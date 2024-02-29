Онколог перечислил вызывающие рак привычки, о которых вы могли не догадываться

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Вредные привычки, провоцирующие развитие онкологических заболеваний, зачастую, крайне банальны. Однако, помнить о них необходимо, чтобы обезопасить себя от появления этого тяжёлого заболевания.
О том, какие привычки могут привести к развитию рака рассказал «Известиям» врач-онколог Руслан Басанов.
Сперва эксперт напомнил — несмотря на то, что развитие онкологический заболеваний чаще всего обусловлено генетической предрасположенностью к ним, неправильный образ жизни играет ключевую роль в профилактике онкозаболеваний.
Курение сигарет является одним из главных провокаторов рака. Никотин, содержащийся в табачном дыме, оказывает канцерогенный эффект на человеческий организм. Алкоголь же, вредящий многим органам в одиночку, может здоров усилить негативный эффект в комплекте с сигаретами.
К вредным привычкам, провоцирующим онкологию, Басанов также отнёс неправильный рацион, в котором превалирует жирная, тяжёлая пища и отсутствуют фрукты с овощами, а также сидячий образ жизни и недостаток физической активности.
В целях профилактики онкозаболеваний Басанов призвал к поддержанию здорового образа жизни.
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Сперва эксперт напомнил — несмотря на то, что развитие онкологический заболеваний чаще всего обусловлено генетической предрасположенностью к ним, неправильный образ жизни играет ключевую роль в профилактике онкозаболеваний.
К вредным привычкам, провоцирующим онкологию, Басанов также отнёс неправильный рацион, в котором превалирует жирная, тяжёлая пища и отсутствуют фрукты с овощами, а также сидячий образ жизни и недостаток физической активности.
«Помимо вышеперечисленных факторов, вредные привычки вроде недостатка сна, хронического стресса, неправильной защиты от вредных воздействий окружающей среды также способны повысить риск онкологических заболеваний», — подчеркнул врач.
В целях профилактики онкозаболеваний Басанов призвал к поддержанию здорового образа жизни.
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Евгения Парфентьева