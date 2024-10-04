Онищенко не исключил завоз инфекции Марбург в РФ

Фото: iStock/RyanKing999
Российские специалисты должны готовиться к возможному завозу лихорадки Марбург в страну. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, его слова передает ТАСС.
«Завоз (инфекции в страну – ред.) — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — рассказал Онищенко.
По его словам, чтобы не допустить распространения инфекции в России важно проводить тренинги для врачей, чтобы они могли быстро определить заболевание.
Напомним, Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с распространением марбургской геморрагической лихорадки в Руанде. Специалисты проводят непрерывный мониторинг эпидемиологической обстановки для минимизации рисков для граждан России.
Читайте также:
Озвучен основной симптом для лихорадки Марбург
ВОЗ бьет тревогу: смертельный вирус Марбург уже пересек границы
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в связи со вспышкой «Марбурга» в Африке
Элина Позднякова