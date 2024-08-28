Названы неожиданные полезные свойства кофе

Изжога — знакомое многим состояние, когда кислота из желудка поднимается обратно в пищевод, вызывая неприятное ощущение жжения за грудиной. Возникает оно чаще после еды или ночью, но может появиться и в положении лежа, и при наклонах вперед. Важно понимать, какие именно продукты могут провоцировать изжогу, чтобы избежать дискомфорта и улучшить качество жизни.