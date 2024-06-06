Названы самые популярные косметологические процедуры на лето

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Косметолог, главный врач клиники Александра Гребенщикова заявила, что летом особенно популярны такие процедуры, как SMAS-лифтинг, RSL-скульптурирование и гидропилинг.
По её словам, их спокойно можно делать в летний период времени. Так, например, ультразвуковой SMAS-лифтинг не повреждает кожу.
Ранее врач, эксперт по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова заявила, что для сохранения молодости и свежести кожи лица необходимо выбирать подходящие средства по уходу, включающие витаминные компоненты.
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«Особенно растет интерес к RSL-скульптурированию. Эта методика основана на воздействии вращающихся сфер и компрессии, что способствует быстрому лимфодренажу и уменьшению целлюлита. Процедура позволяет за короткий срок добиться заметных результатов в моделировании контуров тела», – добавила в беседе с Газета.ру Гребенщикова.
Ранее врач, эксперт по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова заявила, что для сохранения молодости и свежести кожи лица необходимо выбирать подходящие средства по уходу, включающие витаминные компоненты.
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Мелисса Тимофеева