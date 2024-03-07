Онколог назвал неочевидные симптомы рака мозга

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Головная боль, тошнота, нарушение слуха или зрения могут указывать на наличие рака мозга. Об этом рассказал онколог Сергей Пикулин.
«Опухоли головного мозга, как злокачественные, так и доброкачественные, действуют на структуры мозга локально, за счёт сдавливания, смещения, прорастания, а также в целом, за счёт повышения внутричерепного давления. Поэтому симптомы могут быть очаговыми и общемозговыми. Ко вторым относятся головные боли, тошнота, головокружение, нарушение равновесия, эпилептические припадки, — пояснил Пикулин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, локальные симптомы зависят от места возникновения новообразования. Может появиться нарушение слуха, зрения, обоняния, вкуса, речи. Могут начаться некоторые изменения в поведении, появиться забывчивость или нарушение двигательного аппарата.
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