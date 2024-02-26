Врач Хасиева: «Наукой метеозависимость не доказана»

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Терапевт Софья Хасиева ответила на вопрос, является ли метеозависимость мифом.
Она отметила, что в медицине нет ни доказательств, ни опровержений такому состоянию организма.
А врач-аллерголог, врач-иммунолог Александра Соболева рассказала, когда людям, страдающим от аллергии на пыльцу, лучше всего начать принимать необходимые лекарства.
Ранее эндокринолог Анастасия Фатеева рассказала, что рак щитовидной железы может возникнуть в ходе лечения других онкологических заболеваний.
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«Метеозависимость —реакция организма на изменения условий окружающей среды. Эта реакция не является официально принятой болезнью. Наукой метеозависимость не доказана, но и чётких опровержений существования этого явления нет. Методов борьбы с этим состоянием немного, и все они не обладают стопроцентной эффективностью», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Хасиева.
«Старт приёма лекарственных препаратов должен быть уже в первый день наличия пыльцы в воздухе в низкой концентрации или же тогда, когда мониторинги пыльцы её не улавливают, а симптомы у человека уже начали проявляться. Это поможет наиболее комфортно пережить этот период», — пояснила в беседе с RT врач.
Ранее эндокринолог Анастасия Фатеева рассказала, что рак щитовидной железы может возникнуть в ходе лечения других онкологических заболеваний.
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