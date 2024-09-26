Композитора Вячеслава Добрынина госпитализировали с подозрением на третий инсульт

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Народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в московскую больницу. У певца и композитора подозревают третий инсульт, сообщает РГ со ссылкой на директора композитора.
«Его состояние оценивается как тяжелое, врачи не дают прогнозов», — сообщил директор артиста Сергей Карпов.
Родные и друзья Вячеслава Добрынина ждут результаты от врачей и надеются, что все обойдется. Сообщается, что артист не выступает уже три года из-за перенесенных ранее инсультов.
Композитор Вячеслав Добрынин является автором песен: «Всё, что в жизни есть у меня», «Прощай, от всех вокзалов поезда», «Кто тебе сказал», «Не сыпь мне соль на рану» и многих других. За свою творческую деятельность народный артист России выпустил 17 музыкальных альбомов и написал больше тысячи песен.
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