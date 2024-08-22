Стол и стул для школьника: Как правильно выбрать и почему это важно

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В канун нового учебного года родителям следует задуматься не только о покупке школьной формы и принадлежностей, но и функциональной мебели для первоклассника. Школьник проводит много времени за выполнением домашних заданий, поэтому важно, чтобы у него были удобные стол и стул.
О том, как правильно обустроить ребёнку рабочее место для учёбы, в эфире «Радио 1» рассказал ортопед Алексей Викторов. Специалист отметил, что при выборе мебели для школьника родителям необязательно брать с собой в магазин сына или дочь, достаточно знать его антропометрические показатели, то есть рост и вес.
Ортопед подчеркнул важность того, как школьник сидит за столом во время выполнения уроков. По словам Викторова, стопа должна полностью находиться на полу под углом 90 градусов к голени. Колени также должны быть согнуты под углом 90 градусов. Если локти ребёнка лежат на столе, то они также должны располагаться под прямым углом. Если высота стола подобрана правильно, то при сгибе локтя указательный палец должен находиться у виска.
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«Сейчас большой выбор столов и стульев с регулируемой высотой. Есть смысл приобретать именно такую мебель, «на вырост». Тогда не придётся её часто менять по мере того, как ребёнок будет расти», — сказал врач.
Ортопед подчеркнул важность того, как школьник сидит за столом во время выполнения уроков. По словам Викторова, стопа должна полностью находиться на полу под углом 90 градусов к голени. Колени также должны быть согнуты под углом 90 градусов. Если локти ребёнка лежат на столе, то они также должны располагаться под прямым углом. Если высота стола подобрана правильно, то при сгибе локтя указательный палец должен находиться у виска.
«Спинка стула должна быть под углом от 90 до 110 градусов. Очень важно, чтобы опора для спины была в районе поясничной области», — подчеркнул специалист.Правильно подобранные стол и стул, грамотно организованное рабочее место школьника будут способствовать нормальному формированию осанки, продолжил Викторов. Ребёнок быстро привыкнет к такой мебели, он не будет испытывать мышечного дискомфорта и неудобства. Всё это поможет профилактике нарушений костной структуры, заключил специалист.
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Александр Бойцов