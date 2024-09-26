«Убить зрительный нерв»: Офтальмолог рассказал, как не ослепнуть из-за катаракты

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Почти каждый шестой человек старше 40 лет и подавляющая часть населения старше 80 лет сталкивается с заболеванием глаз — катарактой, которая может привести к полной потере зрения.
Врач-офтальмолог, окулист, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков в беседе с «Радио 1» сообщил, что катаракта – это не приговор, если вовремя ходить к офтальмологу и слушать все его рекомендации.
Он добавил, что распознать самостоятельно катаракту на начальных этапах невозможно, потому что люди не замечают повышенного давления в глазу. Поэтому следует проверяться у офтальмолога до наступления зрительных симптомов, связанных с утратой полей зрения.
По его словам, катаракта начинается в основном после 60 лет, но в настоящее время она помолодела.
Вячеслав Куренков обратил внимание на то, что единственная профилактика глазного заболевания — правильная организация своего рабочего места, нормализация дня и ночи, правильное питание, избавление от вредных привычек и посещение офтальмолога минимум один раз в год.
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«Сейчас приблизительно у 500 миллионов пациентов на всей планете есть катаракта, это очень много. Она усугубляет жизнь: становится плохо видно, порой люди могут попрощаться со своей профессией, потому что не могут выполнять должностные обязанности. Это влияет на жизнь», — сказал эксперт.
Он добавил, что распознать самостоятельно катаракту на начальных этапах невозможно, потому что люди не замечают повышенного давления в глазу. Поэтому следует проверяться у офтальмолога до наступления зрительных симптомов, связанных с утратой полей зрения.
«Катаракта выявляется на профилактических осмотрах. От нее нужно избавиться хирургическим путем, так как лечение в настоящее время и в ближайшем будущем нет. Нельзя покапать капли, чтобы она прошла. Это хронологическое заболевание, которое заканчивается тем, что пациент ничего не видит», — отметил офтальмолог.
По его словам, катаракта начинается в основном после 60 лет, но в настоящее время она помолодела.
«Также наложила отпечаток пандемия, когда применялись в лечении препараты, которые вызывают катаракту. Еще влияют какие-то экологические факторы. При катаракте хрусталик не только мутнеет, но и еще увеличивается в размере, он изменяет анатомию глаза и приводит к нежелательным последствиям: повышению внутриглазному давлению, возникновению глаукомы, которая может убить зрительный нерв, и в этом случае уже никакая операция помочь не может», — подчеркнул врач.
Вячеслав Куренков обратил внимание на то, что единственная профилактика глазного заболевания — правильная организация своего рабочего места, нормализация дня и ночи, правильное питание, избавление от вредных привычек и посещение офтальмолога минимум один раз в год.
«Катаракта не фрукт, и ждать ее созревания очень опасно для зрения пациента», — заключил специалист.
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Анастасия Бондарева