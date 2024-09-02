Названы неожиданные методы снизить давление

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Терапевт Игорь Видяскин заявил, что высокое артериальное давление можно снизить с помощью плавания, медитаций и диеты.
Кроме этого, врач рекомендовал исключить курение и алкоголь.
Ранее кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова заявила о том, что аритмия часто бывает бессимптомна, поэтому представляет особую опасность.
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«Важно отметить, что эти методы могут быть эффективными для снижения артериального давления, но они не заменяют медицинской консультации. Если у вас высокое давление, обязательно проконсультируйтесь с врачом для определения наилучшего плана лечения», — добавил в беседе с NEWS.ru Видяскин.
Ранее кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова заявила о том, что аритмия часто бывает бессимптомна, поэтому представляет особую опасность.
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Мелисса Тимофеева