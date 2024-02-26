Врач Хасиева: «Наукой метеозависимость не доказана»

Стоматологические услуги не из дешёвых, а если врач к тому же ставит неверные диагнозы и назначает лишние процедуры, лечение может обойтись в кругленькую сумму. Как распознать недобросовестного специалиста и избежать лишних трат? Об этом «Российской газете» рассказала врач клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук.