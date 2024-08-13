Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врачи рассказали, как выбрать рюкзак для первоклассника

Врачи рассказали, как выбрать рюкзак для первоклассника

13 августа 2024, 10:20
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оригинал
При выборе рюкзака для первоклассника необходимо учитывать рост, вес и возраст ребёнка, а также особенности его развития, в противном случае неправильно подобранный ранец может привести к проблемам с осанкой и даже с позвоночником. О том, как не промахнуться с этой важной покупкой, рассказали подмосковные врачи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Рюкзак не должен быть тяжёлым. Вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов, а с учебниками составлять не более десяти процентов от веса ребенка. Необходимо также наличие анатомической спинки. В частности, подходят ранцы с ортопедической подкладкой, плотно прилегающей к спине ребёнка», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
В свою очередь, врач-ортопед, травматолог Светлана Соколова призвала обратить внимание на размер ранца.



«Он не должен быть слишком большим. Его верхняя часть не должна давить на шею, а нижняя — на поясницу. И лучше выбирать модели с широкими и мягкими регулируемыми лямками, обеспечивающими плотное прилегание к спине: это снизит нагрузку на позвоночник», — пояснила Светлана Соколова.
Кроме того, хорошо, если у рюкзака будет стяжка на груди: такое приспособление помогает эргономично распределять нагрузку. Врачи также добавили, что для высоких детей подойдут вертикальные ранцы, а детям пониже лучше покупать горизонтальные. Кроме того, на всех детских рюкзаках должны быть светоотражающие элементы.

Читайте также:

В Павловском Посаде 27 августа проведут акцию по сбору донорской крови

Подмосковный иммунолог Продеус раскрыл, для кого смертельно опасен ротавирус

В Домодедове врачи спасли 25-летнего бодибилдера с инфарктом кишечника
#врачи
#советы
#школьники
#здоровье
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
В Павловском Посаде 27 августа проведут акцию по сбору донорской крови
13 августа 2024, 09:44

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Донорская акция состоится в Павловском Посаде во вторник, 27 августа, сдать кровь можно будет в ДК «Октябрь» с девяти утра до полудня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в акции может принять любой желающий старше 18 лет, весом более 50 килограммов и без противопоказаний к донации крови. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС», — говорится в сообщении.
Накануне сдачи крови нужно будет соблюдать диету: не есть жирного и воздержаться от алкоголя. Позавтракать рекомендуется легко, можно выпить сладкий чай с печеньем. Перед сдачей крови каждый потенциальный донор пройдёт бесплатное медицинское обследование, включающее приём у врача-трансфузиолога.

Подробную информацию об условиях донации можно получить в кабинете переливания крови Павлово-Посадской больницы по телефону: 8 (49643) 2-23-39.

Читайте также:

Подмосковный иммунолог Продеус раскрыл, для кого смертельно опасен ротавирус

В Домодедове врачи спасли 25-летнего бодибилдера с инфарктом кишечника

Число проверивших здоровье в подмосковных парках с начала лета достигло 7,8 тысяч
#павловский посад
#донор
#донорская кровь
#здравоохранение
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Преподаватель Чабиева: О свойствах меда упоминается в деяниях Пророков
12 августа 2024, 19:32

Фото: iStock/Ls9907

Научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева заявила, что люди с древних времён знали об удивительных целебных свойствах мёда.
«О свойствах мёда упоминается в деяниях Пророков и Посланников монотеизма. На Руси мёд ценился на вес золота. В состав меда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Мёд помогает организму в защите от хронического воспаления, его употребляют для профилактики рака, сахарного диабета и атеросклероза. Мёд применяют в противовирусных и противопаразитарных целях», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Чабиева.

До этого россиянам напомнили о совокупности полезных свойств яблок. Как пишет Общественная Служба Новостей, фрукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную, выделительную и эндокринную системы. Однако, считают специалисты, полезно употребление продукта в умеренных количествах.

Ранее диетолог Кристина Войт заявляла, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.

