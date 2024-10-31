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Оральные контрацептивы и режим сна: невролог назвал ранние признаки инсульта

Невролог Сутормин: хронические заболевания, режим сна и стресс — факторы риска инсульта
Фото: iStock/peterschreiber.media

Фото: iStock/peterschreiber.media

Инсульт — проблема глобального уровня. По данным ВОЗ, в среднем в мире новый случай острого нарушения в человеческом мозге кровотока, произошедшего из-за разрыва или спазма сосудов, развивается каждые 30 секунд.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» напомнил, что инсульт — это самое тяжелое неврологическое заболевание, которое связано с нарушением кровообращения в голове.

По его словам, как таковых предвестников инсульта не существует, однако есть некоторые состояния, которые должны насторожить.


«Есть состояния, которые могут привести к инсульту, и еще мы их называем «транзиторные ишемические атаки» — это когда появляются приступом симптомы, как при инсульте, но в течение суток они сами проходят. Если такое состояние однажды было, то рано или поздно случится инсульт», — сказал врач.

Он добавил, что инсульт, как правило, является следствием других заболеваний: проблемы с щитовидной железой и эндокринной системой, сахарный диабет, нарушение жирового или липидного обмена, повышенная масса тела, сбитый ритм сердца. Генетическая предрасположенность тоже играет роль, но не первостепенную.
«Также провоцирующими фактора могут быть рваный режим сна, нарушение циркадных ритмов, стресс на работе и в жизни, очень частые депрессивные состояния. Если говорить про девушек, то это прием оральных контрацептивов без назначения врача. Все это часто ведет к ишемическому инсульту», — объяснил невролог.

Он подчеркнул, что в своих подозрениях не стоит сомневаться и ждать чего-то, потому что время — это важный инструмент для устранения всех неполадок в организме.
«Каждую минуту во время инсульта погибают проводящие пути и несколько миллионов клеток мозга. Чем быстрее обратиться за помощью, тем лучше», — заключил Сутормин.

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#сердце
Врач-дерматовенеролог Муратова рассказала, что делать при себорейном дерматите
31 октября 2024, 13:36

Фото: istockphoto / tylim

Себорейный дерматит — это хроническое заболевание кожи, характеризующееся покраснением, шелушением и зудом. Грибок Malassezia присутствует на коже большинства людей, но при определённых обстоятельствах, таких как стресс, гормональные изменения или ослабление иммунитета, Malassezia может активизироваться и вызывать высыпания и раздражение на участках с повышенной активностью сальных желёз, включая волосистую часть головы, лицо, грудь и спину, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Себорейный дерматит может протекать без лечения, но часто характеризуется волнообразным течением с периодами ремиссии и обострения.

Основным методом лечения являются специальные медицинские шампуни, кремы и лосьоны, которые назначает врач. Однако для достижения наилучшего результата необходимо также следовать определённым рекомендациям:

  • правильный уход за кожей: рекомендуется использовать мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов, таких как спирт или ароматизаторы, и избегать частого мытья головы и лица горячей водой, так как это может усугубить симптомы заболевания;
  • здоровый образ жизни и питание: следует придерживаться принципов здорового питания, контролировать уровень стресса и обеспечивать качественный сон;
  • регулярные консультации со специалистом: при появлении, сохранении или ухудшении симптомов необходимо обратиться к врачу-дерматологу для подбора или корректировки лечения.
«Если удалось найти оптимальные средства по уходу за кожей, которые эффективно справляются с проблемой, крайне важно не экспериментировать и продолжать использовать именно эти продукты», — сообщила врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Муратова.
Записаться на приём к врачу-дерматовенерологу можно через портал «Здоровье».

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Врачи из Балашихи удалили пациентке келоидные рубцы на ушах
31 октября 2024, 12:41

Фото: istockphoto / Viorel Poparcea

В отделение оториноларингологии филиала №2 Балашихинской больницы обратилась 20-летняя девушка с жалобами на новообразования и зуд ушей. Кроме того, пациентка испытывала эстетический дискомфорт. В ходе диагностики было установлено, что причиной проблемы являются келоидные рубцы — доброкачественные образования, возникающие из соединительной ткани, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Девушка сообщила, что несколько лет назад она проколола уши. После процедуры на местах проколов появились келоидные рубцы, которые продолжали расти. Когда она обратилась в больницу, рубцы достигали примерно 2 сантиметров.

