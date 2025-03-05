Химикаты и примеси: Эксперт раскрыл, чем вредны и полезны замороженные продукты

Фото: iStock/BravissimoS
Замороженная продукция стала большой помощью для вечно торопящихся или тех, кто не любит готовить. Но безопасны ли они для здоровья?
Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Радио 1» заявила, что пищевая безопасность или опасность продукции начинается с подготовки.
По ее словам, также имеет значение упаковочный материал — важно выбрать без всевозможных химикатов и примесей.
Она добавила, что любой производитель проводит множество алгоритмов прежде, чем отправить замороженную продукцию на прилавки.
Читайте также:
Диетолог раскрыла, что поможет избежать ожирения
Диетолог рассказал о полезных свойствах главного диетического фрукта
Невролог раскрыла, как разные ароматы действуют на человека
«Существуют определенные способы подготовки овощей, фруктов и ягод для того, чтобы в дальнейшем произвести шоковую заморозку или обычную заморозку. Все должно быть тщательно промыто, просушено перед тем, как это будет отправляться на нарезки. Все это идет уже в потребительскую упаковку, а потом к конечному покупателю на полки магазинов, в предприятия общественного питания и так далее», — объяснила эксперт.
По ее словам, также имеет значение упаковочный материал — важно выбрать без всевозможных химикатов и примесей.
«Необходимо запросить у поставщика определенные документы — сертификат на соответствие, посмотреть состав, из чего сделана данная упаковка», — объяснила специалист.
Она добавила, что любой производитель проводит множество алгоритмов прежде, чем отправить замороженную продукцию на прилавки.
«Он должен выполнить определенные действия, в том числе провести лабораторные инструментальные исследования над своей продукцией. Поэтому при покупке продукции стоит обратить внимание на этикетку: состав, условия хранения, приготовление и так далее», — заключила Спиценко.
Читайте также:
Диетолог раскрыла, что поможет избежать ожирения
Диетолог рассказал о полезных свойствах главного диетического фрукта
Невролог раскрыла, как разные ароматы действуют на человека
Анастасия Панченко