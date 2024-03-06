Онколог раскрыл ранние симптомы опухоли головного мозга

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Длительная и сильная головная боль может указывать на наличие опухоли мозга. Об этом рассказал онколог Сергей Пикулин.
«Самым ранним признаком опухоли мозга является головная боль: сильная, длительная, чаще утренняя, возникающая сразу после пробуждения или даже перед ним», - пояснил Пикулин в беседе с NEWS.ru.
Он уточнил, что такая боль может усиливаться при наклонах, перемене позы или физической нагрузке. Также может появиться светобоязнь, «мушки» в глазах, тошнота и слабость.
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