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От дефицита витаминов до болезни крови: Врачи рассказали о «метеозависимости»

14 мая 2024, 14:44
Фото: iStock/EvgeniyQ

Фото: iStock/EvgeniyQ

В минувшие выходные на Землю обрушилась самая мощная за последнюю сотню лет магнитная буря. Люди стали массово жаловаться на головную боль, усталость, сонливость и раздражительность.
Существует ли такой диагноз как «метеозависимость» и как с ним бороться в беседе с «Радио 1» объяснили специалисты Химкинской областной больницы.

«Несмотря на постоянно проводимые исследования влияния метеоусловий и изменения магнитного поля на организм человека, доказательная медицина не любит слово «метеочувствительность». Такой болезни официально не существует», — объяснили эксперты.



Тем не менее, люди, которые реагируют на изменения в погоде, действительно существуют. Более чувствительны к колебаниям природы женщины, пожилые люди, а также пациенты, страдающие от хронической усталости и хронических заболеваний.

«Метеозависимые» люди могут испытывать боли в суставах и мышцах, головные боли, головокружение и тошноту. В периоды погодных колебаний они могут страдать от бессонницы и даже от проблем со стулом.

«Метеочувствительным людям в сложные периоды советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, меньше жирного и острого, вовремя ложиться спать, даже при плохом самочувствии делать лёгкую гимнастику, а вот от сильных физических и эмоциональных нагрузок отказаться. Больше гулять на свежем воздухе и проветривать помещения», — объяснили химкинские врачи.

Тем не менее, специалисты рекомендуют не списывать все вышеперечисленные симптомы на погоду. Аналогичные проявления организма могут говорить о дефиците витаминов, болезни крови или старте хронических заболеваний и инфекций.

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Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран
#химки
#больница
Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран
14 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран, где используется принцип электростимуляции.
Так, благодаря этому процессу привлекаются иммунные клетки в очаг воспаления, улучшается насыщение тканей кислородом, обеспечивается антибактериальный эффект. Кроме этого, устройство позволит отслеживать состояние среды раны и передавать соответствующие данные на цифровые устройства.

Как пишет RT, аналогов в мире такого изобретения сегодня нет. Уточняется, что на данный момент разработка находится на стадии прототипа.

А группа зарубежных учёных обнаружила, что тяжесть лихорадки денге в Азии и Южной Америке можно предсказать по температуре поверхности моря в Индийском океане. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», новое исследование показало, что температура поверхности воды океана до сезона денге может быть гораздо более точным предиктором тяжести вспышки.

Ранее сообщалось, что российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.

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#температура
#исследование
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#ученые
#медицина
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В Подмосковье с начала года телемедицинские консультации получили 33 тыс. беременных
14 мая 2024, 10:57

Фото: iStock/shironosov

Беременные жительницы Московской области имеют возможность посоветоваться с врачом в онлайн-режиме, с начала года телемедицинскую консультацию получили около 33 тысяч будущих мам, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году. Всего за это время было проведено более 132 тысяч онлайн-приёмов, из них почти 33 тысячи — с начала этого года», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
На онлайн-консультации беременная женщина может пройти обучение и подготовку к рождению ребёнка, получить расшифровку анализов, побеседовать с психологом, познакомиться с принимающим роды врачом и пр.

Для записи на онлайн-консультацию следует обратиться к лечащему врачу или сотруднику, закреплённому за беременной.

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Сексолог рассказала женщинам про неожиданный способ повысить либидо

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#беременность
#телемедицина
#здравоохранение
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#подмосковье
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Сексолог рассказала женщинам про неожиданный способ повысить либидо
14 мая 2024, 04:14

Фото: istock / diego_cervo

Психотерапевт по вопросам секса и отношений Алекс Тркулия заявила, что книги о самопознании помогают женщинам повысить либидо. О способе разнообразить сексуальную жизнь она рассказала в разговоре с изданием Body and Soul.
Тркулия отметила, что при длительных отношениях проблему низкого либидо чаще испытывают женщины, чем мужчины. Эксперт отметила, что обычно это возникает из-за эмоционального отчуждения, ссор и проблем в отношениях. В этом случае, уверена психотерапевт, интимная жизнь наладится, как только партнеры разберутся со своими проблемами и почувствуют эмоциональную близость.

Если же отчуждение в постели происходит без явных причин, Тркулия порекомендовала попробовать нестандартные способы вернуть страсть. Как утверждает специалистка, благотворно на женское либидо влияет эротическая литература и книги о самопознании.

«Причина, по которой чтение эротики помогает вызвать либидо и желание, заключается в том, что это не похоже на визуальный контент для взрослых, оно пробуждает ваше воображение и фантазию», — пояснила она.
Тркулия отметила, что книги по самопознанию помогают лучше понять себя и партнера, учат осознавать свои желания и мотивы поступков.

Со временем новые навыки и знания позволяют почувствовать свою сексуальность и ощутить возбуждение, подытожила психотерпавет.

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Россиянам рассказали, чем опасно большое количество кофе
Хирург Умнов предупредил о вероятности варикоза из-за большого количества кофе
13 мая 2024, 22:38

Фото: iStock/karandaev

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что употребление более трёх чашек кофе в день чревато повышенным риском к варикозу.
Особенно, по его словам, это касается людей, склонным к этому заболеванию. Пациентам, которые уже страдают варикозом, также стоит отнестись к напитку с осторожностью из-за риска ухудшения состояния.

