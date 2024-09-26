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Композитора Вячеслава Добрынина госпитализировали с подозрением на третий инсульт

Народного артиста Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве
26 сентября 2024, 19:42
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в московскую больницу. У певца и композитора подозревают третий инсульт, сообщает РГ со ссылкой на директора композитора.
«Его состояние оценивается как тяжелое, врачи не дают прогнозов», — сообщил директор артиста Сергей Карпов.

Родные и друзья Вячеслава Добрынина ждут результаты от врачей и надеются, что все обойдется. Сообщается, что артист не выступает уже три года из-за перенесенных ранее инсультов.



Композитор Вячеслав Добрынин является автором песен: «Всё, что в жизни есть у меня», «Прощай, от всех вокзалов поезда», «Кто тебе сказал», «Не сыпь мне соль на рану» и многих других. За свою творческую деятельность народный артист России выпустил 17 музыкальных альбомов и написал больше тысячи песен.

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Стало известно, где рухнул пропавший с радаров вертолёт Robinson 44
SHOT: вертолет Robinson 44 рухнул в болотистой местности в Архангельской области
26 сентября 2024, 19:36

Фото: iStock/MMADIA

Вертолёт Robinson 44 потерпел крушение в болотистой местности между населёнными пунктами Бычье и Карандашевская в Архангельской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло накануне вечером между 16:00 и 16:30. Для прояснения ситуации понадобились целые сутки, поскольку рейс не был зарегистрирован, а сам борт принадлежал бизнесмену Алексею Семёнову и не был приписан ни к одному аэродрому.

Известно, что на борту находились депутат архангельской городской думы Сергей Сметанин и владелец судна Семёнов.

Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

При этом отметим, что ранее Telegram-канал Mash давал иную информацию. По его данным, борт вылетел в 19:40, а на место должен был прибыть в 22:40. Значит крушение могло произойти в пределах этих временных рамок.

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#вертолёт
#крушение
#прокуратура
#бизнесмен
#депутат
#рейсы
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Вертолёт Robinson R44 пропал ещё сутки назад
О пропаже вертолёта Robinson R44 стало известно только спустя сутки
26 сентября 2024, 19:24

Фото: iStock/BogdanV

О пропаже вертолёта Robinson R44 стало известно спустя сутки, поскольку полёт не был зарегистрирован. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что судно вылетело в деревню Карандашевская в Архангельской области вчера в 19:40. Прибыть на место оно должны было в 22:40.

В оперативные службы региона информация о пропаже вертолёта поступила от родственников депутата архангельской городской думы Сергея Сметанина, который находился на борту. Также накануне вечером местный бизнесмен Алексей Семёнов, которому и принадлежит вертолёт, написал супруге, что будет дома через три часа, но после этого не выходил на связь.

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#вертолёт
#судно
#бизнесмен
#информация
#крушение
#депутат
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Экс-депутата ГД Шилкина отправили в СИЗО по делу о хищении 2 млрд
Экс-депутата ГД Шилкина арестовали по делу о хищении 2 млрд
26 сентября 2024, 19:18

Фото: istockphoto/artisteer

Бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина отправили под арест на два месяца. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Экс-депутату от партии «Новые люди» вменяют часть 4 статьи 160 УК — присвоение или растрата в особо крупном размере. Известно, что Шилкин досрочно ушел с посла депутата 26 июля.
«Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 24 ноября 2024 года», — сообщает суд.


По инкриминируемой статье Григорию Шилкину грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.

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#суд
#штраф
#ук
#депутат
#коррупция
#арест
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В Нижнем Новгороде женщина зарезала мужа за упрёки в маленькой зарплате
26 сентября 2024, 19:17

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

Жительница Нижнего Новгорода одним ударом ножа в сердце убила своего мужа. Перед этим он на свою беду упрекнул её в том, что она мало зарабатывает.
Как сообщили в пресс-службе СК России по региону, ссора с мужем у обвиняемой произошла у них дома на улице Ватутина. Супруг упрекнул жену в том, что она мало зарабатывает. Женщина была уязвлена, и обиду мужу пришлось смыть кровью в самом прямом смысле слова: жена убила его одним точным ударом ножом в сердце.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Женщина задержана, ей уже предъявлено обвинение. Свою вину чрезмерно обидчивая супруга признала полностью. В ближайшее время суд изберёт в её отношении меру пресечения.

