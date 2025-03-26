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Врач объяснила, что такое «температурный хвост»

Врач Филева: температурный хвост часто встречается после вирусных инфекций
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

После вирусных инфекций у пациентов часто встречается так называемый температурный хвост — слегка повышенная температура на уровне 37-37,5 градусов, сохраняющаяся в течение одной-трех недель. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева. По ее словам, такая реакция организма может быть вызвана остаточным воспалением или работой иммунной системы.
«Если незначительное повышение температуры тела сохраняется более трех недель, периодически повышается более 38 °C или сопровождается другими симптомами — слабостью, потерей веса, одышкой, это может указывать на осложнения (например, бактериальную инфекцию или воспаление сердечной мышцы). Оставлять без внимания такое состояние нельзя, оно требует диагностики и лечения», — предупредила специалист в беседе с RT.
В свою очередь невролог Жан Шоломицкий обратил внимание на растущую популярность БАДов, которые все чаще используют для восстановления суставов и связок. В разговоре с Общественной Службой Новостей врач раскритиковал тех, кто продвигает биологически активные добавки как лекарства. По его словам, прием БАДов должен быть вспомогательным, так как они являются простыми наборами аминокислот и белков, а основное восстановление возможно только при тренировках.
«Восстановление возможно только на тренировках, которые помогают правильному формированию коллагена. Но, с другой стороны, если у тела не будет достаточного количество белка, ему просто неоткуда будет брать строительный материал. В этом смысле и БАДы могут пригодиться. Но говорить о том, чтобы просто принимать добавки и ждать, когда все восстановится — смысла нет», — пояснил эксперт.
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Иммунолог раскрыл, как выявить аллергию до начала цветения
Иммунолог Болибок: выявить аллергию до начала цветения поможет риноцитограмма
26 марта 2025, 11:51

Фото: iStock/Jevtic

Многие люди годами лечат простуду по весне, не догадываясь, что на самом деле у них проявляется аллергическая реакция на цветение. Отличительные симптомы, которые помогут отличить инфекцию от аллергии — чихание, зуд в носу и покраснение глаз. Об этом заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок, отметив, что самый эффективный способ определения источника аллергии — риноцитограмма.
«Однако если у вас нет возможности немедленно попасть на прием к врачу, можно сдать мазок из носа — риноцитограмму. Это недорогое исследование, с помощью которого можно определить характер воспаления в носу. Но нужно воздержаться от использования противоаллергенных препаратов и капель для носа», — поделился врач в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь врач общей практики Татьяна Боброва сообщила о другой скрытой угрозе, которая может подкосить даже людей с сильным иммунитетом. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, эксперт рассказала о туберкулезе, который может долгое время находиться в организме в спящем режиме, постепенно подтачивая иммунную систему. Для предотвращения болезни она порекомендовала регулярно проходить флюорографию и избегать контакта с потенциальными носителями.
«Если человек с сильным иммунитетом заразился туберкулезом, микобактерии могут долгое время оставаться в организме в латентном состоянии — они как бы «спят», не вызывая никаких симптомов. По разным оценкам, от 25 до 30% людей во всем мире — латентные носители туберкулеза. В таком состоянии болезнь не передается другим людям», — пояснила врач.
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Психолог назвал главные симптомы депрессии
Психолог Алексеев: ангедония является одним из главных признаков депрессии
26 марта 2025, 11:49

Фото: iStock/Farknot_Architect

Главными симптомами депрессии являются проблемы со сном, тревожные мысли, отсутствие общения, несоблюдение гигиены и замкнутость. Об этом заявил клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Георгий Алексеев. По его словам, еще один тревожный признак этого тяжелого заболевания — ангедония.
«Тревожными сигналами станут суицидальные мысли, ощущение безнадежности будущего или одиночества, а также чувство, что самостоятельно справиться с ситуацией невозможно, ощущение фатализма во всем. Один из тревожных признаков — ангедония, когда человек теряет способность радоваться тому, что раньше приносило удовольствие: вкусная еда, любимая музыка, фильмы», — пояснил специалист в беседе с «Петербургским дневником».
В свою очередь психолог-педагог Анастасия Кардиакос рассказала, как бороться с прокрастинацией. В разговоре с «Москвой 24» эксперт указала, что речь идет не просто о лени, а о сложном психологическом механизме, который чаще всего возникает у перфекционистов, людей с низкой самооценкой, тревожников, пациентов с СДВГ и депрессией.
«Когда дело кажется слишком трудным, скучным, пугающим или не дающим моментального удовлетворения, мозг выбирает краткосрочное облегчение — заняться чем-то более приятным. <…> наиболее эффективный способ проработать проблему — делить каждую задачу на пять шагов. Таким образом, получится список из маленьких дел, которые сбавят градус ожиданий от себя. И уже часть сделанного — повод для похвалы», — подчеркнула Кардиакос.
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Эколог назвал основное время активности клещей
Эколог Пукалов: клещи особенно активны в утреннее и вечернее время
25 марта 2025, 12:50

