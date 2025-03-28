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Невролог объяснила, можно ли навсегда вылечить эпилепсию

Невролог Проваторова: эпилепсию вылечить навсегда можно
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Эпилепсия — хроническое неврологическое расстройство, которое характеризуется аномальной электрической активностью в головном мозге, что приводит к возникновению повторяющихся эпилептических приступов. Они могут проявляться в виде потери сознания, судорог, а также в виде других сенсорных или психических нарушений. Эпилепсия может существенно повлиять на жизнь человека, ограничивая его деятельность, повседневные обязанности и личные отношения.
Главный внештатный детский эпилептолог Московской области, врач-невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Мария Проваторова в беседе с «Радио 1» заявила, что эпилепсию трудно окончательно вылечить, однако возможно.

«Это очень обширный вопрос. Помощь осуществляется и амбулаторно, и стационарно. Главное в лечении — прием противосудорожных и антиэпилептических препаратов. Причем прием требуется очень длительный — не менее трех лет от последнего приступа пациента», — сказала врач.

По ее словам, антиэпилептические препараты не могут воздействовать на причину заболевания, какой бы она ни была. Они подавляют избыточные разряды, которые приводят к судорожным приступам.

«Очень важно соблюдать регулярность приема препаратов и постоянно наблюдаться у врача. Полное выздоровление зависит от того, какая форма эпилепсии у человека. Есть достаточно доброкачественные формы, которые называются еще возраст-зависимыми, то есть они характерны для пациентов определенного возраста, у них прогноз благоприятный. Для всех остальных пациентов — многолетнее лечение, но даже с вероятностью снятия диагноза», — заключила невролог.

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Врач перечислила симптомы скарлатины
Врач Уланкина: скарлатина провоцирует высокую температуру и сыпь
27 марта 2025, 20:45

Фото: iStock/Olga Shefer

Основными симптомами скарлатины являются похожие на ОРВИ симптомы в виде высокой температуры, болей в горле, кашля, а также появляются ярко-красные высыпания сыпи на коже и ярко-красный цвет языка. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест» врач Ольга Уланкина. По ее словам, инкубационный период инфекции составляет 2-7 дней.
«Скарлатина — очень заразная инфекция, поэтому при подозрении на нее важно изолировать заболевшего человека и немедленно начать лечение. Пациент перестает быть заразным через сутки после начала антибактериальной терапии», — подчеркнула врач в беседе с RT.
В свою очередь диетолог Полина Журавлева поделилась советами, как правильно выходить из поста. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт призвала не набирать сразу большое количество калорий, а увеличивать разнообразие в рационе постепенно.
«Это могут быть нежирные супы, овощи на пару, нежирное мясо или рыба. Переход от овощей и фруктов к белкам должен происходить плавно, чтобы не перегрузить желудок и кишечник. Не нужно в первый же день есть шашлык или свиную рульку, это может очень плохо закончиться», — рассказала диетолог.
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Врач рассказала, какие бывают эпилептические приступы
Врач Сивкова: приступы эпилепсии бывают с утратой сознания и без нее
27 марта 2025, 20:34

Фото: iStock/SewcreamStudio

Эпилептические приступы разделяются на сознательные и бессознательные, судорожные возникают сразу с утратой сознания и пациент узнает о случившемся постфактум. Об этом рассказала эпилептолог Детской городской больницы №8 Казани Светлана Сивкова в беседе с «Татар-информом».
«Если пациент находится в сознании, то у него возникают особые ощущения. Они называются аурой. Она зависит от места, откуда инициализируется приступ. Если он исходит из обонятельной зоны, то пациент почувствует неприятный запах. Если очаг находится в затылочной зоне, могут быть зрительные галлюцинации. Возникают необъяснимые навязчивые мысли, позывы к рвоте», — пояснила специалист.
Врачи призывают посещать прием эпилептолога со свидетелями приступа или с видеозаписью случившегося, чтобы можно было делать выводы о расположении очага болезни.
«Как правило, приступ длится 1-3 минуты и заканчивается самостоятельно. Однако нет гарантий, что за коротким приступом не последует затяжной. Если даже приступ закончился, бригада скорой помощи осмотрит на наличие травм, нужна ли госпитализация для обследования. Если состояние пациента в норме, то его оставят на дому», — добавила она.
Отмечается, что свидетели приступа должны помочь человеку: поддержать его, уложить на ровную поверхность, подложить под голову мягкий предмет и развязать галстуки или шарфы при их наличии. Вопреки бытующему мнению, нельзя вставлять пациенту между зубами ложки и пальцы, чтобы не нанести травму.

