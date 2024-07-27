Врач Чиркова предупредила о заразных денежных купюрах

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Терапевт Ольга Чиркова заявила, что денежные купюры могут быть заразными.
Врач пояснила, что на деньгах могут обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и даже грипп.
Ранее старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рекомендовал держаться подальше от ежей, поскольку они являются переносчиками опасных инфекций.
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«На поверхности денег могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы. Грибки могут обитать на деньгах. Некоторые виды грибков могут вызывать аллергические реакции у предрасположенных к этому людей», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.
Ранее старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рекомендовал держаться подальше от ежей, поскольку они являются переносчиками опасных инфекций.
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