Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ «Сжатие, давление»: Кардиолог указала на боли в сердце, характерные для стенокардии

«Сжатие, давление»: Кардиолог указала на боли в сердце, характерные для стенокардии

Врач Павличенко: болезни сердца зависят от истории и факторов риска человека
28 августа 2024, 12:23
Фото: istockphoto /Staras

Фото: istockphoto /Staras

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с покалыванием, сжатием, болью в сердце. Важно понимать, что это может быть не единичный случай, а опасный сигнал.
Врач-кардиолог, терапевт клиники Огни Олимпа, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что боль в области сердца зависит от факторов риска ишемического происхождения.

«Нужно понять, есть ли у человека факторы риска болезней сердца ишемического происхождения. Есть у него повышенный уровень холестерина и артериальное давление, диабет или преддиабет, курит ли он, какой у него возраст. Если это взрослый мужчина, который курит, с избыточно массой тела, у которого есть диабет, это очень серьезный сигнал. Если это молодая девушка, у которой в семье никогда не было внезапной смерти от болезни сердца, у которой нет диабета, то это совершенно другая ситуация. Все зависит от того, какие симптомы испытывает человек, какая у него история и факторы риска», — объяснила эксперт.



Она добавила, что симптомы стенокардии могут быть совершенно разные.

«Симптомы стенокардии — это когда симптом развивается в результате недостаточного кровоснабжения какого-то участка сердца. Чаще всего стенокардии присущи сжатие, давление, но люди с диабетом могут вообще не испытывать боли или чувствовать неопределенные формы. Есть даже форма стенокардии — атипичная», — сказала эксперт.

Врач добавила, что первое действие, которым можно себе помочь при покалывании или боли в сердце, изменить положение туловища и посмотреть, зависит ли ощущения с положением стула, например.

«Дыхательная практика помогает успокоиться, но если есть ишемическая болезнь, то это никак не поможет», — сообщила кардиолог.

Читайте также:

«Едете в могилу»: Кардиолог раскрыл, влияет ли использование телефона на болезни сердца

Врач Тимощенко раскрыла неожиданную пользу манки

Врач Кашух заявила об опасности арбузной диеты
#эксперт
#история
#кардиолог
#радио
#болезнь
#сердце
#врач
#возраст
#человек
#мужчина
#симптомы
#болезни
#терапевт
#люди
#девушка
#тела
Врачи достали из носа двухлетней девочки пять бусин разного размера
28 августа 2024, 13:05

Фото: iStock/SbytovaMN

Пять разнокалиберных бусин вытащили из носа двухлетней девочки врачи Пушкинской клинической больницы им. профессора В.Н. Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отмечается, что родители обратили внимание только на одну из бусин. О том, что в носу уже спрятан целый запас бижутерии, врачи узнали уже в ходе извлечения первого инородного предмета.
«Достаем большую бусинку, а там еще что-то поблескивает. Мама спрашивает: «У тебя что-то еще в носике есть?». Девочка смеется и отвечает: «Да!». В результате мы достали ещё четыре. Малышка вела себя спокойно пока мы извлекали бусинки без анестезии. Всё было сделано за несколько минут», – рассказывает врач отоларингологического отделения Седа Савелова.
Самой крупной была бусина, которая находилась с краю. Её вытащили крюком. А для извлечения оставшихся четырёх бусин пришлось использовать аспиратор: прибор, которым удаляют жидкости из полости организма.

После извлечения бусин врачи убедились, что с юной пациенткой всё в порядке и отпустили ее с родителями домой.

Читайте также:

«Сжатие, давление»: Кардиолог указала на боли в сердце, характерные для стенокардии

В Одинцове открылся медицинский центр для детей и взрослых «Мой мёд»

На работу в Подмосковье в этом году вышли около 60 «земских» врачей и фельдшеров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одинцове открылся медицинский центр для детей и взрослых «Мой мед»
28 августа 2024, 12:18

Фото: 360.ru

Центр семейной медицины и реабилитации для пациентов всех возрастов «Мой мед» открылся в Одинцове, сообщает 360.ru.
«В нашей клинике может обслуживаться вся семья, начиная от младенцев до старшего возраста. У нас есть уникальные методики лечения и реабилитации», — отметила гендиректор и главный врач центра Мария Мигинеишвили.
Одним из направлений клиники является реабилитация детей с ДЦП. Для них доступна, в том числе, гидромассажная ванна. А груднички в этой ванной могут научиться плавать. Кроме того, для развития малышей есть интерактивная стена.

