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Врач Алексанян объяснил, почему не стоит обращаться к хирургам-гастарбайтерам

Врач Алексанян не рекомендовал обращаться к хирургам-гастарбайтерам
02 сентября 2024, 18:49
Фото: iStock/Artem Zakharov

Фото: iStock/Artem Zakharov

Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по риносептопластике Тигран Алексанян заявил, что обращаться за процедурами к пластическим хирургам-гастарбайтерам не стоит, поскольку чаще всего они арендуют кабинеты для консультаций и операционные, а затем уезжают, не отвечая за последствия.
Также он добавил, что с такими врачами нет никаких гарантий.

«Чаще всего, приезжие специалисты арендуют операционные, где проводят различные хирургические вмешательства. Скорее всего, на первичной консультации пациента встретит обходительный специалист, готовый выполнить практически любой запрос. Но коммуникабельность и расположение к себе не является гарантией профессионально выполненной операции», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Алексанян.



В то же время председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зори объяснил, почему трудовые запреты для мигрантов требуют осторожности для исключения рисков.

«Трудовые запреты для мигрантов могут вызвать кадровый голод в ряде отраслей экономики. Но мы живем в федеративном государстве, и вопрос определения тех специальностей, которые нужны данному региону – это компетенция региональная. В особых случаях государство может определить какие-то отрасли. Но остальное решает конкретный регион. И по сфере обслуживания, и по более серьёзным вопросам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зори.

Ранее сообщалось, что депутаты намерены внести в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью.

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В Клину в сентябре откроют мобильные пункты вакцинации
02 сентября 2024, 18:29

Фото: iStock / Tirachard

В Клину в сентябре можно будет пройти вакцинацию от гриппа не только в поликлиниках и ФАПах, но и в мобильных комплексах. Они будут работать в самых посещаемых местах, в том числе на Привокзальной и Советской площадях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику. Так, 4 и 18 сентября пункт мобильной вакцинации будет работать с 10:00 до 12:00 на Привокзальной площади Клина. 11 и 25 сентября он будет открыт с 10:00 до 12:00 на Советской площади», – уточнили в пресс-службе.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медик осмотрит пациента на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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Кардиолог Серова назвала опасность аритмии
02 сентября 2024, 18:13

Фото: iStock/wildpixel

Кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова заявила, что аритмия часто бывает бессимптомна, поэтому представляет особую опасность.
Она пояснила, что из-за того, что симптомы чаще всего воспринимаются пациентами как несерьёзные, заболевание может прогрессировать и приводить к серьёзным последствиям.
«Нерегулярный ритм сердца, учащённое или замедленное сердцебиение, перебои в работе сердца, общая слабость, снижение переносимости нагрузки и работоспособности могут восприниматься как незначительные проявления. Но это заблуждение: аритмия — угрожающее жизни заболевание, выживаемость от последствий этого заболевания на 7% ниже, чем от онкологии», — прокомментировала в беседе с RT Серова.

До этого в Москве врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского был успешно прооперирован пациент, которому было трудно дышать с одним лёгким.

«Началось всё с травмы, полученной в 2020 году. Мужчина поскользнулся и упал на левую сторону. Тогда пациент не обратил внимания на этот случай. Когда дышать стало практически невозможно, обратился в Склиф. Здесь пациенту провели все необходимые диагностические процедуры и выяснили – причиной затрудненного дыхания стала травма. Из-за сильного ушиба левая сторона диафрагмы истончилась, а её купол стал подниматься вверх, пережимая лёгкое», – приводит АГН «Москва» сообщение учреждения.

Ранее в пресс-службе подмосковного Минздрава сообщали, что делать прививку от гриппа жители Московской области теперь могут в мобильных комплексах. Необходимая вакцина уже поставлена в медучреждения региона.

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Врач рассказала, сколько часов сна нужно детям и взрослым для хорошего самочувствия
#врачи
#травмы
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#симптомы
#заболевания
#кардиолог
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Врач рассказала, сколько часов сна нужно детям и взрослым для хорошего самочувствия
Терапевт Устинова: норма сна в сутки может доходить до 10 часов
02 сентября 2024, 16:01

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Президент России Владимир Путин принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. В ходе мероприятия десятилетний ученик Богдан Ремарчук задал президенту вопрос о том, сколько часов он спит.
Глава государства признался, что ему неудобно соврать и сказал, что сегодня спал всего четыре часа, а обычно спит около шести. Путин отметил, что его пример не является хорошим.