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#суд
#убийство
#уголовное сердце
#женщина
#ук
#обвинение
#нижний новгород
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Опубликовано фото сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» срочника с автоматом
Появилось фото сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» срочника
26 сентября 2024, 19:15

Фото: iStock/Олег Копьёв

По сети распространилась фотография срочника, сбежавшего с автоматом из подмосковного парка «Патриот». Его публикует Telegram-канал «Подмосква».
Напомним, что все полицейские участки Московской области получили ориентировку на 19-летнего срочника Даниила Фоменко, служащего по призыву в Преображенском полку. Находясь в многофункциональном огневом центре в «Патриоте» он неожиданно пропал. Предполагается, что он сбежал, прихватив с собой автомат и боекомплект к нему.



Молодой человек является уроженцем Рязани.

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#подмосковье
#розыск
#военные
#парк «патриот»
#оружие
#полиция
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Депутат и бизнесмен летели на пропавшем под Архангельском вертолете
На борту пропавшего под Архангельском вертолета находились депутат и бизнесмен
26 сентября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/RobsonPL

На борту пропавшего вертолета Robinson R44 в Архангельской области депутат Сергей Сметанин. Об этом сообщает 26 сентября канал Mash. Также в вертолете находился архангельский бизнесмен Алексей Семенов.
По предварительным данным, у экипажа пропавшего под Архангельском вертолета не было разрешения на полет. Robinson R44 перестал выходить на связь и пропал с радаров в 16.35.

Сообщается, что частный вертолет пропал в промежутке около 200 километров между поселками Бычье и Карандашевская Приморского района. Robinson R44 так и не прибыл в место назначение. Поиски вертолета и экипажа продолжаются.

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#поиски
#вертолёт
#аэродром
#авиация
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В Архангельской области пропал вертолёт Robinson 44
26 сентября 2024, 18:41

Фото: istockphoto/JackF

В Архангельской области пропал четырёхместный вертолёт Robinson 44. На борту воздушной машины находились два человека.
Вертолёт следовал из посёлка Бычье в посёлок Карандашевская Приморского района, передаёт телегграм-канал Mash. Внезапно он пропал с радаров и в указанное расчётное время в место назначения не прибыл. На связь экипаж не выходит, хотя его постоянно вызывают по рации. Вертолёту предстояло преодолеть между двумя населёнными пунктами расстояние чуть более 200 километров.

Позже выяснилось, что частный Robinson 44 летел без разрешения и не был приписан ни к одному аэродрому. В настоящее время предпринимаются попытки установить, находился ли на борту владелец вертолёта.

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#вертолёт
#аэродром
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«Били палками после смерти»: Адвокаты просят оправдать мигрантов за смерть подростка в Челябинске
Защита просит оправдать мигрантов, обвиняемых в смерти челябинца у ТРК
26 сентября 2024, 18:33

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Адвокаты попросили оправдать мигрантов, которых судят за убийство школьника у ТРК «Космос» в Челябинске. Очередное заседание по уголовному делу прошло 26 сентября.
По мнению защиты, между участниками драки, в которой погиб юноша, не было предварительного сговора совершить убийство. Также, по словам адвокатов, участники потасовки не согласовывали хулиганские действия. По данным юристов, спутники обвиняемого Шахрома Мирова не знали, что у их приятеля есть нож и не видели, как он применил оружие.

Остальные участники были погибшего школьника палками уже после его смерти, поэтому не могли причинить вред, сообщает Аиф из зала суда. На основании этого с Зоира Джаллилова, Ислома Ахмадова и Хуршеда Одинаева требуют снять обвинение.

17-летнего школьника убили в Челябинске в апреле 2023 года. Тогда конфликт в соцсетях перерос в реальную стычку на улице. Подросток получил два удара ножом, а также удары палками и ногами. Под статью попали больше 10 мигрантов, часть из которых успели покинуть Россию.

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#убийство
#подросток
#конфликт
#оружие
#нож
#вред
#обвинение
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В Москве неизвестный пытался похитить ребёнка с территории школы
Мужчина пытался похитить девятилетнего мальчика с территории школы в Зябликове
26 сентября 2024, 18:15

Фото: iStock/filrom

В Москве неизвестный пытался похитить ребёнка с территории школы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сразу несколько родителей учеников школы №2116 в районе Зябликово рассказали каналу, что около 13:00 в четверг неизвестный мужчина в чёрном зашёл на территорию школы, взял за руку девятилетнего мальчика и пытался увести его.

Ребёнок очень испугался. Благо неподалёку находились взрослые, которые знали родителей мальчика и сразу поняли, что это не его отец. Им вместе с охранницей школы удалось спасти ребёнка и прогнать незнакомца. После они вызвали полицию.

Пока правоохранители ехали на место, подозрительный мужчина долго стоял около детской площадки за территорией школы и наблюдал за сидящими там мальчиками. После он подошёл поближе и сел на соседнюю лавочку. Там его и взяли прибывшие полицейские.

Документов у мужчины с собой не оказалось, его доставили в отделение.

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