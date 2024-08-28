Названы неожиданные полезные свойства кофе

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Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.
«Результаты эпидемиологических исследований показывают, что употребление кофе может помочь предотвратить ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, болезнь Паркинсона и заболевания печени. Большинство проспективных когортных исследований не выявили связи потребления кофе со значительным повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.
А врач-офтальмолог Светлана Полякова развеяла некоторые мифы, связанные со здоровьем глаз. Так, она отметила, что весьма преувеличены такие факты, как то, что морковь и черника поддерживают здоровье глаз, улучшить качество зрения можно, избегая нагрузки на глаза, чтение книг также негативно воздействует на глаза, как и гаджеты, нельзя избежать потери зрения и т. д. В беседе с RuNews24.ru специалист добавила, что неправдой является и то, что в глазу можно потерять контактную линзу. По её словам, сделать это невозможно из-за самого строения органа зрения.
Ранее врач-кардиолог, терапевт клиники Огни Олимпа, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что боль в области сердца зависит от факторов риска ишемического происхождения.
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Мелисса Тимофеева