Нутрициолог Тиханычева: Чай тулси эффективен от бессонницы

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Нутрициолог Жанна Тиханычева заявила, что одним из наиболее эффективных средств для борьбы с бессонницей является чай тулси.
«Чай тулси показан при проблемах со сном, так как обладает лёгким расслабляющим и седативным действием. Он благотворно влияет на работу нервной системы. Помогает быстрее заснуть и увеличивает продолжительность глубоких фаз сна», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Тиханычева.
Кроме этого, чай способен замедлять процессы старения, нормализует метаболизм, улучшает деятельность ЖКТ и даже поднимает настроение.
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