Оральные контрацептивы и режим сна: невролог назвал ранние признаки инсульта

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Инсульт — проблема глобального уровня. По данным ВОЗ, в среднем в мире новый случай острого нарушения в человеческом мозге кровотока, произошедшего из-за разрыва или спазма сосудов, развивается каждые 30 секунд.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» напомнил, что инсульт — это самое тяжелое неврологическое заболевание, которое связано с нарушением кровообращения в голове.
По его словам, как таковых предвестников инсульта не существует, однако есть некоторые состояния, которые должны насторожить.
Он добавил, что инсульт, как правило, является следствием других заболеваний: проблемы с щитовидной железой и эндокринной системой, сахарный диабет, нарушение жирового или липидного обмена, повышенная масса тела, сбитый ритм сердца. Генетическая предрасположенность тоже играет роль, но не первостепенную.
Он подчеркнул, что в своих подозрениях не стоит сомневаться и ждать чего-то, потому что время — это важный инструмент для устранения всех неполадок в организме.
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По его словам, как таковых предвестников инсульта не существует, однако есть некоторые состояния, которые должны насторожить.
«Есть состояния, которые могут привести к инсульту, и еще мы их называем «транзиторные ишемические атаки» — это когда появляются приступом симптомы, как при инсульте, но в течение суток они сами проходят. Если такое состояние однажды было, то рано или поздно случится инсульт», — сказал врач.
Он добавил, что инсульт, как правило, является следствием других заболеваний: проблемы с щитовидной железой и эндокринной системой, сахарный диабет, нарушение жирового или липидного обмена, повышенная масса тела, сбитый ритм сердца. Генетическая предрасположенность тоже играет роль, но не первостепенную.
«Также провоцирующими фактора могут быть рваный режим сна, нарушение циркадных ритмов, стресс на работе и в жизни, очень частые депрессивные состояния. Если говорить про девушек, то это прием оральных контрацептивов без назначения врача. Все это часто ведет к ишемическому инсульту», — объяснил невролог.
Он подчеркнул, что в своих подозрениях не стоит сомневаться и ждать чего-то, потому что время — это важный инструмент для устранения всех неполадок в организме.
«Каждую минуту во время инсульта погибают проводящие пути и несколько миллионов клеток мозга. Чем быстрее обратиться за помощью, тем лучше», — заключил Сутормин.
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Анастасия Бондарева