Онколог Егиев перечислил неочевидные симптомы рака поджелудочной железы

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Врач-онколог Валерий Егиев заявил, что резкая потеря веса и желтуха могут быть симптомами рака поджелудочной железы. Об этом пишет РИАМО.
По словам специалиста, для диагностики этого заболевания необходимо сделать УЗИ и КТ с контрастированием сосудов. Он пояснил, что при раке поджелудочной железы из протоков органа или железистых клеток развивается злокачественное новообразование.
Егиев подчеркнул, что нельзя игнорировать желтуху, сопровождающуюся болью в правом подреберье, резкой потерей веса без объективных причин и тёмным цветом мочи.
Чаще всего уточнение диагноза и подбор лечения осуществляется после биопсии, добавил онколог. Валерий Егиев призвал своевременно проходить плановые медицинские обследования и обращать внимания на возникающие симптомы.
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Егиев подчеркнул, что нельзя игнорировать желтуху, сопровождающуюся болью в правом подреберье, резкой потерей веса без объективных причин и тёмным цветом мочи.
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