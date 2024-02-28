Подмосковный эндокринолог Силаева предупредила о риске диабета при рождении крупного плода

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Вероятность возникновения диабета у человека возрастает, если он принадлежит к группе риска и подвергается воздействию определённых внешних факторов. Об этом «Радио 1» заявила врач-эндокринолог поликлиники №2 Ногинской больницы Анастасия Силаева.
«Существуют такие факторы риска для развития сахарного диабета, как пожилой возраст, гипертония, избыточная масса тела пациента, ожирение, нарушение обмена холистерина. Это ещё и рождение крупного плода а анамнезе. Группы риска достаточно обширные», – отметила эндокринолог.По словам Силаевой, когда на этом фоне возникают дополнительные внешние факторы, они могут запустить диабет.
«Это такие факторы, как стресс, гипертония, перенесённый ранее коронавирус, который может спровоцировать заболевание диабетом. Симптомы неспецифические. У кого-то это может быть слабость, у кого-то – кожный зуд. Это первые звоночки, которые сигнализируют, что с организмом что-то не так. Кто-то впервые узнаёт о наличии сахарного диабета при подготовке к операции. Однако нельзя точно сказать, что слабость и сухость во рту – признаки только сахарного диабета», – подчеркнула собеседница «Радио 1».Анастасия Силаева добавила, что в Ногинской больнице открыли школу сахарного диабета. Занятия проводит она сама. Пациенты обучаются принципам правильного питания и подсчёта хлебных единиц, технике инъекций и коррекции доз инсулина, правильному анализу уровня глюкозы в крови и самоконтролю. Школа работает в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».
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