Кардиолог Серова назвала опасность аритмии

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Кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова заявила, что аритмия часто бывает бессимптомна, поэтому представляет особую опасность.
Она пояснила, что из-за того, что симптомы чаще всего воспринимаются пациентами как несерьёзные, заболевание может прогрессировать и приводить к серьёзным последствиям.
До этого в Москве врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского был успешно прооперирован пациент, которому было трудно дышать с одним лёгким.
Ранее в пресс-службе подмосковного Минздрава сообщали, что делать прививку от гриппа жители Московской области теперь могут в мобильных комплексах. Необходимая вакцина уже поставлена в медучреждения региона.
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«Нерегулярный ритм сердца, учащённое или замедленное сердцебиение, перебои в работе сердца, общая слабость, снижение переносимости нагрузки и работоспособности могут восприниматься как незначительные проявления. Но это заблуждение: аритмия — угрожающее жизни заболевание, выживаемость от последствий этого заболевания на 7% ниже, чем от онкологии», — прокомментировала в беседе с RT Серова.
До этого в Москве врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского был успешно прооперирован пациент, которому было трудно дышать с одним лёгким.
«Началось всё с травмы, полученной в 2020 году. Мужчина поскользнулся и упал на левую сторону. Тогда пациент не обратил внимания на этот случай. Когда дышать стало практически невозможно, обратился в Склиф. Здесь пациенту провели все необходимые диагностические процедуры и выяснили – причиной затрудненного дыхания стала травма. Из-за сильного ушиба левая сторона диафрагмы истончилась, а её купол стал подниматься вверх, пережимая лёгкое», – приводит АГН «Москва» сообщение учреждения.
Ранее в пресс-службе подмосковного Минздрава сообщали, что делать прививку от гриппа жители Московской области теперь могут в мобильных комплексах. Необходимая вакцина уже поставлена в медучреждения региона.
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Мелисса Тимофеева