«Одним из эффектов кофеина является сужение кровеносных сосудов. При употреблении не более трех чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.

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#заболевания
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Врач Асеева рассказала, для кого солнце представляет смертельную опасность
Врач Асеева заявила об опасности солнца для больных волчанкой
13 мая 2024, 22:29

Фото: iStock/Far700

Ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.
«На протяжении заболевания вовлечение кожи встречается примерно у 71% пациентов с системной красной волчанкой. При этом длительное пребывание как на солнце, так и на морозе может быть фактором риска развития хронической системной красной волчанки», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Асеева.

Она рекомендовала пациентам с кожными проявлениями не посещать солярии и всячески где бы то ни было избегать палящего солнца, а также пользоваться кремами с SPF от 50%.

Ранее врач-дерматолог Мария Константинова заявила, что такой симптом, как сухость губ, может говорить о проблемах ЖКТ, а также анемии.

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#солнце
#врач
#заболевания
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Россиян предупредили о постпраздничной депрессии
Психолог Мустафина заявила о возможном развитии постпраздничной депрессии
13 мая 2024, 22:07

Фото: iStock/millann

Психолог и семейный терапевт сервиса по поиску специалистов Эльнара Мустафина заявила, что после праздников и выхода на работу у человека может развиться постпраздничная депрессия.
«В психологии ощущение разбитости и апатии после отпуска называют синдромом постпраздничной депрессии. Организму нужно около двух недель для того, чтобы настроиться на отдых, а мы часто не располагаем таким количеством времени и резко прерываем «расслабление». Это и приводит к стрессу, раздражительности и подавленности», — пояснила в беседе с Газета.ру Мустафина.

Она отметила, что справится со стрессом после праздников можно с помощью планирования задач и постепенного вхождения в рабочий режим.

Ранее ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости Елена Андросенко заявляла, что восстановить рабочий режим после майских праздников поможет грамотное планирование задач и расстановка приоритетов.

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#психолог
#отдых
#режим
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#праздники
#депрессия
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Названа допустимая доза ягод в день
Диетолог Стрельникова рекомендовала не съедать более 200 г ягод в день
13 мая 2024, 21:33

Фото: iStock/DenisMArt

Врач-диетолог Татьяна Стрельникова заявила, что без вреда для здоровья можно съедать не более 200 г различных ягод в день.
Она пояснила, что переедание ягод может вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать проблемы с ЖКТ, а также повысить уровень сахара в крови.

«Ягоды надо вводить в рацион после зимнего периода, начиная с малого количества. Это поможет отследить, есть ли у вас аллергия. Содержащаяся в них клетчатка активизирует перистальтику, из-за чего при переедании ягод могут быть расстройства пищеварения. Также желательно есть ягоды отдельно или в дополнение к каше и творогу», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Стрельникова.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.

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#рекомендации
#здоровье
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Педиатр Хайрушева рассказала о последствиях курения электронных сигарет детьми
13 мая 2024, 17:15

Фото: istockphoto / Yana Tikhonova

Какой вред наносится подростку при курении вейпа и прочих систем нагревания табака рассказал врач-педиатр МОЦОМДа Алия Хайрушева. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подростки, которые курят системы нагревания табака в последнее время все чаще становятся пациентами пульмонологического отделения с пневмоническими изменениями на компьютерной томограмме лёгких.

«Каждый курильщик электронных устройств обязан знать, что курение парящих устройств не является альтернативой курению обычных сигарет. Курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания сердца, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение, а также проявляет мутагенные свойства, оказывает воздействие на центральную нервную систему, вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных путей вплоть до развития бронхиальной астмы. Курение электронных устройств не исключает никотиновую зависимость. Общее использование одним устройством может привести к заражению гепатитом и туберкулезом», — отметила врач-педиатр Алия Хайрушева.

Также специалист подчеркнула, что справиться с пагубной привычкой помогают спортивные тренировки, увлечение музыкой, рисование и прочие увлечения в свободное время.

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#курение
#подростки
#врач
#тренировки
#заболевания
#педиатр
#рак
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Названы методы нормализации питания после праздников
Врач Кашух советовала есть соленья
13 мая 2024, 15:42

Фото: iStock/dusanpetkovic

Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что для нормализации пищеварения после майских праздников хорошо подойдут соленья.
«Если очень хочется перекусить, то можно съесть что-нибудь лёгкое, например банан, нежирный сыр, нежирный йогурт. Ещё один вариант перекуса — свежие фрукты. Как и в овощах, в них много пищевых волокон, стимулирующих работу органов ЖКТ. Важно, чтобы в рационе было достаточное количество белка: яйца, молочные продукты, нежирное мясо и рыба», — добавила в беседе с RT Кашух.

Кроме этого, врач рекомендовала не забывать про прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки, что также благоприятно влияет на пищеварение.

А терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова посоветовала с осторожностью относится к аналогам назначаемых врачом препаратов, поскольку не все они будут иметь такое же воздействие на организм и могут вызывать побочные реакции.

«Даже если активное вещество одинаково, концентрация, дозировка и вспомогательные вещества могут различаться, что влияет на эффективность и безопасность лекарства. Кроме того, реакции на составляющие могут быть разными у каждого, особенно если у пациента есть аллергии или он принимает другие лекарства», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Квасова.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что еда из ресторанов быстрого питания также полезна для организма.

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