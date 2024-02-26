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Врач Хасиева: «Наукой метеозависимость не доказана»

26 февраля 2024, 12:56
Фото: istockphoto.com/fizkes

Фото: istockphoto.com/fizkes

Терапевт Софья Хасиева ответила на вопрос, является ли метеозависимость мифом.
Она отметила, что в медицине нет ни доказательств, ни опровержений такому состоянию организма.

«Метеозависимость —реакция организма на изменения условий окружающей среды. Эта реакция не является официально принятой болезнью. Наукой метеозависимость не доказана, но и чётких опровержений существования этого явления нет. Методов борьбы с этим состоянием немного, и все они не обладают стопроцентной эффективностью», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Хасиева.


А врач-аллерголог, врач-иммунолог Александра Соболева рассказала, когда людям, страдающим от аллергии на пыльцу, лучше всего начать принимать необходимые лекарства.

«Старт приёма лекарственных препаратов должен быть уже в первый день наличия пыльцы в воздухе в низкой концентрации или же тогда, когда мониторинги пыльцы её не улавливают, а симптомы у человека уже начали проявляться. Это поможет наиболее комфортно пережить этот период», — пояснила в беседе с RT врач.

Ранее эндокринолог Анастасия Фатеева рассказала, что рак щитовидной железы может возникнуть в ходе лечения других онкологических заболеваний.

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#лекарства
#продукты
#врач
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Мясников развеял миф о низком давлении
26 февраля 2024, 13:19

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что гипотония является нормой, а не болезнью.
«Низкое давление — это нормальное давление. Это вариант нормы, а если вы плохо себя чувствуете при гипотонии, то это из-за того, что в вашей жизни мало спорта или его нет совсем. Также причина может быть еще и в том, что ваш организм не приспособлен к внешней среде», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он добавил, что низкого давления как такового нет, а есть лишь сосудистая остановка, когда давление резко снижается под воздействием препаратов или чего-то ещё, при этом постоянное низкое давление, по словам врач, является нормой.

Ранее невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская заявила об опасности развития аутоимунных заболеваний после ОРВИ.

«Во время борьбы с ОРВИ организм активизирует защитные механизмы: иммунная система вырабатывает антитела и специализированные клетки для борьбы с вирусом. Этот процесс включает активацию Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, усиливается работа макрофагов, поглощающих и перерабатывающих вирусные частицы», — пояснила в беседе с RT Демьяновская.

В этом процессе, пояснила врач, может возникнуть ситуация, когда защитные механизмы начинают бороться не только с вирусами, но и с собственными клетками организма, что и приводит в последствии к осложнениям.

А невролог Кирилл Алмазов заявлял, что тревожность может быть вызвана различными причинами, такими как стресс, низкая самооценка, перфекционизм и неврологические или кардиологические заболевания.

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#врач
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#заболевания
#здоровье
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В Подмосковье с начала года провели более 35 тыс телемедицинских консультаций для детей
26 февраля 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 35 тысяч онлайн-консультаций провели врачи для юных жителей Московской области с начала января текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В ходе телемедицинской консультации врачи проверяют ход и динамику лечения, дают рекомендации. Врач также может направить пациента к узкопрофильному специалисту и оформить электронный рецепт на льготные медикаменты. Интернет-приём особенно удобен для семей с детьми. Всего с начала года в Московской области было проведено более 35 тысяч медицинских онлайн-консультаций для детей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.
Телемедицинская консультация не может быть первичной, она назначается только после очного приёма у врача. Записаться на онлайн-консультацию можно через инфомат в своей поликлинике, по единому номеру 122 или через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг.

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#телемедицина
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#светлана стригункова
#здравоохранение
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«ГМО ни при чём»: Врач опровергла самые популярные мифы о том, что провоцирует рак
Врач Уланкина назвала мифом, что ГМО и употребление сахара приводят к раку
26 февраля 2024, 10:35

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Врач Ольга Уланкина развеяла несколько популярных мифов о факторах, провоцирующих рак.