В беседе с «Радио 1» врач-терапевт и диетолог Елена Устинова объяснила, сколько часов сна необходимо взрослым и детям для поддержания хорошего самочувствия. По её словам, оптимальным вариантом является сон продолжительностью восемь часов и для детей, и для взрослых.

«Это если мы говорим про подростков, то в какие-то периоды жизни норма сна может, конечно же, увеличиваться и до 8, и до 10 часов, и это всё считается вариантом нормы», — пояснила она.
Согласно мнению эксперта, идеального количества сна не существует, несмотря на то, что восемь часов часто считается стандартом.

«Есть люди, которым действительно достаточно четырех часов Наполеона, но этого в обычной жизни практически не встречается. И чаще всего люди, которые хронически мало спят, очень сильно страдают от недосыпа и его последствий», — добавила врач.
В периоды активного восстановления, например, после болезней или интенсивных физических и умственных нагрузок, потребность в сне может увеличиваться, заключила эксперт.

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Мытищинские урологи избавили пациентку от редкой патологии
02 сентября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мытищинские врачи рассказали о редком случае в урологической практике. 30-летняя женщина жаловалась на симптомы цистита, однако у неё выявили новообразование, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Эту патологию называют кистой урахуса. У пациентки она выросла до 4 см в диаметре. Подобная аномалия редко встречается у взрослых старше 30 лет. К тому же её в два раза чаще диагностируют у мужчин, чем у женщин.

Урахус – временный мочевой проток во время внутриутробного развития ребенка. Ко второй половине беременности он зарастает. Но иногда он полностью не закрывается, из-за чего может сформироваться киста. Со временем разрастается, создает дискомфорт, есть риски возникновения опухоли и инфицирования.
«Мы провели двухчасовую лапароскопическую операцию. Пришлось иметь дело с большим дефектом органа, поскольку образование плотно прилегало к его стенке. В итоге успешно удалили новообразование, восстановив анатомию и функцию мочевого пузыря», – рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.
По данным министерства, сейчас пациентка идёт на поправку. Операция не только избавила её от риска осложнений, но вернула прежнее качество жизни.

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#подмосковье
#московская область
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В Московской области стартовала мобильная вакцинация от гриппа
02 сентября 2024, 15:17

Фото: iStock / Andrii Zorii

Cделать прививку от гриппа жители Московской области теперь могут в мобильных комплексах. Необходимая вакцина уже поставлена в медучреждения региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Они работают у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов и в других местах. Это удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику. Также вакцинироваться от гриппа можно по выходным в ходе акции «Проверь своё здоровье в парке», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медик осмотрит пациента на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку. График выездов мобильных комплексов можно найти на сайте.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
#вакцинация
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Мурашко поздравил студентов Московского областного колледжа с началом учёбы
02 сентября 2024, 14:09

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

В России сегодня работают 419 медицинских колледжей и филиалов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. 2 сентября он познакомился с работой Московского областного колледжа №1 и поздравил студентов с началом нового учебного года.
«В общей сложности в России в 419 медицинских колледжах и филиалах в этом году учатся более 400 специалистов. Их обучают фельдшерскому и другим направлениям оказания медицинской помощи. Поэтому колоссальная команда, которая приходит в систему здравоохранения, конечно же, никогда не останется без внимания Минздрава», – отметил министр.
Мурашко добавил, что за последние годы набор в колледже увеличен на 15%. По его словам, поступающие студенты уже являются мотивированными и прошедшими программы подготовки.

Он пожелал студентам успехов в получении знаний и крепкого здоровья, потому что без здоровья в медицине будет невозможно работать из-за высоких нагрузок.

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Исключить колбасу: Назван самый полезный перекус для школьника
Врачи НИКИ детства рассказали, как собрать полезный ланчбокс школьнику
02 сентября 2024, 13:00

Фото: istock / vaaseenaa

Начался новый учебный год, родители вернулись к подготовке ланчбоксов для своих детей. Врачи НИКИ детства рассказали о самых полезных вариантах перекуса в школу.
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, что еда в школу должна быть удобна для быстрого употребления, при этом здоровой, разнообразной и питательной. Пища должна сохранять свежесть на протяжении нескольких часов.

