Названы неожиданные полезные свойства имбирных пряников

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Употребление имбирных пряников полезно для многих аспектов здоровья. О пользе рождественского угощения рассказала специалист по здоровому питанию Хейзел Флайт из британского Университета Эдж-Хилл изданию The Conversation.
Эта сладость обладает антиоксидантами, которые понижают риск развития диабета. Кроме того, употребление пряников способствует повышению уровня гемоглобина в крови.
Она заявила, что имбирные пряники полезны для иммунитета, здоровья волос и костей за счет содержащихся в них патоки и имбиря. Патока богата содержанием витамина В6, кальция, железа, магния, фосфора и калия.
Флайт объяснила, что имбирь, присутствующий в имбирных пряниках, традиционно используется в альтернативной медицине. Научные исследования также свидетельствуют о полезном воздействии имбиря на работу иммунной системы и желудочно-кишечного тракта.
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Она заявила, что имбирные пряники полезны для иммунитета, здоровья волос и костей за счет содержащихся в них патоки и имбиря. Патока богата содержанием витамина В6, кальция, железа, магния, фосфора и калия.
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Алина Юрчак