Врачи рассказали, как выбрать рюкзак для первоклассника

Фото: пресс-служба Минздрава МО
При выборе рюкзака для первоклассника необходимо учитывать рост, вес и возраст ребёнка, а также особенности его развития, в противном случае неправильно подобранный ранец может привести к проблемам с осанкой и даже с позвоночником. О том, как не промахнуться с этой важной покупкой, рассказали подмосковные врачи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Рюкзак не должен быть тяжёлым. Вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов, а с учебниками составлять не более десяти процентов от веса ребенка. Необходимо также наличие анатомической спинки. В частности, подходят ранцы с ортопедической подкладкой, плотно прилегающей к спине ребёнка», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.В свою очередь, врач-ортопед, травматолог Светлана Соколова призвала обратить внимание на размер ранца.
«Он не должен быть слишком большим. Его верхняя часть не должна давить на шею, а нижняя — на поясницу. И лучше выбирать модели с широкими и мягкими регулируемыми лямками, обеспечивающими плотное прилегание к спине: это снизит нагрузку на позвоночник», — пояснила Светлана Соколова.Кроме того, хорошо, если у рюкзака будет стяжка на груди: такое приспособление помогает эргономично распределять нагрузку. Врачи также добавили, что для высоких детей подойдут вертикальные ранцы, а детям пониже лучше покупать горизонтальные. Кроме того, на всех детских рюкзаках должны быть светоотражающие элементы.
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Лев Каштанов