«Если ее планируется съесть в ближайшее время, после 2-3 урока, то можно положить ребенку с собой ломтики телятины, индейки, курицу, сыр или вареное яйцо. Если вы кладете хлеб, то лучше использовать цельнозерновой. В качестве дополнения положите в контейнер огурец, яблоко, банан, цукаты, сухофрукты», – пояснила Одинаева.
Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова добавила, что список полезных перекусов можно дополнить роллами из лаваша с мясом и овощами. Также подойдут мини-пиццы с подобным составом, а вот колбасу стоит исключить. На десерт ребенку можно приготовить батончики из овсяных хлопьев с добавлением орехов, изюма, цукатов.

«Не нужно давать ребенку с собой газированные напитки, магазинные соки, шоколадные конфеты или пирожные из-за высокого содержания сахара и их низкой питательности. Лучше питьевую воду, отвар шиповника, зеленый чай или домашний компот», – добавила Басова.
Пищевые привычки ребенка очень сильно влияет на его здоровье в будущем. Родителям важно привить своим детям правильное отношение к еде и навык выбора здоровых полезных продуктов. Лучшим способом станет демонстрация личного примера.

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«Ложное чувство сытости»: Врач предупредил об опасности супов
Врач Калинчев: суп противопоказан людям с лишним весом
02 сентября 2024, 12:27

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

С детства нас приучали к супу: одни его ненавидят, другие следуют традициям. Но что думают врачи о необходимости супа в ежедневном рационе?
Врач-эндокринолог, нутрициолог, специалист по реабилитации спортсменов, диетолог Калинчев Алексей Александрович в беседе с «Радио 1» объяснил, что суп обычно рекомендуется детям.

«Клинически, когда ребенок или взрослый человек ест суп на обед, у него лучше ситуация с пищеварением. У большинства людей, с начальных или средних классов школы, есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта», — сказал он.
По его словам, гастрит и панкреатит часто протекают в хронической форме с периодическими обострениями. Если человек с такими заболеваниями будет употреблять суп, обострения будут происходить реже, а самочувствие улучшится. В первую очередь, суп рекомендуется для профилактики и лечения этих заболеваний.

«Если у человека лишний вес или ожирение, то суп, наоборот, ему мешает. Я как врач не рекомендую людям с лишним весом есть суп», — добавил Калинчев.
Он отметил, что люди не получают полноценного питания от супа. Блюдо создает ложное чувство сытости, подобно тому, как если бы человек выпил воды вместо полноценного обеда. Насыщение приходит быстро, в результате чего человек ест меньше правильной пищи, а вскоре снова испытывают голод и начинают «кусочничать», постоянно что-то перекусывая, поскольку суп лишь временно подавляет чувство голода до следующего приема пищи.

«Детям или людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта суп, естественно, показан. Мамы и бабушки часто заставляют детей есть суп. Это приводит к обратной реакции — детей тошнит от вида супа, они не хотят есть его принципиально», — пояснил диетолог.
Врач, опираясь на свой личный опыт, подчеркнул, что важно не переусердствовать и не привить у ребенка отвращение к супу.

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#ребёнок
#врач
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Врач предупредила об опасных последствиях переедания кабачками
Врач Подкорытова: переедание кабачками может вызвать вздутие и диарею
02 сентября 2024, 11:31

Фото: iStock/Julia Klueva

Переедание кабачков может вызвать вздутие живота и диарею. Об этом рассказала главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.
По словам специалиста, кабачки очень полезны и содержат в себе множество витаминов и минералов, витамины А, Е, К, С, витамины группы В и фолиевую кислоту. Эти овощи полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как богаты калием и магнием.

Также кабачок содержит антиоксиданты и пищевые волокна, полезные для пищеварения и снижения уровня холестерина и сахара в крови.

Чтобы кабачок сохранил все свои полезные элементы, его лучше запекать, тушить или готовить на пару. В день можно съедать до 300 г кабачка. Их также можно есть сырыми. Хранить овощи можно до трех недель в холодильнике. Делать это лучше всего в пакете с отверстиями.

«Переедание кабачков может вызвать вздутие живота и диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой, поскольку овощ богат клетчаткой и фруктанами — углеводами, которые не расщепляются и не всасываются в тонкой кишке и служат пищей для микрофлоры толстой. В редких случаях чрезмерное потребление продукта может привести к нарушению электролитного баланса», — рассказала Подкорытова в беседе с «Известиями».

Она уточнила, что подобный недуг может возникнуть у людей с заболеванием почек.

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#овощи
#диетолог
#витамины
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