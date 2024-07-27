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Врач Чиркова предупредила о заразных денежных купюрах

27 июля 2024, 18:04
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Терапевт Ольга Чиркова заявила, что денежные купюры могут быть заразными.
Врач пояснила, что на деньгах могут обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и даже грипп.

«На поверхности денег могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы. Грибки могут обитать на деньгах. Некоторые виды грибков могут вызывать аллергические реакции у предрасположенных к этому людей», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.



Ранее старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рекомендовал держаться подальше от ежей, поскольку они являются переносчиками опасных инфекций.

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Косметолог Ткаченко объяснила вред дегтярного мыла для кожи
27 июля 2024, 18:21

Фото: iStock/Tatiana Romanova

Химик-косметолог Наталья Ткаченко не рекомендовала регулярно умываться дегтярным мылом, поскольку из-за его состава кожа будет не успевать восстанавливаться, что для неё вредно.
«Дегтярное мыло — сильный щелочной косметический продукт, так как его PH составляет от 9 до 11 единиц. Так, если мы однократно умылись дегтярным мылом, то здоровой коже на восстановление нужно около часа. Но если делать это регулярно, то щелочной баланс кожи будет повышаться из-за применения агрессивного щелочного продукта, и кожа будет не успевать восстанавливаться. В конечном итоге последствия будут не очень хорошими для неё», — пояснила в беседе с Газета.ру Ткаченко.

Специалист посоветовала использовать очищающие средства для кожи с экологичным PH уровня 5-6 единиц.

Ранее врач-косметолог Жанна Эксоренко заявляла, что причинами жирного блеска кожи лица может быть неправильное питание и некорректный уход.

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#красота
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Подмосковный детский травматолог Григорьев назвал правила безопасного купания
26 июля 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с начала лета утонули 45 взрослых и 14 детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев перечислил правила поведения на воде во время купания.
«Главное, что необходимо сделать, – оценить условия окружающей среды. Крайне важно соблюдать безопасность при плавании: не нырять и не прыгать в неизвестную глубину, не заплывать далеко. Время купания следует ограничить 30 минутами. Будьте осторожны при купании в естественных водоёмах: выбирайте места с твёрдым песчаным дном, соблюдайте знаки ограждения и избегайте опасных мест», – отметил врач.
Григорьев также посоветовал при занятиях активными видами спорта на воде обязательно надевать защитное снаряжение. Детям следует объяснить все риски купания и быть рядом, когда они в воде.

Как отметили в министерстве, люди тонут по совершенно разным причинам. Это отсутствие контроля взрослых за детьми у водоёмов, купание в состоянии алкогольного опьянения, плавание в одиночку или в неизвестных местах, прыжки в воду, купание в шторм или плохую погоду, охлаждение организма, потеря сознания, попадание воды в дыхательные пути, судороги, усталость, а также сильные водные потоки и течения.

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#дети
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#водоёмы
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Подмосковные хирурги удалили пулю из живота новорождённой
26 июля 2024, 20:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Неонатальные хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства удалили пулю от пневматического оружия из живота новорождённой девочки. Об этом сообщается в телеграм-канале МОЦОМД.
В отделение хирургии новорождённых поступил звонок о переводе туда ребёнка с пулей в передней брюшной стенке. Младенца доставили в удовлетворительном состоянии. Врачи обнаружили в его животе подкожное образование. Как выяснилось, на 30-й неделе беременности будущей мамы отец ребёнка на заднем дворе дома стрелял по мишеням из пневматического оружия. Случайно пуля отрекошетила и попала женщине в живот.
«Родители срочно обратились за медицинской помощью. УЗИ показало отсутствие опасности для жизни и здоровья матери и ребёнка. Показаний для экстренной хирургической помощи не было. В итоге было принято решение о плановом родоразрешении», – отметили в медучреждении.
Фото: телеграм-канал МОЦОМД

Врачи-неонатальные хирурги МОЦОМД провели комплексное обследование, выполнили УЗИ мягких тканей живота, рентген и установили, что пуля находится под кожей.
«В ходе обследования мы с коллегами выяснили, что пуля находилась поверхностно и не повредила внутренние органы ребёнка. Поэтому угрозы для его жизни не было», – рассказал заведующий отделением хирургии новорождённых Михаил Рехвиашвили.
Пуля была успешно удалена. Сразу после операции малышка вернулась в палату к матери. Как только послеоперационная рана зажила, обоих выписали домой.

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#дети
#хирург
#врачи
#новорождённые
#подмосковье
#московская область
#операция
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Аналитик Савельев объяснил, почему стоит отказаться от рыбного паштета
26 июля 2024, 18:13

Фото: iStock/margouillatphotos

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что рыбный паштет и вообще консервы не рекомендуется есть, так как это вредная пища, состав которой доподлинно неизвестен.
Он также сравнил рыбный паштет с кормами для животных.

«Консервы, а особенно рыбные, можно употреблять разве что от отчаяния. На наших полках достаточно нормальной еды. В силу отсутствия контроля за рыбной продукцией, что называется от глотки до глотки, алчные производители мешают там всякую дрянь. Это запрещённая к потреблению еда. Сказать доподлинно, что находится в этом паштете, никто не сможет», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.

