Хирург Умнов: Вино способно разрушить мозг

Фото: istockphoto.com/ipopba
Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление вином приводи к разрушению клеток головного мозга, в частности, к этому приводит винный алкоголизм.
Также чрезмерное употребление напитка разрушительно влияет на клеточные процессы, создающие костную ткань.
Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, почему курильщики могут остаться без зубов.
Читайте также:
Подмосковный нарколог Холдин предположил способность электронных сигарет вызывать рак
Подмосковный нарколог Холдин раскрыл механизм развития онкологии из-за курения
Нарколог Холдин рассказал, что из-за курения можно лишиться зубов
«В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают. Если человек курит, то нейроны гибнут ещё быстрее. У алкоголиков появляются рубцы на коре головного мозга, она отекает», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Читайте также:
Подмосковный нарколог Холдин предположил способность электронных сигарет вызывать рак
Подмосковный нарколог Холдин раскрыл механизм развития онкологии из-за курения
Нарколог Холдин рассказал, что из-за курения можно лишиться зубов
Мелисса Тимофеева