Клиника принимает пациентов по очень широкому профилю: здесь есть неврологи, педиатры, стоматологи, косметологи и пр. При этом ряд медицинских услуг можно получить по полису ОМС.

Читайте также:

На работу в Подмосковье в этом году вышли около 60 «земских» врачей и фельдшеров

В двух подмосковных деревнях открыли два обновлённых ФАПа

Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 7 тыс. пациентов
#одинцово
#медицина
#здравоохранение
#клиника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На работу в Подмосковье в этом году вышли около 60 «земских» врачей и фельдшеров
28 августа 2024, 11:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 60 участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» вышли на работу в медучреждения Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» значительно повышается доступность оказания медицинской помощи в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медучреждения вышли на работу 59 «земских фельдшеров» и «земских врачей», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Участники «земских» программ устраиваются работать в сельскую местность и получают крупную выплату. Для врачей она составляет до полутора миллионов рублей, для средних медицинских специалистов — до 750 тысяч рублей. Сумма зависит от удалённости территорий от крупных центров.

Подробная информация об этих программах, а также о других мерах социальной поддержки работников медицинской сферы размещена по ссылке.

Читайте также:

В двух подмосковных деревнях открыли два обновлённых ФАПа

Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 7 тыс. пациентов

В Подмосковье в сентябре проведут восемь выездных донорских акций
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#земский доктор
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В двух подмосковных деревнях открыли два обновлённых ФАПа
27 августа 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В деревнях Княжево и Бунятино Дмитровского городского округа завершился ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В зданиях обновили фасад и входные группы, провели внутренние отделочные работы. В ФАПе в Бунятине отремонтировали крышу.
«Медицинскую помощь в ФАПах получают почти 3 тыс. человек. Жителям отдалённых территорий должна быть доступна качественная медицинская помощь. В обновленных ФАПах жители могут пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, а также льготные лекарства», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Кроме того, по его словам, фельдшер ведёт в ФАПе диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями.

Записаться на прием в обновлённые фельдшерско-акушерские пункты можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также в чат-боту в Telegram.

Читайте также:

Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 7 тыс. пациентов

В Подмосковье в сентябре проведут восемь выездных донорских акций

В Курскую область отправилась ещё одна бригада подмосковных врачей
#здоровье
#минздрав мо
#фап
#ремонт
#дмитровский городской округ
#деревня
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 7 тыс. пациентов
27 августа 2024, 14:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства в этом году совершили уже 91 выезд в поселения Подмосковья.
Они осмотрели и проконсультировали около 7 тыс. маленьких пациентов, в том числе с тяжёлыми патологиями, рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти 7 тыс. детей, из которых более 200 были направлены на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной», – отметила Болатаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как напомнили в министерстве, выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащён современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, а также аппаратурой УЗИ экспертного класса.

Читайте также:

В Подмосковье в сентябре проведут восемь выездных донорских акций

В Курскую область отправилась ещё одна бригада подмосковных врачей

Подмосковные врачи пересадили пациенту нерв с ноги на руку
#здравоохранение
#минздрав мо
#дети
#ники детства
#врачи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в сентябре проведут восемь выездных донорских акций
27 августа 2024, 13:52

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Восемь выездных акций по сбору донорской крови проведут в сентябре в разных городах Подмосковья, в частности, специалисты Московского областного центра крови посетят Пущино, Дубну, Луховицы, Павловский Посад, Электросталь, Белоозёрский и Королёв, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря таким выездным акциям жители Подмосковья могут сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.
В Пущине выездная донорская акция состоится 3 сентября, в Луховицах — 9, в Дубне — 10 и 30 сентября, в Электростали — 20 сентября, в Королёве — 23 сентября, в Белоозёрском — 24 сентября, а в Павловском Посаде — 26 сентября.

Подробная информация о месте и времени проведения подмосковных донорских акций размещена по ссылке.

