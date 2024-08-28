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Названы неожиданные полезные свойства кофе

Врач Габдулхакова: Кофе может помочь предотвратить болезнь Паркинсона
28 августа 2024, 18:32
Фото: iStock/Arx0nt

Фото: iStock/Arx0nt

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.
«Результаты эпидемиологических исследований показывают, что употребление кофе может помочь предотвратить ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, болезнь Паркинсона и заболевания печени. Большинство проспективных когортных исследований не выявили связи потребления кофе со значительным повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.

А врач-офтальмолог Светлана Полякова развеяла некоторые мифы, связанные со здоровьем глаз. Так, она отметила, что весьма преувеличены такие факты, как то, что морковь и черника поддерживают здоровье глаз, улучшить качество зрения можно, избегая нагрузки на глаза, чтение книг также негативно воздействует на глаза, как и гаджеты, нельзя избежать потери зрения и т. д. В беседе с RuNews24.ru специалист добавила, что неправдой является и то, что в глазу можно потерять контактную линзу. По её словам, сделать это невозможно из-за самого строения органа зрения.



Ранее врач-кардиолог, терапевт клиники Огни Олимпа, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что боль в области сердца зависит от факторов риска ишемического происхождения.

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Врач Хорошев опроверг негативное влияние магнитных бурь на человека
28 августа 2024, 19:24

Фото: iStock/Gilnature

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев заявил, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.
Так, он привёл в пример «Солнечный супершторм» 1859 года.

«Тогда изменение поля привело к воспламенению телеграфных линий и к тому, что три дня по Земле на экваторе гуляли совершенно аномальные явления. Выброс солнечной плазмы был очень мощным. При этом никаких отклонений самочувствия, ни массовых, ни даже индивидуальных тогда не было зафиксировано. Человечество перенесло это событие нормально. Трудности возникли только из-за нарушения светового дня и сбоя телеграфных систем», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.

А доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал универсальный список витаминов, рекомендованный людям после 50 лет. Так, он перечислил D3, К2, В9, В12.

«Упомянутый список — это витамины, чей положительный эффект доказан для мужского и женского организма. Но я бы также включил в него никотиновую кислоту В3, которая защищает организм от атеросклероза. В3 тоже следует принимать как женщинам, так и мужчинам, поскольку она защищает головной мозг от возрастных изменений. Собственно, как и В12», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.

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#болезнь
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#заболевания
#витамины
#магнитные бури
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Жжение, вздутие, боль: Врач рассказала о причинах появления изжоги
Гастроэнтеролог Бережная: стресс может способствовать появлению изжоги
28 августа 2024, 16:47

Фото: iStock/Tharakorn

Изжога — знакомое многим состояние, когда кислота из желудка поднимается обратно в пищевод, вызывая неприятное ощущение жжения за грудиной. Возникает оно чаще после еды или ночью, но может появиться и в положении лежа, и при наклонах вперед. Важно понимать, какие именно продукты могут провоцировать изжогу, чтобы избежать дискомфорта и улучшить качество жизни.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» заявила, что существует несколько физиологических моментов, которые необходимо знать.

  1. Между пищеводом и желудком нет никакого сфинктера, нет мышечного кольца, которое бы закрывало. Именно вертикализация положения тела позволяет нам таким образом не иметь частых забросов из желудка в пищевод.
  2. В пищеводе содержимое щелочное, в желудке кислое, и это является важным фактором, потому что смешение, как гашение соды лимоном, получается образование газа, раздражение, ожог, неприятные ощущения, чувства жжения, боли, даже резкий спазм, когда человек не может ничего проглотить. Это происходит из-за раздражения кислотой. Чем чаще это происходит, тем больше возникает воспаления пищевода и приводя к серьезным последствиям.

Причин для появления изжоги, по мнению диетолога, много, однако самое первое — переедание, когда человек не ел целый день, а вечером поужинал и сразу принял горизонтальное положение.

Вторая причина — индивидуальная непереносимость некоторых продуктов.

«И более часто это молочные продукты, потому что молочный белок непростой, и порой многие люди не знают, что у них аллергия на коровье молоко. Возникает вздутие, бурление, боль, что приводит к развитию изжоги», — объяснила врач.

Также существуют сочетания продуктов, которые вызывают не только изжогу, но и развитие панкреатита.

«Это спиртное, водка с шашлыком на уксусе и зеленым перцем. Это очень жесткое сочетание, которое может вызывать серьезные заболевания», — сказала эксперт.

Она добавила, что еще один фактор, вызывающий изжогу, — стресс.

Чтобы понять, что вызывает дискомфорт, надо, по совету Ирины Бережной, завести самому себе пищевой дневник: разделить листочек на две части, с одной стороны писать, что съели и в какое время, а в другом столбце ощущения от этого продукта. Дальше сопоставить и выявить продукты, вызывающие дискомфорт.

Диетолог напомнила, что важно обращаться к специалистам, потому что изжога может проявлением тяжелого заболевания.

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В НИКИ детства с начала года обследовали 5,5 тысяч юных спортсменов
28 августа 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр спортивной медицины НИКИ детства с начала года обследовал около 5,5 тыс. детей-спортсменов из Подмосковья. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Речь идёт о несовершеннолетних спортсменах, которые занимаются карате, сноубордингом, прыжками на батуте, фитнес-аэробикой, хоккеем на траве, стрельбой из лука и другими видами.
«В нашем уникальном центре юные спортсмены проходят полное обследование и диагностику, после чего получают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям. С начала года врачи обследовали 5,5 тыс. несовершеннолетних спортсменов из сборных команд региона по 160 видам спорта», – рассказала Болатаева.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в центре создан так называемый «короткий коридор» для обследования детей двенадцатью специалистами. Это педиатр, кардиолог, ортопед, спортивный врач и врачи других специальностей. Всё обследование занимает около трёх часов.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные школы паллиативного пациента обучили уже более 100 человек
28 августа 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В школах паллиативного пациента, которые работают в 11 городских округах Московской области, прошли обучение уже более 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В школах родственников паллиативных пациентов учат уходу за больными. При желании школы могут посещать и соцработники. Все занятия проводятся бесплатно.
«Паллиативные пациенты нуждаются в регулярном уходе. Благодаря работе таких школ мы можем помочь родственникам создать дома комфортные условия для больного, обучить основам ухода. Сейчас под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи в регионе работают 11 паллиативных школ. За четыре месяца обучение там прошли более 100 человек», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, школы паллиативного пациента работают в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской, Луховицкой, Клинской, Химкинской, Красногорской и Солнечногорской больницах. До конца года планируется открыть их во всех городских округах Подмосковья.

Обучение проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, а также на сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись не нужна.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
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Врачи достали из носа двухлетней девочки пять бусин разного размера
28 августа 2024, 13:05

Фото: iStock/SbytovaMN

Пять разнокалиберных бусин вытащили из носа двухлетней девочки врачи Пушкинской клинической больницы им. профессора В.Н. Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отмечается, что родители обратили внимание только на одну из бусин. О том, что в носу уже спрятан целый запас бижутерии, врачи узнали уже в ходе извлечения первого инородного предмета.
«Достаем большую бусинку, а там еще что-то поблескивает. Мама спрашивает: «У тебя что-то еще в носике есть?». Девочка смеется и отвечает: «Да!». В результате мы достали ещё четыре. Малышка вела себя спокойно пока мы извлекали бусинки без анестезии. Всё было сделано за несколько минут», – рассказывает врач отоларингологического отделения Седа Савелова.
Самой крупной была бусина, которая находилась с краю. Её вытащили крюком. А для извлечения оставшихся четырёх бусин пришлось использовать аспиратор: прибор, которым удаляют жидкости из полости организма.

После извлечения бусин врачи убедились, что с юной пациенткой всё в порядке и отпустили ее с родителями домой.

