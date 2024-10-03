Озвучен основной симптом для лихорадки Марбург

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Старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что для лихорадки Марбург характерен такой симптом, как кровоточивость кожи и слизистой.
«Это заболевание характеризуется кровотечениями и через кожу, и через слизистые, через глаза, нос и так далее. Заразиться можно контактным путем: от кожи больного человека или слизистой, через кровь, слюни или ткань, на которой остались выделения», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.
Он добавил, что заболевание живёт в летучих мышах, которые едят фрукты.
А некоторые школы Кузбасса отправлены на карантин из-за другого заболевания – сезонного распространения ОРВИ. Занятия в школах были перенесены на дистанционный формат.
«На долю детей приходится более 50,0 % заболевших», — приводит «Сiбдепо» сообщение Управления Роспотребнадзора Кузбасса.
Ранее инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков говорил, что отличие гриппа от острой респираторно-вирусной инфекции заключается в том, что он начинается резко.
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Мелисса Тимофеева