Эксперт отметила, что в этой области есть много недопониманий, которые вносят путаницу в представление о причинах онкологических болезней.

«Часто можно услышать, что злокачественные новообразования питаются сахаром, поэтому сладкоежки болеют раком чаще. Но научных данных, подтверждающих, что употребление сахара напрямую ведет к раку, нет. Однако злоупотребление добавленным сахаром может способствовать ожирению, что в действительности увеличивает риск развития злокачественных опухолей», — предупредила врач в беседе с «Газетой.Ru» .
Второй миф касается употребление генетически модифицированных продуктов. Результаты научных исследований свидетельствуют, что ГМО не имеют связи с онкологией.

Уланкина также обратила внимание, что наследственные мутации могут влиять на развитие онкологических заболеваний, поэтому необходимо следить за своим здоровьем, особенно если в семье были случаи рака.

Врач подытожила, что онкологию может вызывать злоупотребление алкоголем и курение, а также солнечные ожоги, которые могут провоцировать необратимые изменениям в ДНК и увеличивать риск развития рака кожи.

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#курение
#эксперт
#продукты
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Lenta.ru: Малышева и Гандельман рассказали о полезных для простаты упражнениях
26 февраля 2024, 04:59

Фото: iStock/peakSTOCK

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе со своим соведущим и коллегой, кардиологом Германом Гандельманом, представили три упражнения для предстательной железы в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Соответствующий выпуск уже доступен на официальном сайте канала.
Первое упражнение — наклоны вперед на коленях, руки на бедрах, голова касается пола.

Второе упражнение — лёжа на спине, согнуть ноги в коленях, соединить ступни и развести колени в стороны. По словам Гандельмана, оно
укрепляет мышцы тазового дна, при этом улучшая кровообращение в данной области организма.

Наконец, третьим упражнением, как рассказала Елена Малышева, является практика брюшного дыхания, при котором мышцы живота сокращаются во время глубокого вдоха и выдоха.

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#советы
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Диетолог Юзуп назвала один из самых доступных суперфудов
26 февраля 2024, 01:30

Фото: iStock/yashina.tanya90

Врач-диетолог Ирина Юзуп объяснила порталу «Доктор Питер», почему квашеную капусту можно по праву назвать настоящим суперфудом, , содержащим множество витаминов, полезных веществ и минералов.
Так, в состав капусты входят витамины группы А, Е, К, B, С, а также минералы, такие как фосфор, натрий, цинк, йод, селен, железо, калий и марганец. Данный продукт благотворно влияет на микробиом кишечника благодаря лактобактериям и помогает поддерживать молодость кожи благодаря витаминам А и E.

Кроме того, квашеная капуста содержит витамин С, не уступающий лимону, и пищевые волокна, снижающие уровень холестерина в крови. Она чрезвычайно полезна для людей, страдающих ожирением, благодаря тартроновой кислоте, препятствующей превращению избыточных углеводов в жир.

Наконец, ученые выявили связь между регулярным употреблением квашеной капусты и снижением риска онкологии. Как объяснила доктор Юзуп, капуста – это ферментированный продукт, прошедший молочнокислое брожение. Во время данного процесса в ней образуются антиоксиданты и вещества, которые вызывают гибель «неправильных» клеток человеческого организма.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о том, что включение в рацион питания квашеной капусты поможет снизить риск развития инфаркта, поскольку обилие витамина С в составе продукта способствует поддержанию сосудистого тонуса и укреплению стенок сосудов.

