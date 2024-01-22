Нутрициолог раскрыла, как с помощью рулетки выявить ожирение

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В 2022 году в России было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения. Об этом свидетельствуют данные из сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023». В 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи.
Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова назвала ожирение – глобальной проблемой современности. В беседе с «Радио 1» она напомнила, что при излишнем весе появляется риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист рассказала, что выявить проблему на ранней стадии можно и в домашних условиях.
Эксперт также напомнила, что нередко человек набирает вес, так как его окружают люди с такой же проблемой.
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«Чтобы понять, нужно ли волноваться, нужно измерить свою талию. Это могут сделать все. Если окружность талии у женщин более 80 сантиметров, а у мужчин – более 94-95, то это уже центральный (абдоминальный) тип ожирения. Этот фактор уже указывает на риск развития всевозможных заболеваний», — отметила Жанна Коробейникова.
«Если рядом с нами всё время находятся люди с лишним, с избыточным весом, для нас это становится нормой. Особенно часто это происходят в семьях, где дети видят, как питаются их родители. Если взрослый человек не питается полезной пищей, нельзя этого требовать от ребёнка. Важно быть примером. И важно помнить, что никого нельзя поменять, надо начинать всегда с себя», — заключила нутрициолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова