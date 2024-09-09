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Глава Истры Витушева призвала жителей вовремя вакцинироваться от гриппа

09 сентября 2024, 12:41
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Глава Истры Татьяна Витушева напомнила о важности своевременной вакцинации от гриппа, особенно осенью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ещё пара недель, и начнётся новый эпидемиологический сезон. Специалисты предупреждают, что он будет непростым: помимо коронавируса, наберёт силу ещё и грипп – коварное заболевание, грозящее тяжёлыми осложнениями. Единственная мера профилактики – вакцинация. Но один в поле не воин. Чтобы избежать пандемии, должен быть иммунизирован определённый процент жителей», – сказала Витушева.
Сама она сделала прививку от гриппа препаратом «Ультрикс Квадри».


«Сейчас самое время позаботиться о собственном здоровье. Медики утверждают, что требуется около трёх недель, чтобы организм выработал иммунитет», – добавила глава муниципалитета.
В пресс-службе напомнили, что прививку от гриппа можно делать в возрасте от полугода. Пункты вакцинации работают во всех поликлиниках городского округа Истра с 8 утра до 19.00, а в амбулаториях и ФАП – с 13 часов.

Действует ещё и выездная вакцинация на железнодорожной станции «Истра». Пункт открыт с 16.00 до 19.00.

Иммунизироваться можно также и в выходные дни на территории Новоиерусалимского монастыря. График работы: суббота и воскресенье – с 9:00 до 17:00.

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Конгресс «Педиатрия как искусство» собрал в Подмосковье 8 тыс. специалистов
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#подмосковье
#московская область
Подмосковный хирург Рехвиашвили получил национальную премию
09 сентября 2024, 12:20

Фото: пресс-служа Минздрава МО

Детский хирург Михаил Рехвиашвили, работающий завотделением хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), стал лауреатом престижной премии «Репродуктивное завтра России-2024», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Михаил Рехвиашвили стал лауреатом XII Национальной премии в специальной номинации от попечительского совета за выдающиеся заслуги в восстановлении и укреплении здоровья детей», — отмечается в сообщении.
Премия «Репродуктивное завтра России» вручается с 2012 года, этой премией отмечают достижения специалистов, которые работают в лечебных учреждениях страны, их вклад в медицину в сфере репродуктивного здоровья населения и решения демографических задач.

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Обновлённый ФАП в деревне Зарудня начал приём пациентов
06 сентября 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В деревне Зарудня Коломенского городского округа после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Медицинскую помощь там будут получать 1,7 тыс. человек, в том числе дети, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы уделяем большое внимание первичному звену и развитию сельской медицины. Именно с них начинается профилактика и диагностика заболеваний. В прошлом месяце после ремонта начали приём пациентов три ФАПа. Теперь заработал ФАП в деревне Зарудня. Там можно пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить телемедицинскую консультацию», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Также фельдшер ведёт наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, при необходимости проводит диагностические обследования.

Записаться на приём в фельдшерско-акушерский пункт можно по номеру 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье». https://zdrav.mosreg.ru/start

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#здравоохранение
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#подмосковье
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Конгресс «Педиатрия как искусство» собрал в Подмосковье 8 тыс. специалистов
06 сентября 2024, 21:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 8 тыс. врачей-педиатров приняли участие в V конгрессе с международным участием «Педиатрия как искусство», который завершился в Московской области. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Съезд собрал специалистов из 75 регионов России и 24 участника из-за рубежа. Было проведено свыше 400 лекций, выступлений и симпозиумов.
«Благодаря такому масштабному мероприятию детские специалисты могут не только обменяться опытом, но и ознакомиться с современными методами диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний у детей. Всего в конгрессе участвовали более 8 тыс. человек», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Для специалистов также были организованы тренинги и мастер-классы. Помимо того, в этом году прошли форум по редким заболеваниям «Орфей», Всероссийская школа по муковисцидозу.

На фотовыставке были представлены фотографии более 30 многодетных семей детских врачей.

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Россиянам раскрыли допустимую дозу пельменей
Доцент Быстров рекомендовал есть пельмени 1-2 раза в неделю
06 сентября 2024, 19:42

Фото: iStock/tbralnina

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявил, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю.
Он уточнил, что важно делать рацион разнообразным, включая в него овощи, фрукты и другие продукты, богатые витаминами и полезными элементами.

«Пельмени содержат мясо, это обеспечивает белок, а также углеводы из теста. Надо, чтобы они были приготовлены из качественных ингредиентов и не содержали лишних добавок. Вареное тесто само по себе не является вредным, если оно приготовлено из качественной муки и не содержит избыточного количества жиров или сахара. Чрезмерное потребление углеводов может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу», — добавил в беседе с Газета.ру Быстров.

А диетолог Полина Журавлева прокомментировала информацию о вреде животного белка для человека.

«Несмотря на семимильные шаги в науке, мы до сих пор не знаем, как влияет белок. Но знаем, что мясо и рыбу нужно употреблять с большим количеством овощей, и делать это всегда. Переедать не нужно, знайте меру, не насилуйте свой организм», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что арбуз — это кладезь полезных веществ, которые благоприятно влияют на организм человека.

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#питание
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Вакцина от рака в России прошла доклинические исследования
Академик РАН Каприн: пройдены доклинические исследования вакцины от рака
06 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Alernon77

Российская вакцина от рака прошла все необходимые доклинические исследования, добровольцев для проведения первой стадии испытаний начнут набирать после разрешения Минздрава. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний», — пояснил Каприн.

По его словам, набор добровольцев будет объявлен сразу, как ведомство выдаст соответствующее разрешение. При этом пациентов будут выбирать специалисты.