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«Сжатие, давление»: Кардиолог указала на боли в сердце, характерные для стенокардии
Врач Павличенко: болезни сердца зависят от истории и факторов риска человека
28 августа 2024, 12:23

Фото: istockphoto /Staras

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с покалыванием, сжатием, болью в сердце. Важно понимать, что это может быть не единичный случай, а опасный сигнал.
Врач-кардиолог, терапевт клиники Огни Олимпа, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что боль в области сердца зависит от факторов риска ишемического происхождения.

«Нужно понять, есть ли у человека факторы риска болезней сердца ишемического происхождения. Есть у него повышенный уровень холестерина и артериальное давление, диабет или преддиабет, курит ли он, какой у него возраст. Если это взрослый мужчина, который курит, с избыточно массой тела, у которого есть диабет, это очень серьезный сигнал. Если это молодая девушка, у которой в семье никогда не было внезапной смерти от болезни сердца, у которой нет диабета, то это совершенно другая ситуация. Все зависит от того, какие симптомы испытывает человек, какая у него история и факторы риска», — объяснила эксперт.

Она добавила, что симптомы стенокардии могут быть совершенно разные.

«Симптомы стенокардии — это когда симптом развивается в результате недостаточного кровоснабжения какого-то участка сердца. Чаще всего стенокардии присущи сжатие, давление, но люди с диабетом могут вообще не испытывать боли или чувствовать неопределенные формы. Есть даже форма стенокардии — атипичная», — сказала эксперт.

Врач добавила, что первое действие, которым можно себе помочь при покалывании или боли в сердце, изменить положение туловища и посмотреть, зависит ли ощущения с положением стула, например.

«Дыхательная практика помогает успокоиться, но если есть ишемическая болезнь, то это никак не поможет», — сообщила кардиолог.

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В Одинцове открылся медицинский центр для детей и взрослых «Мой мед»
28 августа 2024, 12:18

Центр семейной медицины и реабилитации для пациентов всех возрастов «Мой мед» открылся в Одинцове, сообщает 360.ru.
«В нашей клинике может обслуживаться вся семья, начиная от младенцев до старшего возраста. У нас есть уникальные методики лечения и реабилитации», — отметила гендиректор и главный врач центра Мария Мигинеишвили.
Одним из направлений клиники является реабилитация детей с ДЦП. Для них доступна, в том числе, гидромассажная ванна. А груднички в этой ванной могут научиться плавать. Кроме того, для развития малышей есть интерактивная стена.

Клиника принимает пациентов по очень широкому профилю: здесь есть неврологи, педиатры, стоматологи, косметологи и пр. При этом ряд медицинских услуг можно получить по полису ОМС.

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#одинцово
#медицина
#здравоохранение
#клиника
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На работу в Подмосковье в этом году вышли около 60 «земских» врачей и фельдшеров
28 августа 2024, 11:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 60 участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» вышли на работу в медучреждения Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» значительно повышается доступность оказания медицинской помощи в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медучреждения вышли на работу 59 «земских фельдшеров» и «земских врачей», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Участники «земских» программ устраиваются работать в сельскую местность и получают крупную выплату. Для врачей она составляет до полутора миллионов рублей, для средних медицинских специалистов — до 750 тысяч рублей. Сумма зависит от удалённости территорий от крупных центров.

Подробная информация об этих программах, а также о других мерах социальной поддержки работников медицинской сферы размещена по ссылке.

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#земский доктор
#московская область
#подмосковье
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В двух подмосковных деревнях открыли два обновлённых ФАПа
27 августа 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В деревнях Княжево и Бунятино Дмитровского городского округа завершился ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В зданиях обновили фасад и входные группы, провели внутренние отделочные работы. В ФАПе в Бунятине отремонтировали крышу.
«Медицинскую помощь в ФАПах получают почти 3 тыс. человек. Жителям отдалённых территорий должна быть доступна качественная медицинская помощь. В обновленных ФАПах жители могут пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, а также льготные лекарства», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Кроме того, по его словам, фельдшер ведёт в ФАПе диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями.

Записаться на прием в обновлённые фельдшерско-акушерские пункты можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также в чат-боту в Telegram.

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