Фото: iStock/Dzurag

Клещи особенно активны в утреннее и вечернее время, так как не переносят жары. Об этом заявил директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. По его словам, в жаркую часть дня насекомые предпочитают отсиживаться в тенистых и влажных уголках леса.
«Чаще всего в теплое время года клеща можно подцепить в утренние или вечерние прохладные часы. До 11 утра и после 18 часов вечера. Наиболее комфортная летняя температура для них 18-20 градусов. При 25 градусах их активность уже значительно снижается. Как и при 8 градусах тепла, когда для них уже холодновато», — отметил эколог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева поделилась другим важным в преддверии наступающей весны советом — как правильно готовить и с чем лучше совмещать шашлыки. В разговоре с RT эксперт указала, что лучше жарить мясо на своих дровах, а не на покупных углях, и не пользоваться жидкостью для розжига, которая выделяет пары канцерогенных веществ.
«Если мясо подгорело, эти черные участки лучше удалить. Надо помнить, что жирное мясо не подходит для людей с высоким уровнем холестерина, с проблемами сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Им лучше употреблять курицу или рыбу. <…> По количеству? Надо смотреть на комплекцию человека. 200—500 г — это допустимая порция, если мясо не очень жирное», — рассказала диетолог.
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«Бомба замедленного действия»: вирусолог раскритиковала признание COVID-19 сезонным заболеванием
Вирусолог Протасова: COVID-19 не может быть сезонным, им болеют круглый год
24 марта 2025, 15:35

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

COVID-19 нельзя называть сезонным заболеванием, так как уровень заболеваемости этим вирусом не зависит от сезона, им болеют круглый год. Об этом заявила вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, коронавирусом сейчас болеют меньше из-за того, что он принял менее тяжелые, но более заразные формы, а самые уязвимые пациенты уже умерли. К тому же она указала на формирование приобретенного иммунитета у людей, перенесших COVID-19.
«Также надо помнить о том, что у нас примерно каждый пятый, переболевший ковидом, страдает от длинного ковида (или лонг ковида). Некоторые болеют с начала пандемии – с 2020 года. У многих заболевание протекает тяжело, приводя к инвалидности, вплоть до 1 группы. <…> Причем, в организме таких больных возможно образование новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, в том числе и более смертоносных. Это как бомба замедленного действия», — пояснила врач.
Вирусолог отметила, что сейчас в мире существует порядка 40 тысяч вариаций SARS-CoV-2, каждая из которых бьется за «место под солнцем». Она подчеркнула, что нужно особенно внимательно следить за развитием ковида, а не переводить его в разряд сезонных заболеваний.
«Среди кандидатов на очередную пандемию наиболее вероятными представляются птичий грипп, MERS и непредсказуемый ковид», — указала Протасова.
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«Непростое заболевание»: Пульмонолог назвал первые симптомы туберкулеза
Пульмонолог Тарасенко: признак туберкулеза — длительный кашель и недомогание
24 марта 2025, 12:20

Фото: iStock/stockdevil

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом.
Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко в беседе с «Радио 1» заявил, что, несмотря современность цифрового мира, туберкулез до сих пор остается очень непростым заболеванием в плане диагностики и лечения.

«Туберкулез бывает любого органа. Не описан только туберкулез волоса. В отношении туберкулеза легких специфические признаки — это длительный кашель, субфебрильная температура, недомогание, быстрая утомляемость. Но эти признаки можно к любому заболеванию отнести, поэтому здесь поможет, наверное, лишь рентгенологическая картина, компьютерная томография», — сказал эксперт.

По его словам, диагностировать туберкулез на ранней степени не всегда удается, потому что даже различные анализы не всегда корректны.

«Здоровым людям просто так делать компьютерную томографию не нужно ни раз в полгода, ни раз в год. Это нужно, если есть какие-то клинические проявления: длительный кашель (сухой или с мокротой). Здесь должно приниматься решение лечащим врачом», — объяснил врач.

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