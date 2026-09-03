Врач раскрыл секрет идеального завтрака для здоровья сердца

03 сентября 2026, 11:28

Кардиолог Найду: Вареные яйца со специями на завтрак полезны для сердца

Фото: iStock/AlexPro9500

Кардиолог Срихари Найду раскрыл секрет завтрака, который он считает идеальным для поддержания здоровья сердца, передает издание Eating Well.