Ранее Каприн заявлял, что новая эпоха ждет российскую онкологию, у онкологической службы уже поправили материальную базу, а теперь предстоит развивать науку, а также тиражировать новые технологии в регионы РФ.

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В Подмосковье закупили около 4 тыс. слуховых аппаратов для раздачи жителям
06 сентября 2024, 16:35

Фото: iStock/peakSTOCK

Почти 4 тысячи слуховых аппаратов закупили в Московской области для бесплатного обеспечения жителей, нуждающихся в этом устройстве по медицинским показателям, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году мы закупили почти 4 тысячи слуховых аппаратов для обеспечения наших жителей, у которых диагностированы проблемы со слухом. С начала года такие аппараты уже получили полторы тысячи жителей Подмосковья», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Она добавила, что с начала лета процедура получения бесплатного слухового аппарата в Подмосковье была упрощена: теперь справка о наличии медицинских показаний автоматически запрашивается в поликлинике.

В министерстве отметили, что для оформления этой льготы сначала надо посетить врача в каком-либо медучреждении региона, чтобы он подтвердил потребность пациента в слухопротезировании.

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#здравоохранение
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Врач Кашух объяснила опасность болезни Крона
06 сентября 2024, 15:42

Фото: iStock/Panuwat Dangsungnoen

Гастроэнтеролог, врач-эксперт Екатерина Кашух заявила, что болезнь Крона проявляется в появлении язвочек и свищей в системе ЖКТ и является опасной для здоровья.
Её симптомами являются боль, диарея, тошнота и рвота, отсутствие аппетита, потеря веса, а также повышение температуры, и даже кожные проявления.

«Если болезнь Крона не лечить, она грозит осложнениями, в числе которых перитонит, кишечные кровотечение и непроходимость. Всё это можно вылечить только хирургически. В зависимости от тяжести подбирают группы специальных противовоспалительных препаратов и иммуносупрессантов. При обострениях назначают антибактериальные препараты, витаминно-минеральные комплексы и специальное питание», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Кашух.

До этого врач-терапевт Анастасия Агаева рекомендовала не класть подключённый к розетке телефон под подушку, так как это опасно: он может перегреться и загореться.

«Нет убедительных доказательств, что излучение, которое образуется при зарядке, способно навредить здоровью. Но не стоит забывать про простые правила пожарной безопасности: заряжать на твёрдой горизонтальной поверхности, использовать оригинальное зарядное устройство, не класть подключённый к розетке телефон под подушку», — пояснила в беседе с RT Агаева.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Ринат Богданов в беседе с «Радио 1» рассказал про синдром карпального канала, который влияет на функционирование кисти руки.

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#врач
#питание
#правила
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Раздражение и сухость: Дерматолог раскрыла секреты ухода за кожей в холодное время года
Дерматолог Авербух: в ветреную погоду не стоит забывать про защитный крем
06 сентября 2024, 15:33

Фото: iStock/AntonioGuillem

С наступлением холодного времени года кожа подвергается стрессу из-за низких температур и нехватки солнечного света. Это может привести к раздражению, сухости, шелушению и усугублению существующих кожных заболеваний.
О том, как защитить здоровье кожи в холодное время года, в беседе с «Радио 1» рассказала врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух.

По словам специалиста, холодный воздух способствует обезвоживанию кожи, он делает её уязвимой.

«Поэтому могут обостриться атопический дерматит, экзема, крапивница, псориаз и другие кожные болезни. При появлении симптомов, воздержитесь от самолечения и обратитесь к врачу-дерматовенерологу. Специалист поможет определить причину проблемы, назначит лечение и предложит план восстанавливающего ухода за кожей», — уточнила она.
Врач поделилась рекомендациями по уходу за кожей в холодное время года. По ее словам, необходимо использовать увлажняющие средства с богатым составом, чтобы компенсировать потерю влаги, а также включать в рацион больше фруктов и овощей, богатых витаминами A, C и E, чтобы поддерживать кожу изнутри.

Помимо этого, важно помнить о защитном креме, особенно в ветреную и влажную погоду, а также носить головной убор и теплые перчатки.

«По возможности, посещайте дерматолога и косметолога, которые подберут средства с учетом особенностей и потребностей кожи», — добавила Авербух.
По ее словам, обнаружив необычные высыпания на коже, нужно обязательно обратиться к дерматологу. Только квалифицированный специалист сможет правильно диагностировать проблему и назначить эффективное лечение. Она напомнила, что сейчас проходит «Неделя профилактики кожных заболеваний».

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#здоровье
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#врач
#неделя
#болезни
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Реутовский кардиолог Рогова получит жильё по социальной ипотеке
06 сентября 2024, 15:10

Фото: пресс-службе администрации г. о. Реутов

Врач-кардиолог реутовский поликлиники №2 Елена Рогова получила сертификат на жильё по региональной программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Елена работает в медучреждении два года. Специалист переехала в Реутов из Самарской области.
«Я определилась с кардиологией на поздних курсах университета. Это был сложный выбор, но я поняла, что вопросы кардиологии всегда будут актуальны. Наукоград поддерживает медицинских сотрудников и предоставляет им большие возможности для развития», – сказала Рогова.
Как напомнили в администрации, программа действует в Московской области с 2016 года. За это время сертификаты на жильё в Реутове получили 23 специалиста. И врачи, и руководство местных медучреждений отмечают большую пользу программы, которая помогает укомплектовать штат специалистами, переезжающими в муниципалитет из других регионов.

В этом году, помимо Елены, социальной льготой воспользовались ещё три врача наукограда.

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