул, что согласно исследованиям, постоянное повышение уровня инсулина может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Екатерина Коршунова

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