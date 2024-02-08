Воскрешение из мертвых: российские ученые излечат рак и увеличат мозг

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В День российской науки состоялась пресс-конференция, на которой ведущие ученые рассказали о передовых исследованиях. Что специалисты говорят о зомби-вирусах, какие препараты разработаны для противостояния раку и пандемии, читайте в материале корреспондента «Радио 1» Даны Игумновой.
Зомби-вирусы, воскресающие из мертвыхАмериканское издание Daily Mail сообщало, что в США обнаружен зомби-вирус, который превращает животных в «живых мертвецов». Инфекционная молекула поражает мозг и нервы, что приводит к пугающему внешнему виду, измененному сознанию, и «стеклянным глазам» животного. Кроме того, есть мнения, что подобная инфекция может воскресить уже умершее существо.
На вопрос корреспондента о том, правда ли существуют вирусы, которые способны вернуть жизнь живому организму, заведующая группой генной иммунноонкотерапии Института биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, заведующая сектором генной онкотерапии в Институте молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский институт» Ирина Алексеенко ответила, что в настоящее время таких бактерий не существует.
«Нет. Это не правда. Вирусы не могут изменить человека или превратить животного из мертвого в живого. Пока не научились делать такого. Пока есть такая мечта, сделать так, чтобы человек жил дольше, занять у него органы и попытаться замедлить старение. Это можно сделать разными способами. Сейчас есть в России такая технология, которая создала систему оценки биологического возраста и влияния на него. Теоретически человек может прожить до 152 лет», - сообщила Алексеенко.
Ученые увеличат способности мозга и излечат от ракаЭксперт рассказала об одном из направлений генетики, которое позволит увеличить способности человека мыслить и анализировать большой объем информации.
«Есть такое генетическое направление - термогенетика, с помощью нее можно активировать определенные зоны мозга, чтобы можно вылечить какое - либо заболевание или увеличить многократно способности человека мыслить, анализировать большой объем информации. Есть понятие новая эра медицины – эра генетических технологий», - добавила Алексеенко.Она также назвала три области, которые оказывают максимальное влияние на жизнь человека:
- Сегментирование нового поколения, которое позволяет ученым одновременно определять структуру генома, мутации и видеть изменения в поведении ген. Это позволит определить основу заболевания и методы лечения
- Генетическое редактирование. В ноябре прошлого года был одобрен первый препарат для лечения наследственных заболеваний, анемии. Все пациенты, которые получили такое лечение, полностью выздоровели
- Генная терапия – это когда терапевтические гены доставляют в клетки человека с помощью вирусных и невирусных носителей. Мы сделали препарат для лечения разных видов онкологий, он уже прошел несколько клинических исследований
«Вакцина необходима для экстренных профилактик инфекционных заболеваний. Она позволит переждать пандемию. Вообще генетические технологии в России –самые быстроразвивающихся технологии», - отметила Алексеенко.Эксперт подчеркнула, что работа в сфере генетики осуществляется на мировом уровне, и иногда российские исследователи превосходят коллег.
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Анастасия Крестьянова
Дана Игумнова