Эндокринолог рассказала, от каких продуктов нужно отказаться пожилым людям

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Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева посоветовала пожилым людям отказаться от мясной гастрономии, поскольку эти продукты могут вызвать рак кишечника. Об этом пишет РИАМО.
Михалева пояснила, что такая продукция провоцирует развитие онкологии желудка, репродуктивной системы, мочевого пузыря. В них содержится много соли, жира и холестерина, которые ведут к развитию диабета, ожирения и артериальной гипертензии. Михалева порекомендовала людям в возрасте употреблять красное мясо не больше раза в месяц из-за содержания насыщенных жиров.
Она также призвала ограничить потребление молочных продуктов высокой жирности, в том числе сыра, которые также могут повысить риск развития гипертонии, атеросклероза и нарушать функцию почек.
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Она также призвала ограничить потребление молочных продуктов высокой жирности, в том числе сыра, которые также могут повысить риск развития гипертонии, атеросклероза и нарушать функцию почек.
«Белый хлеб, булочки, выпечка – это очень калорийные продукты, содержащие простые углеводы. Если их не ограничивать в питании пожилых, то это приводит к развитию ожирения и сахарного диабета 2 типа», — добавила врач.Читайте также:
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