Читайте также:

В Курскую область отправилась ещё одна бригада подмосковных врачей

Подмосковные врачи пересадили пациенту нерв с ноги на руку

«Едете в могилу»: Кардиолог раскрыл, влияет ли использование телефона на болезни сердца
#донор
#донорская кровь
#акции
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#медицина
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курскую область отправилась ещё одна бригада подмосковных врачей
27 августа 2024, 11:59

Фото: iStock/dikushin

Бригаду врачей из Подмосковья отправили в Курскую область для оказания помощи местным жителям, они сменят медработников, уехавших туда из Московской области в первые недели августа, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Это уже не первая бригада, направленная в Курскую область для оказания медицинской помощи. Ранее для оказания поддержки коллегам в регион уже направлялись наши специалисты, в том числе реаниматологи, травматологи хирурги. Сейчас им на смену отправились еще восемнадцать врачей», — сказал лава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что ранее в Курскую область были направлены группы из 35 и 22 медиков, а также семь подмосковных бригад скорой помощи.

Читайте также:

Подмосковные врачи пересадили пациенту нерв с ноги на руку

С начала лета здоровье в подмосковных парках проверили около 9 тыс. человек

Люберецкие врачи спасли пациентку с двумя литрами крови в животе
#курская область
#врачи
#помощь
#медики
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Едете в могилу»: Кардиолог раскрыл, влияет ли использование телефона на болезни сердца
Кардиолог Конев перечислил действия, помогающие избежать проблемы с сердцем
27 августа 2024, 11:27

Фото: iStock/eternalcreative

В современном мире трудно представить человека, который не пользуется телефоном или не смотрит в экран телевизора, планшета, ноутбука. Кажется, что цифровизация вшита в каждого из нас и не дает спуску. Однако, к чему может привести такая увлеченность жизнью в экране?
Ученый из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отмечают, что каждый лишний час с телефоном и перед телевизором увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта на 58% и общих болезней сердца на 32%.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с «Радио 1» заявил, что не совсем согласен с таким исследованием и точным процентным соотношением.

«Ну как вам сказать, это частично правда, но проценты преувеличены. Здесь не сам телевизор и телефон влияют, а обездвиженность, которой сопровождается это все. Действие самого смартфона, его электрических волн, до конца еще не изучено. Утверждать так не стоит. Это палец в потолок. Такие исследования — лирические высказывания, которые не имеют никакой почвы», — прокомментировал врач.

Он также напомнил о некоторых простых вещах, которые помогут избежать болезни сердца.

«Пройдите 10 тысяч шагов, а потом посидите в телефоне. Пойдите гулять, а потом посмотрите телевизор. Из руля почаще выходите, когда за рулем сидите – вы едете в могилу, это точно, вы везете себя в могилу, потому что полностью обездвижены, нагрузки никакой. Ну и питание рациональное должно быть», — посоветовал эксперт.

Читайте также:

Кардиолог рассказал, какой должен быть пульс при густой крови

Названы пять предвестников проблем с сердцем и сосудами

«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару
#учёный
#телефон
#эксперт
#кардиолог
#радио
#врач
#питание
#болезни
#врачи
#сердце
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи пересадили пациенту нерв с ноги на руку
27 августа 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операцию по пересадке нерва с голени на предплечье провели врачи травматологического центра Сергиево-Посадской больницы у 64-летнего пациента, благодаря этому удалось сохранить подвижность руки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с серьёзно травмой: он упал с лестницы и напоролся рукой на штырь. Врачи поставили диагноз: обширная рвано-скальпированная рана нижней трети плеча — верхней трети предплечья с повреждением передней группы мышц, локтевого и срединного нервов. Кроме того, при осмотре раны было выявлено размозжение нервных стволов.

«Размозжение нервов отягощало ситуацию: образовался дефект, который не удавалось устранить сближением или перемещением концов нервов. Было решено использовать в качестве трансплантата задне-наружный кожный нерв голени, который отвечает за кожную чувствительность наружной поверхности части голени и стопы. Им пришлось пожертвовать ради спасения локтевого и срединного нервов руки», — рассказал заведующий травматологическим центром, травматолог-ортопед Алексей Сизиков.
Операция длилась около четырёх с половиной часов и прошла успешно. Прежде подобные операции в этой больнице не проводили.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение. Впереди у мужчины длительная реабилитация по восстановлению чувствительности и подвижности руки.

Читайте также:

Врач Тимощенко раскрыла неожиданную пользу манки

С начала лета здоровье в подмосковных парках проверили около 9 тыс. человек

Люберецкие врачи спасли пациентку с двумя литрами крови в животе
#сергиев посад
#минздрав мо
#врачи
#операция
#медицина
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф