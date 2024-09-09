Глава Истры Витушева призвала жителей вовремя вакцинироваться от гриппа

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Глава Истры Татьяна Витушева напомнила о важности своевременной вакцинации от гриппа, особенно осенью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ещё пара недель, и начнётся новый эпидемиологический сезон. Специалисты предупреждают, что он будет непростым: помимо коронавируса, наберёт силу ещё и грипп – коварное заболевание, грозящее тяжёлыми осложнениями. Единственная мера профилактики – вакцинация. Но один в поле не воин. Чтобы избежать пандемии, должен быть иммунизирован определённый процент жителей», – сказала Витушева.Сама она сделала прививку от гриппа препаратом «Ультрикс Квадри».
«Сейчас самое время позаботиться о собственном здоровье. Медики утверждают, что требуется около трёх недель, чтобы организм выработал иммунитет», – добавила глава муниципалитета.В пресс-службе напомнили, что прививку от гриппа можно делать в возрасте от полугода. Пункты вакцинации работают во всех поликлиниках городского округа Истра с 8 утра до 19.00, а в амбулаториях и ФАП – с 13 часов.
Действует ещё и выездная вакцинация на железнодорожной станции «Истра». Пункт открыт с 16.00 до 19.00.
Иммунизироваться можно также и в выходные дни на территории Новоиерусалимского монастыря. График работы: суббота и воскресенье – с 9:00 до 17:00.
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