Врач Алексанян объяснил, почему не стоит обращаться к хирургам-гастарбайтерам

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Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по риносептопластике Тигран Алексанян заявил, что обращаться за процедурами к пластическим хирургам-гастарбайтерам не стоит, поскольку чаще всего они арендуют кабинеты для консультаций и операционные, а затем уезжают, не отвечая за последствия.
Также он добавил, что с такими врачами нет никаких гарантий.
В то же время председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зори объяснил, почему трудовые запреты для мигрантов требуют осторожности для исключения рисков.
Ранее сообщалось, что депутаты намерены внести в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью.
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«Чаще всего, приезжие специалисты арендуют операционные, где проводят различные хирургические вмешательства. Скорее всего, на первичной консультации пациента встретит обходительный специалист, готовый выполнить практически любой запрос. Но коммуникабельность и расположение к себе не является гарантией профессионально выполненной операции», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Алексанян.
В то же время председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зори объяснил, почему трудовые запреты для мигрантов требуют осторожности для исключения рисков.
«Трудовые запреты для мигрантов могут вызвать кадровый голод в ряде отраслей экономики. Но мы живем в федеративном государстве, и вопрос определения тех специальностей, которые нужны данному региону – это компетенция региональная. В особых случаях государство может определить какие-то отрасли. Но остальное решает конкретный регион. И по сфере обслуживания, и по более серьёзным вопросам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зори.
Ранее сообщалось, что депутаты намерены внести в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью.
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Мелисса Тимофеева