Читайте также:

Диетолог Войт объяснила пользу подсолнечного масла

Врач Ярцева заявила о смертельной опасности «плохого» холестерина

Запор вместо пользы: Врач перечислила каши, которые приносят вред
#специалисты
#витамины
#мёд
#яблоки
#фрукты
#продукты
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный иммунолог Продеус раскрыл, для кого смертельно опасен ротавирус
12 августа 2024, 16:36

Фото: iStock / iLexx

Вероятность заразиться ротавирусной инфекцией летом значительно больше, чем в любое другое время года.
Об этом предупредил в беседе с «Радио 1» главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель отделения иммунологии и аллергологии НИКИ детства Минздрава Московской области Андрей Продеус.
«Летом больше возможностей для распространения ротавируса. Эта инфекция передаётся от человека к человеку посредством грязных рук, грязной посуды, грязных овощей и фруктов. Поэтому вероятность заболеть летом значительно выше, чем зимой. В это время года мы значительно больше времени проводим на улице и реже моем руки, особенно дети. Да и фрукты и овощи тоже моются не всегда. Поэтому гигиена здесь исключительно важна», – отметил собеседник «Радио 1».
В качестве доказательства он привёл тот факт, что в период пандемии коронавируса снизилось количество заболевших ротавирусом.
«Причина простая: люди мыли и обрабатывали антисептиками руки, а сейчас это делают значительно реже. И это основная причина заражений. Мойте руки, мойте овощи, мойте фрукты, выбирайте места, в которых вы едите, не купайтесь в водоёмах со стоячей водой, потому что это тоже источник ротавирусной инфекции», – перечислил рекомендации Продеус.
По его словам, ротавирус особенно опасен для детей первого года жизни.
«Для этих детей существует вакцина, о которой далеко не все знают. Причём вакцинации подлежат дети примерно до шести – восьми месяцев от роду. Если не успели вакцинировать ребёнка в этот срок, то делать это позже смысла уже нет, потому что считается, что малыш потом всё равно встретится с ротавирусом», – сказал профессор.
Он объяснил, почему ротавирус так опасен для маленьких детей.
«Клинические проявления этой инфекции – это не только температура и недомогание, это ещё и нарушение стула. Поносы бывают такие, что могут привести к обезвоживанию. Если мы говорим о детях, то потеря 10% массы тела уже угрожает жизни. А теперь посчитайте: 10% массы среднестатистической девушки, которая весит 50-55 кг, – примерно 5 кг, что достаточно много. А если малыш весит, к примеру, 10 кг, потерять литр жидкости вполне реально, и это уже смертельно опасно», – подчеркнул врач.
Кроме того, по словам Андрея Продеуса, смертельно опасна ротавирусная инфекция для пожилых людей, гипертоников и пациентов, склонных к тромбозам. Причина – всё то же обезвоживание.

Дело в том, что вместе с потерей жидкости уходят ещё и электролиты, необходимые человеку для жизни. Поэтому прежде всего при заболевании ротавирусом необходимо возместить жидкость. И капельница – один из необходимых методов лечения при тяжёлом течении инфекции.

Читайте также:

В Домодедове врачи спасли 25-летнего бодибилдера с инфарктом кишечника

Число проверивших здоровье в подмосковных парках с начала лета достигло 7,8 тысяч

Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч
#подмосковье
#московская область
#врач
#иммунитет
#вирус
#ники детства
#инфекция
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Домодедове врачи спасли 25-летнего бодибилдера с инфарктом кишечника
12 августа 2024, 11:44

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

25-летнего бодибилдера с опаснейшим тромбозом спасли врачи хирургического отделения Домодедовской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Молодой мужчина поступил в больницу с жалобами на очень сильные боли в животе. Исследования выявили у пациента острый мезентеральный тромбоз. Эту болезнь называют также инфарктом кишечника: при ней происходит закупорка сосудов тромбами, из-за чего сокращается или полностью прекращается приток крови к части кишечника. Это состояние крайне опасно, так как чревато некрозом тканей, что может вызвать гангрену кишечника и смерть.

Мезентеральный тромбоз крайне редко случается у молодых, однако в этом случае развитие патологии спровоцировали гормональные препараты, которые бодибилдер долгое время принимал для набора мышечной массы.

«Мы совместно с анестезиологами-реаниматологами провели уникальную высокотехнологичную операцию: удалили пациенту два метра тощей кишки и заново сшили оставшийся жизненно необходимый орган», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Кирилл Овчинников.
Он также подчеркнул, что приём гормональных препаратов — даже в виде пищевых добавок — может стать причиной инфаркта или инсульта.

В настоящее время прооперированный пациент чувствует себя хорошо, его уде выписали домой. В дальнейшем ему нужно будет придерживаться специальной диеты.

Читайте также:

Число проверивших здоровье в подмосковных парках с начала лета достигло 7,8 тысяч

Жители Электрогорска обсудили с властями вопросы здравоохранения

Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч
#домодедово
#здоровье
#хирург
#операция
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число проверивших здоровье в подмосковных парках с начала лета достигло 7,8 тысяч
12 августа 2024, 11:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 680 жителей Московской области в минувшие выходные проверили своё свое здоровье в 32 парках. А всего за лето это сделали около 7,8 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Такой формат проверки здоровья пользуется популярностью у жителей региона, так как не все могут выделить время для профосмотра в будние дни. За прошедшие выходные своё здоровье в парках проверили 689 человек, а с начала лета – почти 7,8 тыс.», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он напомнил, что при необходимости пациентов направляли на углублённое обследования в поликлинику по месту жительства.

