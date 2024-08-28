«Сжатие, давление»: Кардиолог указала на боли в сердце, характерные для стенокардии

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Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с покалыванием, сжатием, болью в сердце. Важно понимать, что это может быть не единичный случай, а опасный сигнал.
Врач-кардиолог, терапевт клиники Огни Олимпа, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что боль в области сердца зависит от факторов риска ишемического происхождения.
Она добавила, что симптомы стенокардии могут быть совершенно разные.
Врач добавила, что первое действие, которым можно себе помочь при покалывании или боли в сердце, изменить положение туловища и посмотреть, зависит ли ощущения с положением стула, например.
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«Нужно понять, есть ли у человека факторы риска болезней сердца ишемического происхождения. Есть у него повышенный уровень холестерина и артериальное давление, диабет или преддиабет, курит ли он, какой у него возраст. Если это взрослый мужчина, который курит, с избыточно массой тела, у которого есть диабет, это очень серьезный сигнал. Если это молодая девушка, у которой в семье никогда не было внезапной смерти от болезни сердца, у которой нет диабета, то это совершенно другая ситуация. Все зависит от того, какие симптомы испытывает человек, какая у него история и факторы риска», — объяснила эксперт.
Она добавила, что симптомы стенокардии могут быть совершенно разные.
«Симптомы стенокардии — это когда симптом развивается в результате недостаточного кровоснабжения какого-то участка сердца. Чаще всего стенокардии присущи сжатие, давление, но люди с диабетом могут вообще не испытывать боли или чувствовать неопределенные формы. Есть даже форма стенокардии — атипичная», — сказала эксперт.
Врач добавила, что первое действие, которым можно себе помочь при покалывании или боли в сердце, изменить положение туловища и посмотреть, зависит ли ощущения с положением стула, например.
«Дыхательная практика помогает успокоиться, но если есть ишемическая болезнь, то это никак не поможет», — сообщила кардиолог.
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Анастасия Бондарева