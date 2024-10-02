ВОЗ бьет тревогу: смертельный вирус Марбург уже пересек границы

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске распространения вируса Марбург, вспышка которого была зафиксирована в Руанде.
По данным ВОЗ, к 29 сентября 2024 года было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев заболевания, из которых восемь оказались смертельными. Вспышка охватила семь из 30 областей страны.
ВОЗ оценивает риск распространения вируса как очень высокий на национальном уровне и высокий на уровне региона. На глобальном уровне опасность пока оценивается как низкая. Однако существует угроза распространения вируса в соседние страны, такие как Демократическая Республика Конго, Танзания и Уганда, поскольку случаи заболевания зарегистрированы в приграничных районах.
Особую тревогу вызывает то, что подтвержденные случаи обнаружены в столице Руанды, где расположен международный аэропорт. Один из контактных лиц уже совершил поездку в Бельгию, что потребовало оперативного реагирования.
На данный момент не существует специфического лечения или вакцины от вируса Марбург. Этот вирус передается от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей через контакт с биологическими жидкостями инфицированных. Среди симптомов — сильная головная боль, боли в животе и кровотечения из носа и рта. Для повышения шансов на выживание применяются поддерживающая терапия и симптоматическое лечение.
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ВОЗ оценивает риск распространения вируса как очень высокий на национальном уровне и высокий на уровне региона. На глобальном уровне опасность пока оценивается как низкая. Однако существует угроза распространения вируса в соседние страны, такие как Демократическая Республика Конго, Танзания и Уганда, поскольку случаи заболевания зарегистрированы в приграничных районах.
Особую тревогу вызывает то, что подтвержденные случаи обнаружены в столице Руанды, где расположен международный аэропорт. Один из контактных лиц уже совершил поездку в Бельгию, что потребовало оперативного реагирования.
На данный момент не существует специфического лечения или вакцины от вируса Марбург. Этот вирус передается от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей через контакт с биологическими жидкостями инфицированных. Среди симптомов — сильная головная боль, боли в животе и кровотечения из носа и рта. Для повышения шансов на выживание применяются поддерживающая терапия и симптоматическое лечение.
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Елена Перлова