Читайте также:

Жители Электрогорска обсудили с властями вопросы здравоохранения

Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч

Подмосковные врачи осмотрели прибывших в регион жителей Курской области
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#проверка
#парки
#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Электрогорска обсудили с властями вопросы здравоохранения
12 августа 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Приём граждан, посвящённый сфере здравоохранения, провели в Электрогорске замглавы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова и главврач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ключевой темой стало присоединение Электрогорской больницы к Павлово-Посадской. Жителям разъяснили, что после присоединения местная больница продолжит выполнять свои обычные задачи», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи обсуждалось обеспечение населения льготными лекарствами, запись к врачам и проведение лабораторных исследований. По всем поступившим вопросам были даны объяснения, а решение проблемных ситуаций взято на контроль.

В администрации округа напомнили, что в Павлово-Посадской больнице открыта горячая линия главврача. Там можно оставить свои замечания по работе поликлиник и врачей, а также по качеству оказания медицинских услуг. Горячая линия работает по будням с девяти утра до шести вечера, телефон: 7-498-602-03-59, добавочный 18-039.

Читайте также:

Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч

Подмосковные врачи осмотрели прибывших в регион жителей Курской области

В Мытищинской больнице в сентябре заработает цифровой рентген-аппарат
#электрогорск
#павловский посад
#медицина
#здравоохранение
#больница
#приём
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч
12 августа 2024, 11:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи женской консультации Истринской больницы удалили пациентке опухоль яичника размером с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 55-летняя женщина с жалобой на увеличенный в размерах живот. Она заподозрила у себя грыжу. Однако в результате обследований врачи обнаружили у неё огромную опухоль правого яичника.
«В гинекологии все образования более 5 см считаются большими. Во время операции мы удалили пациентке огромное доброкачественное образование правого яичника, достигавшее в диаметре 25 см, что сопоставимо с размером детского мяча. Операция длилась почти два часа и завершилась успешно», – рассказал акушер-гинеколог Борис Иванов.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. В министерстве между тем порекомендуют при возникновении каких-либо жалоб немедленно обращаться к врачу, а при их отсутствии регулярно проходить диспансеризацию.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Читайте также:

Подмосковные врачи осмотрели прибывших в регион жителей Курской области

В Мытищинской больнице в сентябре заработает цифровой рентген-аппарат

Венозное и артериальное: врач скорой помощи Полякова научила останавливать кровотечения
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#врачи
#хирург
#гинеколог
#пациенты
#истра
#больница
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи осмотрели прибывших в регион жителей Курской области
09 августа 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Клинской и Пушкинской больниц провели медосмотр детей и взрослых, прибывших в Подмосковье из подвергшейся атаке ВСУ Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Врачи наших больниц осмотрели пациентов в пунктах временного размещения. Они провели осмотр 323 детей и 54 взрослых. В ПВР были направлены врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры. По результатам осмотров несколько детей направили в больницы под наблюдение медиков», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Ранее в ведомстве сообщали, что в Курскую область направили семь бригад скорой помощи и 22 врача. Они будут помогать пострадавшим в результате обстрелов и атак беспилотников.

Читайте также:

В Курскую область прибыли семь бригад скорой помощи из Подмосковья

Из Подмосковья отправили первую фуру с гуманитарным грузом в Курскую область

В Подмосковье отправляются первые 100 детей из Курской области
#подмосковье
#московская область
#дети
#врачи
#медосмотр
#курская область
#сво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищинской больнице в сентябре заработает цифровой рентген-аппарат
09 августа 2024, 20:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современный рентген-аппарат установили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сейчас в приёмном отделении больницы идёт ремонт, который рассчитывают завершить осенью. Проводится и замена устаревшего оборудования, которое заработает после завершения работ. Новый аппарат закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение». На приобретение было направлено более 20 млн рублей», – сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
На цифровом аппарате планируют проводить более 150 исследований в смену. Благодаря ему можно получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента. Кроме того, обследование проводится быстрее, чем на аналоговой технике, а результаты хранятся в электронном виде.

Читайте также:

Венозное и артериальное: врач скорой помощи Полякова научила останавливать кровотечения

В Подмосковье в субботу проведут диспансеризацию по выявлению рака кожи

Акция по проверке здоровья пройдёт в выходные в 32 подмосковных парках
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#медицинское оборудование
#рентген
#больница
#мытищи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф