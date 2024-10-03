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Озвучен основной симптом для лихорадки Марбург

Учёный Болков заявил о характерной для лихорадки Марбург кровоточивости кожи
03 октября 2024, 18:18
Фото: iStock/RossHelen

Фото: iStock/RossHelen

Старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что для лихорадки Марбург характерен такой симптом, как кровоточивость кожи и слизистой.
«Это заболевание характеризуется кровотечениями и через кожу, и через слизистые, через глаза, нос и так далее. Заразиться можно контактным путем: от кожи больного человека или слизистой, через кровь, слюни или ткань, на которой остались выделения», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

Он добавил, что заболевание живёт в летучих мышах, которые едят фрукты.



А некоторые школы Кузбасса отправлены на карантин из-за другого заболевания – сезонного распространения ОРВИ. Занятия в школах были перенесены на дистанционный формат.

«На долю детей приходится более 50,0 % заболевших», — приводит «Сiбдепо» сообщение Управления Роспотребнадзора Кузбасса.

Ранее инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков говорил, что отличие гриппа от острой респираторно-вирусной инфекции заключается в том, что он начинается резко.

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#школы
#карантин
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#орви
#лаборатории
#заболевания
В Дмитрове завершают капремонт главного здания больницы
03 октября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Готовность капитального ремонта главного здания Дмитровской областной больницы, расположенного по адресу: Больничная улица, дом №7, в настоящее время составляет 96%, завершить все работы планируется в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие занимаются чистовой отделкой подвального помещения, проводят пусконаладочные работы и клининг помещений, а также устанавливают специализированное оборудование и мебель. В работах заняты восемнадцать человек, задействована одна единица техники», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что несмотря на капитальный ремонт, больница не переставала функционировать ни на один день.

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#министерство строительного комплекса мо
#капремонт
#больница
#капитальный ремонт
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Психолог Жеравова рассказала, как уберечь ребенка от опасности в интернете
03 октября 2024, 16:29

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В последнее время в средствах массовой информации всё чаще появляются тревожные сообщения о случаях, когда дети и подростки участвуют в страшных событиях, таких как поджоги и нападения на своих одноклассников. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера исследовали эту проблему и выяснили причины, по которым дети поддаются влиянию злоумышленников из интернета.
«Группы в соцсетях, как правило во ВКонтакте, которые несут опасность, существуют уже несколько лет. В них есть кураторы — взрослые люди, которые вовлекают детей и подростков через романтизацию темы смерти, одиночества, суицида. Чтобы уберечь подростка от влияния этих страшных групп, необходимо соблюдать простые правила. Внимательно изучите профиль вашего ребенка в социальной сети. Обратите на какие группы он подписан. На хэштеги, которые проставляет в публикациях. Насторожить должны слова «кит», так как это образ выбросившегося на берег животного. Слова «одиночество», «уход», «прощай», «разбуди меня в 4.20»», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
Она обратила внимание на то, что зачастую задания в этих группах выдаются в ночное время, и детей просят поставить будильник на 4:20 утра. В этот период психика наиболее уязвима, и способность к критическому мышлению снижается.

«Обращайте внимание на сон ребенка. На его настроение и круг общения. Не стесняйтесь при любых сомнениях поговорить с ним по душам и рассказать, что для таких групп их участник — всего лишь разменная монета и способ поднять охваты группы и совершить реальные преступления», — добавила Жеравова.
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#подростки
#школьники
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#минздрав мо
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Российские учёные выявили новые чудодейственные свойства виноградной кожуры
Российские учёные: Виноградная кожура способна защитить от стресса
03 октября 2024, 16:09

Фото: iStock/K1tyara

Учёные из Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из других научных центров провели исследование и выяснили, что природное соединение ресвератрол, содержащееся в виноградной кожуре и косточках, помогает бороться с последствиями хронического стресса.
Также это соединение известно как мощный антиоксидант. Ресвератрол содержится и в других продуктах, таких, как ежевика, черника, клюква, арахис и тёмный шоколад.

«Наше исследование подтверждает гипотезу, что между мозгом и печенью существуют молекулярные связи, которые дестабилизируются при стрессе. Это может приводить к поведенческим нарушениям. Ресвератрол позволил уменьшить их благодаря защитному действию в отношении мозга и печени», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных исследований молекулярных механизмов стресса Южно-Уральского государственного университета Вадим Цейликман.

А до этого врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил боль в ногах в пожилом возрасте артрозом, варикозом и сахарным диабетом.

«Стираются» хрящи, и одна кость начинает как бы скрести по другой, что и вызывает боли. Ещё одна причина – диабет. Поражаются нервы ног, и возникает так называемая диабетическая нейропатия, при которой боли плюс онемение – частое явление. Чем старше человек, тем больше у него прогрессирует варикозное расширение вен, если он не следил за собой и не носил компрессионный трикотаж», – ответил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что для укрепления иммунитета осенью в рационе должны быть продукты, богатые витаминами A, С и D.

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#исследование
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#человек
#лаборатории
#здоровье
#питание
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Долгопрудненские хирурги спасли молодого человека с разорвавшейся аневризмой
03 октября 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь молодого пациента с разорвавшейся аневризмой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 17-летний юноша в шоковом состоянии. Обследование выявило у него обширное кровотечение в брюшной полости, он потерял около полутора литров крови. Молодой человек рассказал, что накануне у него болел живот, но к врачу он не обращался.

