Названо мощнейшее успокоительное

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Эндокринолог Вероника Савенко заявила, что отвар мяты является мощнейшим успокоительным средством.
«Мята — мощнейшее успокоительное средство. Иногда достаточно аромата мяты. Чай и настои из неё стимулируют работу мозга, улучшают сон. Пустырник быстро снимет нервное напряжение, также поможет заснуть. Из пустырника готовят отвары, настои, настойки, экстракты», — пояснила в беседе с NEWS.ru Савенко.
Кроме мяты и пустырника в качестве успокоительных можно использовать лаванду и тимьян.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева советовала пожилым людям отказаться от мясной гастрономии, поскольку эти продукты могут вызвать рак кишечника.
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