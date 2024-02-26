«ГМО ни при чём»: Врач опровергла самые популярные мифы о том, что провоцирует рак

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Врач Ольга Уланкина развеяла несколько популярных мифов о факторах, провоцирующих рак.
Эксперт отметила, что в этой области есть много недопониманий, которые вносят путаницу в представление о причинах онкологических болезней.
«Часто можно услышать, что злокачественные новообразования питаются сахаром, поэтому сладкоежки болеют раком чаще. Но научных данных, подтверждающих, что употребление сахара напрямую ведет к раку, нет. Однако злоупотребление добавленным сахаром может способствовать ожирению, что в действительности увеличивает риск развития злокачественных опухолей», — предупредила врач в беседе с «Газетой.Ru» .
Уланкина также обратила внимание, что наследственные мутации могут влиять на развитие онкологических заболеваний, поэтому необходимо следить за своим здоровьем, особенно если в семье были случаи рака.
Врач подытожила, что онкологию может вызывать злоупотребление алкоголем и курение, а также солнечные ожоги, которые могут провоцировать необратимые изменениям в ДНК и увеличивать риск развития рака кожи.
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