Невролог объяснила, можно ли навсегда вылечить эпилепсию

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Эпилепсия — хроническое неврологическое расстройство, которое характеризуется аномальной электрической активностью в головном мозге, что приводит к возникновению повторяющихся эпилептических приступов. Они могут проявляться в виде потери сознания, судорог, а также в виде других сенсорных или психических нарушений. Эпилепсия может существенно повлиять на жизнь человека, ограничивая его деятельность, повседневные обязанности и личные отношения.
Главный внештатный детский эпилептолог Московской области, врач-невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Мария Проваторова в беседе с «Радио 1» заявила, что эпилепсию трудно окончательно вылечить, однако возможно.
По ее словам, антиэпилептические препараты не могут воздействовать на причину заболевания, какой бы она ни была. Они подавляют избыточные разряды, которые приводят к судорожным приступам.
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«Это очень обширный вопрос. Помощь осуществляется и амбулаторно, и стационарно. Главное в лечении — прием противосудорожных и антиэпилептических препаратов. Причем прием требуется очень длительный — не менее трех лет от последнего приступа пациента», — сказала врач.
По ее словам, антиэпилептические препараты не могут воздействовать на причину заболевания, какой бы она ни была. Они подавляют избыточные разряды, которые приводят к судорожным приступам.
«Очень важно соблюдать регулярность приема препаратов и постоянно наблюдаться у врача. Полное выздоровление зависит от того, какая форма эпилепсии у человека. Есть достаточно доброкачественные формы, которые называются еще возраст-зависимыми, то есть они характерны для пациентов определенного возраста, у них прогноз благоприятный. Для всех остальных пациентов — многолетнее лечение, но даже с вероятностью снятия диагноза», — заключила невролог.
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Анастасия Панченко