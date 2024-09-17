Онищенко назвал метод избежать эпидемий гриппа и ОРВИ в сентябре

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Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что наиболее эффективным способом избежать эпидемии простудных и вирусных заболеваний, а также гриппа и ОРВИ в сентябре, является вакцинация.
Он отметил, что для такой вакцинации населения у государства есть все мощности.
Ранее глава Истры Татьяна Витушева напомнила о важности своевременной вакцинации от гриппа, особенно осенью.
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«Интенсивность числа заболевших действительно растет, но при этом не достигнут эпидпорог. Это объясняется тем, что 1 сентября 17 миллионов школьников село за парты, студенты вузов и сотрудники на свои рабочие места вернулись из отпусков. И у нас даже есть такое профессиональное понятие «сентябрьский всплеск заболеваемости», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.
Ранее глава Истры Татьяна Витушева напомнила о важности своевременной вакцинации от гриппа, особенно осенью.
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Мелисса Тимофеева