А врач-терапевт Анна Баркулова напомнила о плюсах отказа от алкоголя, среди которых отметила отсутствие похмелья, улучшение психического здоровья, сна, кожи, а также снижение веса и рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Вопреки распространенному мнению, безопасной дозы алкоголя не существует, а при отказе от него большинство изменений в организме еще обратимы на ранних стадиях», — резюмировала в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Ранее старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рекомендовал держаться подальше от ежей, поскольку они являются переносчиками опасных инфекций.

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В 34 подмосковных парках вновь можно будет проверить своё здоровье
26 июля 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья в предстоящие выходные вновь смогут проверить здоровье в 34 парках. Врачи будут принимать в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и других городских округах, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«С начала лета каждые выходные врачи ведут приём в парках. Это очень удобный формат для наших жителей, так как не всегда есть время посетить поликлинику в будние дни. С начала лета уже более 5,5 тыс. жителей проверили здоровье, совместив прогулку на свежем воздухе с визитом к медикам», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
В парках можно проверить основные показатели здоровья. Далее врачи примут решение, потребуется ли углублённая диагностика. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику на дополнительное обследование.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

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В Дубне 27 июля проведут День здоровья

Медики из Дубны представили инновационное оборудование для проверки здоровья
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#парки
#врачи
#подмосковье
#московская область
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Нарколог Холдин рассказал, у кого быстрее всех развивается алкогольный цирроз
26 июля 2024, 13:48

Фото: iStock/Shidlovski

Цирроз печени является одним из вероятных последствий злоупотребления алкоголем, при этом есть категория людей, у которых риск развития этого заболевания из-за спиртных напитков в разы больше, чем у остальных. Речь идёт о пациентах с гепатитом. Об этом предупредил главный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Если человек переболел или болеет гепатитом, ему категорически нельзя употреблять спиртное, так как этанол ещё быстрее разрушает клетки печени, которая уже ослаблена болезнью. В результате, клетки печени гибнут, замещаются жировой тканью, и печень не может нормально функционировать. Она увеличивается в размерах, появляются боли, а в дальнейшем развивается цирроз», — сказал Холдин.
Он подчеркнул, что печень является главной «лабораторией организма»: она участвует во всех обменных процессах, а также очищает кровь от токсинов.

Холдин также отметил, что если пациент с гепатитом полностью откажется от алкоголя и будет аккуратно лечиться, то сможет победить это опасное заболевание.

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#нарколог
#алкоголь
#здоровье
#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
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В Дубне 27 июля проведут День здоровья
26 июля 2024, 10:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Большой День здоровья проведут в Дубне в предстоящую субботу, 27 июля, врачи городской больницы, жители смогут пройти медицинское обследование в парке и сквере, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках Дня здоровья жители смогут пройти скрининг, инструментальные и лабораторные исследования. Консультации всем желающим дадут врачи Дубненской больницы — терапевты и педиатры, стоматологи, онкологи, офтальмологи, гинекологи, гепатологи, специалисты функциональной и ультразвуковой диагностики и прочие», — говорится в сообщении.
Вместе с врачами можно будет сделать зарядку здоровья и пройти «Десять тысяч шагов к жизни». Кроме того, всем, кто примет участие в оздоровительной программе, выдадут билеты «Лотереи здоровья». Розыгрыш призов по этим билетам состоится в два часа дня.

«Городки здоровья» будут развёрнуты в Парке семейного отдыха и в сквере Ветеранов в левобережной части города.

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#дубна
#здоровье
#проверка
#здравоохранение
#диагностика
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Медики из Дубны представили инновационное оборудование для проверки здоровья
26 июля 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Демоверсию комплексного Центра здоровья работающих представили специалисты Медико-санитарной части N9 ФМБА России из Дубны на выставочной площадке форума «Здоровое общество», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава медик-санитарной части Ирина Ларионова рассказала, что оборудование Центра здоровья работающих связано в одну систему искусственным интеллектом, что позволяет человеку получить максимально полную информацию о своём здоровье и своевременно обратиться за профессиональной помощью.

«Программно-аппаратные комплексы и инновационные тренажеры, установленные в «умной палате» Центра, позволяют за десять минут провести диагностику пациента по 128 физиологическим параметрам. Оценивается работа сердечно-сосудистой системы, нагрузка на позвоночник, утомляемость и уровень стресса», — пояснила Ирина Ларионова.
По итогу тестирования пациент получает рекомендации по питанию и здоровому образу жизни.

Форум «Здоровое общество» проводился 24-25 июля в Москве.

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#дубна
#медики
#здоровье
#проверка
#диагностика
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Работать в подмосковной скорой помощи будут 75 целевиков медицинского колледжа
25 июля 2024, 22:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На Московскую областную станцию скорой помощи трудоустраиваются 75 выпускников Московского областного медколледжа №1, заключившие целевое соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Ребята уже набрались практического опыта в условиях реальной работы скорой. Сейчас молодые специалисты готовят документы и проходят аккредитацию. В этом году в областную скорую устраивается 75 целевиков. Это 56 фельдшеров, а также 19 медсестёр и медбратьев. Сначала они будут работать в составе бригад с наставниками, а позже выйдут на линию самостоятельно», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, студенты, заключившие целевой договор с медицинской организацией в период обучения, получают дополнительную стипендию. После получения образования их ждёт гарантированное место работы.

Кроме того, в Подмосковье молодые специалисты со средним медицинским образованием получают ежемесячную доплату в 7 тыс. рублей. Им доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Найти подробную информацию об этом можно на сайте.

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#здоровье
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