«Никаких ночников»: Андролог назвал правила здорового сна

Отказ от ночников и включенного телевизора ночью — одно из правил здорового сна. Об этом рассказал андролог Марк Годзиян в своем телеграм-канале.
Он объяснил, что эпифиз, или шишковидная железа, в разное время суток работает по-разному. При свете она обеспечивает организм гормоном радости серотонином, а ночью — гормоном сна мелатонином.
Годзиян также отметил, что дневной сон не компенсирует отсутствие сна в ночное время.
Чтобы спать качественно, необходимо избавить от лишней освещенности: задергивать на ночь окна плотными шторами, выключать телевизор и не пользоваться ночниками или пользоваться тусклыми лапочками.
Также тем, кто ложится поздно, эксперт посоветовал приглушать освещения. Он также призвал засыпать не позже полуночи, чтобы получить максимальную дозу мелатонина.
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«Наиболее активно мелатонин вырабатывается в период с 0 до 4 часов ночи. В эти часы надо не просто отдыхать, а именно спать, чтобы организм выработал достаточно мелатонина для своего восстановления», — объяснил андролог.
Чтобы спать качественно, необходимо избавить от лишней освещенности: задергивать на ночь окна плотными шторами, выключать телевизор и не пользоваться ночниками или пользоваться тусклыми лапочками.
Также тем, кто ложится поздно, эксперт посоветовал приглушать освещения. Он также призвал засыпать не позже полуночи, чтобы получить максимальную дозу мелатонина.
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Алина Юрчак