Минуя приёмное отделение, пациента сразу отправили в реанимацию, а после осмотра перевели в операционную.
«Причиной внезапного и обширного кровотечения оказалась редкая патология – расширение селезёночной артерии с лопнувшей на ней аневризмой. В ходе операции с помощью аппарата аутогемотрансфузии мы очищали и возвращали в систему кровоснабжения пациента его собственную кровь – около литра. Остальную потерю заместили донорской», – рассказал заведующий отделением хирургии Сергей Лисин.
По его словам, источник кровотечения был пережат и удалён. Операция длилась более двух часов и завершилась успешно.

Как отметили в министерстве, сейчас юноша проходит реабилитацию. После выздоровления он сможет вернуться к обычной жизни.

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В Химках вакцинировались от гриппа более 60 тысяч жителей

В Подмосковье врачи спасли руку подростку с раздробленной костью

Робот Светлана пригласила привиться от гриппа около 215 тыс. жителей Подмосковья
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#долгопрудный
#хирург
#операция
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В Химках вакцинировались от гриппа более 60 тысяч жителей
03 октября 2024, 12:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 60 тысяч жителей городского округа Химки получили прививку от гриппа с начала сентября, из более 17 тысяч — дети, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В Химках мы предлагаем две вакцины «Совигрипп», щащищающий от трёх штаммов гриппа и «Ультрикс квадри», который защищает от четырёх штаммов. Эту вакцину можно колоть и детям в возрасте от шести месяцев. Обе вакцины отечественного производства», — рассказал эпидемиолог Химкинской клинической больницы Рафик Айвазян.
Он добавил, что иммунитет появляется спустя две недели после прививки, а пик заболеваемости, как правило, приходится на начало зимы.

Сделать прививку от гриппа жители Химок могут в поликлинике или во временном пункте вакцинации, который открылся на территории торгового центра «МЕГА».

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#химки
#вакцинация
#грипп
#прививка
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В Подмосковье врачи спасли руку подростку с раздробленной костью
03 октября 2024, 11:34

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Шестнадцатилетний пациент с оскольчатым переломом лучевой кисти поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедичекую больницу (МОДКТОБ), врачи провели сложную восстановительную операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Травму юноша получил при падении с дерева.

«Перед операцией была проведена антибактериальная терапия, так как ссадина была загрязнена и находилась в области хирургического вмешательства. В ходе операции устранили смещение отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнями», — рассказала травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.
Сейчас подростка уже выписали домой на долечивание. В дальнейшем ему предстоит ещё одна операция — по устранению металлических фиксаторов.

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#минздрав мо
#подросток
#травма
#врачи
#московская область
#подмосковье
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Робот Светлана пригласила привиться от гриппа около 215 тыс. жителей Подмосковья
03 октября 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Информирование жителей о проводящейся в Московской области прививочной кампании против гриппа проводит робот Светлана, приглашение пройти вакцинацию получили от неё уже почти 215 тысяч человек, звонки поступают с номера +7-498-602-31-35, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Робот Светлана приглашает на вакцинацию от гриппа людей старше 18 лет, ещё не сделавших прививку. На данный момент робот Светлана пригласила уже почти 215 тысяч жителей области», — сказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он подчеркнул, что вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защититься от заболевания и вызванных им осложнений.

В министерстве напомнили, что вакцинация от гриппа в Московской области проводится в поликлиниках и мобильных комплексах. График и адреса работы мобильных прививочных комплексов размещены по ссылке.

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#грипп
#минздрав мо
#вакцинация
#прививка
#московская область
#подмосковье
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Роспотребнадзор: ситуация со вспышкой вируса Марбург в Руанде под контролем в РФ
03 октября 2024, 06:10

Фото: istock/SARINYAPINNGAM

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с распространением марбургской геморрагической лихорадки в Руанде, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты проводят непрерывный мониторинг эпидемиологической обстановки для минимизации рисков для граждан России.

На пограничных пунктах пропуска будут использоваться диагностические тест-системы для выявления вируса у приезжих. Проверки будут касаться только тех, кто проявляет признаки инфекционных заболеваний, которые фиксирует автоматизированная система «Периметр».

«Лихорадка Марбург — это острое вирусное заболевание с высокой летальностью и тяжелыми последствиями для организма», — предупреждает Роспотребнадзор, призывая учитывать эту информацию при планировании поездок за границу.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске распространения вируса Марбург, вспышка которого была зафиксирована в Руанде.

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#роспотребнадзор
#проверки
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#специалисты
#пропуска
#мониторинг
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ВОЗ бьет тревогу: смертельный вирус Марбург уже пересек границы
ВОЗ предупредила о риске распространения смертельно опасного вируса Марбург
02 октября 2024, 22:34

Фото: istock/tuachanwatthana

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске распространения вируса Марбург, вспышка которого была зафиксирована в Руанде.
По данным ВОЗ, к 29 сентября 2024 года было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев заболевания, из которых восемь оказались смертельными. Вспышка охватила семь из 30 областей страны.

ВОЗ оценивает риск распространения вируса как очень высокий на национальном уровне и высокий на уровне региона. На глобальном уровне опасность пока оценивается как низкая. Однако существует угроза распространения вируса в соседние страны, такие как Демократическая Республика Конго, Танзания и Уганда, поскольку случаи заболевания зарегистрированы в приграничных районах.

Особую тревогу вызывает то, что подтвержденные случаи обнаружены в столице Руанды, где расположен международный аэропорт. Один из контактных лиц уже совершил поездку в Бельгию, что потребовало оперативного реагирования.

На данный момент не существует специфического лечения или вакцины от вируса Марбург. Этот вирус передается от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей через контакт с биологическими жидкостями инфицированных. Среди симптомов — сильная головная боль, боли в животе и кровотечения из носа и рта. Для повышения шансов на выживание применяются поддерживающая терапия и симптоматическое лечение.

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#аэропорт
#вирус
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#опасность
#заболевания
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