«Пациентке провели оперативное лечение под местной анестезией. Келоидные рубцы иссекли скальпелем с последующей пластикой местными тканями. В ходе операции был достигнут необходимый эстетический результат. Чтобы избежать рецидива заболевания, пациентке рекомендовано отказаться от дальнейших косметических манипуляций», — рассказал врач-оториноларинголог Василий Коршунов.
Результаты гистологического исследования подтвердили, что новообразования были доброкачественными. В настоящее время состояние девушки улучшилось, и она выписана для амбулаторного лечения.

Врач отметил, что помимо пирсинга, пусковыми механизмами для возникновения келоидных рубцов могут быть травмы кожи и воспалительные процессы на ней. Если после травмы образуется рубец неправильной формы и долго остаётся ярким, следует обратиться за медицинской помощью.

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#врачи
#лечение
#опухоль
#травмы
#операции
#заболевания
#балашиха
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Врач Шмелева раскрыла, для кого опасно большое количество воды
Врач Шмелева не рекомендовала пить много воды при подагре и онкологии
30 октября 2024, 20:19

Фото: iStock/Detry26

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева заявила, что употребление большого количества воды может нанести вред при ревматизме, а также онкологии и подагре.
«Повышенное выделение жидкости приводит к обезвоживанию организма. Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно. Также это вредно при ревматизме, подагре, заболеваниях нервной системы, при различных видах злокачественных образований», — пояснила в беседе с NEWS.ru Шмелева.

Ранее врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина заявила, что ненасыщенные жиры, уменьшающие риск развития атеросклероза, содержатся в чёрном хлебе.

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#врач
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В паллиативном центре Подмосковья дали главный совет по уходу за неизлечимым больным
В паллиативном центре Подмосковья дали совет по уходу за неизлечимым больным
30 октября 2024, 18:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Главный аспект психологически комфортной повседневной жизни с паллиативным родственником – общение. Все свои действия нужно проговаривать, даже если человек находится без сознания или страдает болезнью Альцгеймера, посоветовала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.
Если неизлечимый больной может разговаривать, нужно внимательно слушать его. Это даст ему ощущение, что он всё еще личность. Необходимо проявлять интерес к тому, что он рассказывает, задавать вопросы, выражать эмоции. Можно обнять и погладить близкого.
«Расскажите, как прошёл ваш день, что нового у родственников или общих знакомых. Почитайте книжку вслух. Посмотрите вместе какую-нибудь передачу, позвоните друзьям или родственникам вашего подопечного. Вы будете для него той самой связью с внешним миром, которая даёт уверенность в себе и эмоциональную стабильность», – сказала Шестакова.
Если у близкого есть потребность обсудить свои чувства и страхи, нельзя отгораживаться от него. Бывает и так, что человек с паллиативным статусом становится агрессивным, злится и грубит. Это может быть следствием боли, которую он скрывает, или психологических проблем. Если это происходит очень часто, и у вас не получается с этим справиться, нужно обратиться за помощью специалистов.
«Настоятельно рекомендуем всем родственником звонить на нашу горячую линию с любым волнующим вопросом. Сотрудники нашей службы понимают, с чем вам пришлось столкнуться. Мы всегда поможем», – пообещала Анна Шестакова.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области работают Школы паллиативного пациента. Можно посетить занятие и пообщаться с врачами на любые темы в отношении вашего подопечного. Также можно позвонить на горячую линию координационного центра паллиативной помощи Московской области: 8 (498) 683-83-83.

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#минздрав мо
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Больницы Подмосковья до конца года получат 150 единиц стерилизационного оборудования
В больницы Подмосковья поступит 150 единиц стерилизационного оборудования
30 октября 2024, 16:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

49 единиц нового стерилизационного оборудования поступило с начала года медучреждения Московской области. Это сухожаровые шкафы, стерилизаторы и другие аппараты, рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Мы поставили 49 единиц нового стерилизационное оборудования в 16 наших медицинских организаций. Оно позволяет проводить качественную стерилизацию оборудования и хирургических инструментов. До конца года поставим ещё более 100 единиц на общую сумму порядка 440 млн рублей», – рассказал первый замминистра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
Как уточнили в ведомстве, современные стерилизационные аппараты уже поставили в Дзержинскую, Лобненскую, Воскресенскую, Пушкинскую, Видновскую, Электростальскую, Егорьевскую, Раменскую и Павлово-Посадскую и другие больницы.

