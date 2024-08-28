Жжение, вздутие, боль: Врач рассказала о причинах появления изжоги

Фото: iStock/Tharakorn
Изжога — знакомое многим состояние, когда кислота из желудка поднимается обратно в пищевод, вызывая неприятное ощущение жжения за грудиной. Возникает оно чаще после еды или ночью, но может появиться и в положении лежа, и при наклонах вперед. Важно понимать, какие именно продукты могут провоцировать изжогу, чтобы избежать дискомфорта и улучшить качество жизни.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» заявила, что существует несколько физиологических моментов, которые необходимо знать.
Причин для появления изжоги, по мнению диетолога, много, однако самое первое — переедание, когда человек не ел целый день, а вечером поужинал и сразу принял горизонтальное положение.
Вторая причина — индивидуальная непереносимость некоторых продуктов.
Также существуют сочетания продуктов, которые вызывают не только изжогу, но и развитие панкреатита.
Она добавила, что еще один фактор, вызывающий изжогу, — стресс.
Чтобы понять, что вызывает дискомфорт, надо, по совету Ирины Бережной, завести самому себе пищевой дневник: разделить листочек на две части, с одной стороны писать, что съели и в какое время, а в другом столбце ощущения от этого продукта. Дальше сопоставить и выявить продукты, вызывающие дискомфорт.
Диетолог напомнила, что важно обращаться к специалистам, потому что изжога может проявлением тяжелого заболевания.
Читайте также:
«Профузный понос»: Диетолог рассказала, кому нужно отказаться от молочных продуктов
«Результат на следующий день»: Диетолог рассказала, как с помощью яблок сбросить вес
Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона
- Между пищеводом и желудком нет никакого сфинктера, нет мышечного кольца, которое бы закрывало. Именно вертикализация положения тела позволяет нам таким образом не иметь частых забросов из желудка в пищевод.
- В пищеводе содержимое щелочное, в желудке кислое, и это является важным фактором, потому что смешение, как гашение соды лимоном, получается образование газа, раздражение, ожог, неприятные ощущения, чувства жжения, боли, даже резкий спазм, когда человек не может ничего проглотить. Это происходит из-за раздражения кислотой. Чем чаще это происходит, тем больше возникает воспаления пищевода и приводя к серьезным последствиям.
Причин для появления изжоги, по мнению диетолога, много, однако самое первое — переедание, когда человек не ел целый день, а вечером поужинал и сразу принял горизонтальное положение.
Вторая причина — индивидуальная непереносимость некоторых продуктов.
«И более часто это молочные продукты, потому что молочный белок непростой, и порой многие люди не знают, что у них аллергия на коровье молоко. Возникает вздутие, бурление, боль, что приводит к развитию изжоги», — объяснила врач.
Также существуют сочетания продуктов, которые вызывают не только изжогу, но и развитие панкреатита.
«Это спиртное, водка с шашлыком на уксусе и зеленым перцем. Это очень жесткое сочетание, которое может вызывать серьезные заболевания», — сказала эксперт.
Она добавила, что еще один фактор, вызывающий изжогу, — стресс.
Чтобы понять, что вызывает дискомфорт, надо, по совету Ирины Бережной, завести самому себе пищевой дневник: разделить листочек на две части, с одной стороны писать, что съели и в какое время, а в другом столбце ощущения от этого продукта. Дальше сопоставить и выявить продукты, вызывающие дискомфорт.
Диетолог напомнила, что важно обращаться к специалистам, потому что изжога может проявлением тяжелого заболевания.
Читайте также:
«Профузный понос»: Диетолог рассказала, кому нужно отказаться от молочных продуктов
«Результат на следующий день»: Диетолог рассказала, как с помощью яблок сбросить вес
Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона
Анастасия Бондарева