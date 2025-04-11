Окулист рассказала, как подобрать качественные линзы для глаз и правильно их носить

Фото: iStock/scyther5
Контактные линзы являются одним из самых удобных методов коррекции зрения. Однако к их выбору стоит подойти ответственно.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» предупредила, что однодневные линзы нельзя оставлять на ночь, так как они выполнены из материалов с невысокой кислородной проницаемостью, даже если это силикон-гидрогелевые линзы.
По ее словам, проблема перенашивания однодневных контактных линз на сегодняшний день актуальна — по статистике, 25-30% пользователей сталкиваются с этим.
Она добавила, что наиболее распространенные силикон-гидрогелевые материалы также бывают разных поколений с различными характеристиками. Лучше всего выбирать материалы последних поколений на основе силоксана — они лучше удерживают влагу, не разрушают слезу, хорошо пропускают кислород и обеспечивают высокий комфорт при ношении.
Фото: iStock/Anna Valieva
Дополнительным преимуществом является плазменная обработка поверхности линзы, которая повышает её гладкость, устойчивость к бактериальным отложениям, улучшает смачиваемость (что особенно важно для силикон-гидрогелевых материалов) и повышает комфорт ношения.
Читайте также:
«Убить зрительный нерв»: Офтальмолог рассказал, как не ослепнуть из-за катаракты
Названы неожиданные продукты, полезные для зрения
Офтальмолог рассказал, что делать в случае синдрома сухого глаза
«Время ношения линз определяется производителем и указано в инструкции, а также оно должно быть согласовано с врачом при подборе линз. Все пациенты, носящие линзы, должны использовать увлажняющие капли в течение дня для профилактики сухости. Особенно эффективны капли с 0,1–0,2% содержанием гиалуроновой кислоты», — сказала она.
По ее словам, проблема перенашивания однодневных контактных линз на сегодняшний день актуальна — по статистике, 25-30% пользователей сталкиваются с этим.
«Материалы контактных линз имеют большое значение, и, как в любой отрасли контактной коррекции, существуют новые технические решения для решения уже реальных проблем пользователей. Важно выбирать линзы с новыми технологиями и более здоровыми материалами. Например, при использовании гидрогелевых материалов следует отдавать предпочтение биосовместимым (более здоровым), которые содержат синтетические аналоги компонентов слезы. Эти материалы увеличивают время разрыва слезной пленки, лучше сохраняют влагу и кислородную проницаемость, устойчивы к испарению слезы в течение дня», — объяснила Павлова.
Она добавила, что наиболее распространенные силикон-гидрогелевые материалы также бывают разных поколений с различными характеристиками. Лучше всего выбирать материалы последних поколений на основе силоксана — они лучше удерживают влагу, не разрушают слезу, хорошо пропускают кислород и обеспечивают высокий комфорт при ношении.
Фото: iStock/Anna Valieva
Дополнительным преимуществом является плазменная обработка поверхности линзы, которая повышает её гладкость, устойчивость к бактериальным отложениям, улучшает смачиваемость (что особенно важно для силикон-гидрогелевых материалов) и повышает комфорт ношения.
Читайте также:
«Убить зрительный нерв»: Офтальмолог рассказал, как не ослепнуть из-за катаракты
Названы неожиданные продукты, полезные для зрения
Офтальмолог рассказал, что делать в случае синдрома сухого глаза
Анастасия Панченко