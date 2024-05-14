От дефицита витаминов до болезни крови: Врачи рассказали о «метеозависимости»

Фото: iStock/EvgeniyQ
В минувшие выходные на Землю обрушилась самая мощная за последнюю сотню лет магнитная буря. Люди стали массово жаловаться на головную боль, усталость, сонливость и раздражительность.
Существует ли такой диагноз как «метеозависимость» и как с ним бороться в беседе с «Радио 1» объяснили специалисты Химкинской областной больницы.
Тем не менее, люди, которые реагируют на изменения в погоде, действительно существуют. Более чувствительны к колебаниям природы женщины, пожилые люди, а также пациенты, страдающие от хронической усталости и хронических заболеваний.
«Метеозависимые» люди могут испытывать боли в суставах и мышцах, головные боли, головокружение и тошноту. В периоды погодных колебаний они могут страдать от бессонницы и даже от проблем со стулом.
Тем не менее, специалисты рекомендуют не списывать все вышеперечисленные симптомы на погоду. Аналогичные проявления организма могут говорить о дефиците витаминов, болезни крови или старте хронических заболеваний и инфекций.
Читайте также:
Врач Хасиева: «Наукой метеозависимость не доказана»
Невролог Беленко раскрыла, стоит ли метеозависимым опасаться магнитной бури
Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран
«Несмотря на постоянно проводимые исследования влияния метеоусловий и изменения магнитного поля на организм человека, доказательная медицина не любит слово «метеочувствительность». Такой болезни официально не существует», — объяснили эксперты.
Тем не менее, люди, которые реагируют на изменения в погоде, действительно существуют. Более чувствительны к колебаниям природы женщины, пожилые люди, а также пациенты, страдающие от хронической усталости и хронических заболеваний.
«Метеозависимые» люди могут испытывать боли в суставах и мышцах, головные боли, головокружение и тошноту. В периоды погодных колебаний они могут страдать от бессонницы и даже от проблем со стулом.
«Метеочувствительным людям в сложные периоды советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, меньше жирного и острого, вовремя ложиться спать, даже при плохом самочувствии делать лёгкую гимнастику, а вот от сильных физических и эмоциональных нагрузок отказаться. Больше гулять на свежем воздухе и проветривать помещения», — объяснили химкинские врачи.
Тем не менее, специалисты рекомендуют не списывать все вышеперечисленные симптомы на погоду. Аналогичные проявления организма могут говорить о дефиците витаминов, болезни крови или старте хронических заболеваний и инфекций.
Читайте также:
Врач Хасиева: «Наукой метеозависимость не доказана»
Невролог Беленко раскрыла, стоит ли метеозависимым опасаться магнитной бури
Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран
Евгения Парфентьева