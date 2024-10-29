Россиянам назвали простые меры профилактики инсульта

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Кандидат медицинских наук, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ММНКЦ им. С. П. Боткина Ольга Иванова заявила, что профилактическими мерами в борьбе с инсультом являются нормализация питания, снижение уровня стресса, соблюдение режима сна и коррекция показателей АД.
Она также напомнила, что делать, если вдруг у кого-то случился удар.
А врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что сегодня инсульту подвержены не только пожилые люди. Так, согласно статистике, около 5-14% заболеваний приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет.
Ранее главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства и профессор Нисо Одинаева описала признаки инсульта у детей.
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«Единственное решение – срочно вызвать скорую помощь. Чем раньше пациент будет доставлен в сосудистый центр, тем менее выраженными будут последствия от инсульта. До приезда медиков следует поместить больного в горизонтальное положение с приподнятым изголовьем. Важно обеспечить ему доступ к кислороду, убрать с него всю сдавливающую одежду и исключить приём любых лекарственных средств», – отметила в беседе с «Москвой 24» врач.
А врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что сегодня инсульту подвержены не только пожилые люди. Так, согласно статистике, около 5-14% заболеваний приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет.
«Считается, что инсульт происходит в пожилом возрасте. Но по международной статистике, около 5-14% инсультов приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет. Самые частые причины «молодых» инсультов — врождённые нарушения строения мозговых сосудов, наследственная предрасположенность к нарушениям свёртывания крови, диссекция стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.
Ранее главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства и профессор Нисо Одинаева описала признаки инсульта у детей.
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Мелисса Тимофеева