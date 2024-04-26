Подмосковный ортопед Винокурова предупредила о необходимости лечить детскую косолапость

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Косолапость у детей – тяжёлое врождённое заболевание. И если не лечить его, впоследствии у ребёнка могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, об этом предупредила врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Анна Винокурова.
Заболевание характеризуется деформацией стопы ребенка. Диагноз ставят ещё в роддоме. Справиться с заболеванием в раннем возрасте можно.
Врач занимается в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице лечением косолапости по методу Понсети уже более 10 лет.
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«Лечение врождённой косолапости – длительный процесс, состоящий из трёх этапов. На первом году жизни патология практически не заметна. Визуально у ребёнка просто кривые ноги. Но после первого года жизни, когда он начнёт самостоятельно ходить, начнутся проблемы. У ребёнка появятся боль, ограничение физических функций. На рентгенограммах будут наблюдаться артрозы и артриты суставов стопы – воспалительные заболевания и дегенеративные изменения», – отметила Винокурова.
Врач занимается в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице лечением косолапости по методу Понсети уже более 10 лет.
«Лечение косолапости требует решительных действий с первых дней жизни малыша Винокурова. как родителей, так и врачей», – добавила Винокурова.До пяти лет вылеченный ребёнок должен проходить регулярные обследования и наблюдаться у врача травматолога-ортопеда. У ребёнка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы ничем не отличаются от здоровых. В прошлом году специалисты МОДКТОБ вылечили от врождённой косолапости почти 40 детей.
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Лора Луганская