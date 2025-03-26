Врач объяснила, что такое «температурный хвост»

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После вирусных инфекций у пациентов часто встречается так называемый температурный хвост — слегка повышенная температура на уровне 37-37,5 градусов, сохраняющаяся в течение одной-трех недель. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева. По ее словам, такая реакция организма может быть вызвана остаточным воспалением или работой иммунной системы.
«Если незначительное повышение температуры тела сохраняется более трех недель, периодически повышается более 38 °C или сопровождается другими симптомами — слабостью, потерей веса, одышкой, это может указывать на осложнения (например, бактериальную инфекцию или воспаление сердечной мышцы). Оставлять без внимания такое состояние нельзя, оно требует диагностики и лечения», — предупредила специалист в беседе с RT.В свою очередь невролог Жан Шоломицкий обратил внимание на растущую популярность БАДов, которые все чаще используют для восстановления суставов и связок. В разговоре с Общественной Службой Новостей врач раскритиковал тех, кто продвигает биологически активные добавки как лекарства. По его словам, прием БАДов должен быть вспомогательным, так как они являются простыми наборами аминокислот и белков, а основное восстановление возможно только при тренировках.
«Восстановление возможно только на тренировках, которые помогают правильному формированию коллагена. Но, с другой стороны, если у тела не будет достаточного количество белка, ему просто неоткуда будет брать строительный материал. В этом смысле и БАДы могут пригодиться. Но говорить о том, чтобы просто принимать добавки и ждать, когда все восстановится — смысла нет», — пояснил эксперт.Читайте также:
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