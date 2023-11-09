Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн 130 тыс медицинских справок

Фото: Минздрав МО
Жители Подмосковья в 2023 году оформили через интернет более 130 тыс медицинских справок. Услугу можно получить в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Больше не надо приходить в поликлинику за справкой, можно оформить её в несколько кликов и получить в электронном виде. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». Всего с начала года онлайн оформлено уже более 130 тыс медицинских справок», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба.
Сейчас возможность оформления в онлайн-режиме доступна для девяти видов справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, для детского лагеря 079/у, сертификат о профилактических прививках, необходимая абитуриентам справка 086/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у и справка для занятий в спортивной секции.
Получить справки онлайн можно по ссылке в разделе «Электронные мед. документы».
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Сейчас возможность оформления в онлайн-режиме доступна для девяти видов справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, для детского лагеря 079/у, сертификат о профилактических прививках, необходимая абитуриентам справка 086/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у и справка для занятий в спортивной секции.
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Лора Луганская