Медицинская техника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.

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#минздрав мо
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#подмосковье
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Видновский эндокринолог Калошина раскрыла пользу чёрного хлеба при атеросклерозе
30 октября 2024, 14:15

Фото: iStock / Say-Cheese

Ненасыщенные жиры, уменьшающие риск развития атеросклероза, содержатся в чёрном хлебе.
Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
«Такой хлеб содержит чуть больше полезного жира, чем белый, поскольку зерно тёмной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, помогают снизить риски развития атеросклероза, уменьшают инсулинорезистентность, частично снимают воспалительные процессы в организме», – сказала Калошина.
Она добавила, что чёрный хлеб полезнее белого и с точки зрения пищевой ценности. Количество пищевых волокон в ржаной муке почти в два раза превышает таковое в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб. Они помогают испытывать чувство насыщения, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, способствуют росту полезной микрофлоры. При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой, отметила врач.
«Выбирая вид чёрного хлеба, нужно помнить, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкуса. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые тоже содержат сахара другого вида, – например, солод. Семечки и сухофрукты, которые иногда добавляют в хлеб, считаются полезной едой. Однако по калорийности хлеб с их содержанием будет выше наполовину от такого же, но без них», – предупредила эндокринолог.
По словам Калошиной, также можно попробовать изделия из муки пророщенной пшеницы. В таком белом хлебе содержание пищевых волокон может сравниться с чёрным. При этом калорийность белого и чёрного хлеба практически одинаковая.

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#минздрав мо
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В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину от гангрены и ампутации ноги
30 октября 2024, 13:14

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Сергиево-Посадскую больницу поступил 53-летний мужчина с острой болью в ноге от паха до колена. Во время обследования было обнаружено нарушение кровотока в артерии левой ноги, что создавало риск развития гангрены. Без своевременного лечения пациент мог потерять ногу, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Пациент был в тяжелом состоянии. Из-за сильных болей не спал уже месяц. Конечность была синюшного цвета, холодная. В ходе операции мы восстановили кровоток в паховой области и проходимость артерии на протяжении всего бедра. Выполнили пластику артерий. Операцию провели в ангиографической операционной по щадящей гибридной методике через небольшой разрез», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.
Методика объединяет хирургический этап и эндоваскулярный метод. Благодаря иакой технике удалось открыть бедренную и подколенную артерии, а также артерии голени и восстановить их, используя специальные раздувающиеся баллоны с лекарственным покрытием.

В настоящее время пациент выписан из больницы и проходит амбулаторное лечение.

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#врачи
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Репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли 300 тыс. жителей Подмосковья
30 октября 2024, 12:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Обследование репродуктивного здоровья в Московской области с начала года прошли более 30 тыс. жителей региона. Подобная диспансеризация - важный этап при планировании беременности, сказала вице-губернатор региона Подмосковье Людмила Болатаева.
«Благодаря регулярным профосмотрам врач может вовремя выявить риски и назначить лечение с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 300 тысяч жителей», – отметила Болатаева.
В Московской области жители от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе диагностики женщины получат консультацию акушера-гинеколога, пройдут УЗИ органов малого таза и молочных желёз, цитологическое исследование.

У мужчин осмотр включает консультацию уролога, а при необходимости - дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

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Врачи областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль размером с тыкву
30 октября 2024, 11:55

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В областной онкологический диспансер обратилась 66-летняя женщина с жалобами на боли в животе, проблемы с дыханием, затруднённое мочеиспускание и невозможность лежать на спине. Также она испытывала тошноту и изжогу после приёма пищи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
После обследования у неё обнаружили большую миому матки. Оказалось, что на протяжении более 20 лет женщина замечала постепенное увеличение живота, но не обращалась за медицинской помощью.

«В ходе операции мы удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров – около 60 см в диаметре и весом 18 кг. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции. Гистология показала, что опухоль доброкачественная. Если бы женщина не обратилась за помощью, то могла бы погибнуть из-за осложнений», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии №4 Ирина Карьгина.
Врачи областного онкологического диспансера подчёркивают, что даже при отсутствии жалоб женщинам следует ежегодно проходить профилактические осмотры у акушера-гинеколога. Это поможет сохранить здоровье и жизнь.

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#врачи
#здоровье
#жизнь
#опухоль
#операции
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