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Психолог назвала основные признаки бредкрамбинга
Психолог Голубева перечислила основные признаки отношений с бредкрамбингом
27 марта 2025, 20:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бредкрамбинг — это эмоциональное манипулирование, когда из один партнеров уделяет лишь «крошки» внимания, чтобы поддержать иллюзию отношений, но не допуская их переход на более серьезный уровень. Об этом заявила психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, поведение человека, который занимается бредкрамбингом лучше всего характеризует термин «хлебные крошки», так как он словно ведьма рассыпает крохи внимания, заманивая жертву в сети манипуляции.

Психолог также перечислила основные признаки подобных отношений.
«Например, это спонтанные сообщения, редкие звонки, которые не перерастают в полноценное общение. Общение ограничивается лайками, комментариями в социальных сетях и короткими сообщениями. Переписка обрывается на полуслове, обещания перезвонить не выполняются. Такое отношение между мужчиной и женщиной предполагает избегание разговоров о будущем, человек не дает четкого ответа о своих намерениях и о статусе отношений», — пояснила психолог.
Голубева подчеркнула, что при бредкрамбинге манипулятор чередует интерес к человеку с холодом и отстраненностью. Причиной такого поведения она назвала неуверенность в себе, которая компенсируется через данную манипуляцию.

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#психология
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Психолог рассказала, как защититься от сталкинга
Психолог Темирханова: для защиты от сталкинга нужно узнать все о преследователе
27 марта 2025, 20:20

Фото: iStock/Farion_O

Для защиты от постоянного преследования и наблюдения, иначе говоря сталкинга, нужно собрать всю возможную информацию о преследователе — хранить все переписки с ним, снимать слежку на видео и фиксировать угрозы, чтобы после можно было обратиться в полицию. Об этом рассказала психолог Ольга Темирханова. По ее словам, нужно иметь как можно больше доказательств, так как в России нет закона, запрещающего сталкинг.
«Ваше намерение объяснить что-то сталкеру может быть воспринято им как награда и знак к дальнейшим более настойчивым действиям. Все, чего добивается сталкер, — это любого контакта с вами. Не предоставляйте ему такого удовольствия», — пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь психолог Илья Шабшин обратил внимание на другую проблему — одиночество. В разговоре с «Москвой 24» специалист указал, что есть люди, которым такое состояние не приносит никакого дискомфорта и им не стоит переживать по этому поводу. По его мнению, такие люди, как правило, извлекают пользу из своего одиночества — строят карьеру и развиваются.
«Но если человеку одному плохо, он не испытывает удовлетворенности от жизни, критикует себя за отсутствие партнера или общества, тогда одиночество становится проблемой», — отметил психолог.
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#психолог
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#здоровье
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Невролог рассказала, из-за чего может развиться эпилепсия
Невролог Проваторова: эпилепсия может появиться из-за мутации
27 марта 2025, 18:38

Фото: iStock/AndreyPopov

Эпилепсия — это заболевание, протекающее в различных формах, для каждой из которых характерны свои симптомы, особенности и прогноз. Ряд форм болезни имеет исключительно благоприятный прогноз, в то время как некоторые, напротив, неблагоприятный.
Гла​​​​вный внештатный детский эпилептолог Московской области, врач-невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Мария Проваторова в беседе с «Радио 1» заявила, что эпилепсия — это разнообразная группа заболеваний со способностью мозга генерировать повторные судорожно-эпилептические приступы.

«Суть эпилептического приступа — чрезмерные усиленные электрические разряды в мозге. Судороги, пена изо рта, потеря сознания — это только один из вариантов эпилептических приступов. На самом деле, они гораздо разнообразнее, все зависит от того, насколько захвачен мозг этими патологическими разрядами», — объяснила эксперт.

По ее словам, приступы могут протекать на половине лица, они могут быть в виде короткого замирания, морганий и так далее.

«Для этого заболевания характерна генетическая предрасположенность, причём это может не быть указание на наследственность, а просто личная мутация приводит к этому недугу. Также это может спровоцировать повреждение мозга в результате самых разных событий — черепно-мозговой травмы, инсульта, тяжелой инфекции», — рассказала невролог.

Она добавила, что эпилептический приступ, несмотря на краткосрочность, имеет жизнеугрожающее состояние.

«Может произойти отёк мозга, и это действительно опасно, также может быть оказана неправильная помощь», — уточнила Проваторова.

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