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#врачи
#продукты
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Врач рассказала о признаках недобросовестного стоматолога
Стоматолог Диана Левчук: есть признаки нерадивых врачей
25 февраля 2024, 14:52

Фото: iStock/SbytovaMN

Стоматологические услуги не из дешёвых, а если врач к тому же ставит неверные диагнозы и назначает лишние процедуры, лечение может обойтись в кругленькую сумму. Как распознать недобросовестного специалиста и избежать лишних трат? Об этом «Российской газете» рассказала врач клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук.
По её словам, существует несколько признаков, которые могут указывать на недобросовестность стоматолога:

Слишком низкая цена
Если вам предлагают стоматологические услуги по цене значительно ниже рыночной, это повод насторожиться. Скорее всего, врач пытается привлечь пациентов за счёт низких цен, а затем будет навязывать дополнительные услуги или назначать ненужное лечение.

Агрессивная реклама
Если клиника активно рекламирует свои услуги, обещая моментальные результаты и безболезненное лечение, это также может быть признаком недобросовестности. Стоматологическая помощь — это медицинская услуга, которая требует индивидуального подхода. Поэтому не стоит доверять рекламе, которая обещает всем пациентам одинаково хорошие результаты.

Непрофессионализм врача
Недобросовестный стоматолог может проявлять непрофессионализм в общении с пациентами, не объяснять им суть лечения или отвечать на вопросы уклончиво. Такой врач может также не соблюдать санитарно-гигиенические нормы, что может привести к инфицированию пациента.

Навязывание дополнительных услуг
Недобросовестный врач может навязывать пациентам дополнительные услуги, которые не нужны или которые можно сделать в другой клинике по более низкой цене. Например, он может предлагать установку более дорогих имплантов или брекетов, хотя в этом нет необходимости.

Некачественное лечение
Недобросовестный врач может проводить лечение некачественно, используя устаревшие методы и материалы. Это может привести к осложнениям и необходимости повторного лечения.

Нарушение прав пациента
Недобросовестный врач может нарушать права пациента, например, не информируя его о возможных рисках лечения или не давая ему ознакомиться с планом лечения.

Отсутствие документов
Недобросовестная стоматологическая клиника может не иметь лицензии на оказание медицинских услуг или не выдавать пациентам документы, подтверждающие оплату лечения.

Подозрительные условия оказания услуги, договора, гарантии
Обычно это сомнительные сроки оказания услуги, скупой договор без подробного описания, а также неопредёленные сроки гарантии.

Если вы столкнулись с недобросовестным стоматологом, вы можете обратиться в контролирующие органы, такие как Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, а также подать в суд на клинику.

Если вы сомневаетесь в качестве услуг врача, к которому пришли, Диана Левчук рекомендует прежде всего подойти к выбору специалиста с холодным умом.

«Лучшее, что вы можете сделать - взять время на размышление и проконсультироваться у 2-3 других специалистов в разных медицинских учреждениях», — сказала стоматолог.
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#лицензии
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Две трети россиян недовольны записью на приём в поликлиниках и ожиданием
25 февраля 2024, 12:32

Фото: iStock/megaflopp

На международной выставке-форуме «Россия» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что лишь треть россиян удовлетворяет запись на приём в поликлиниках и ожидание у кабинетов.
«Мы видим, какие блоки являются наиболее острыми на сегодня. Это ожидание у кабинета, запись на прием к врачу и общее ожидание. Эти три блока, с которыми нам нужно работать», — сказал министр на пленарной сессии форума.
Согласно презентации, представленной Михаилом Мурашко на выставке-форуме «Россия», больше всего россияне удовлетворены решением медицинских проблем (90,4%). Лояльное отношение медицинских работников к пациентам отметила половина опрошенных респондентов.

В своём выступлении Михаил Мурашко назвал «самую острую» проблему здравоохранения – нехватку квалифицированных медицинских специалистов. Однако, министр подчеркнул, что подобная проблема наблюдается не только в России, но и за рубежом. По данным на 2023 год на 10 тыс. человек населения приходится в среднем 41 врач.

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#здравоохранение
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#запись
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Стали известны продукты, продлевающие жизнь
Daily Mail: Долгожители часто едят бобовые, а также ферментированные продукты
25 февраля 2024, 07:24

Фото: iStock/Tornadoflight

Специалисты из США считают, что ферментированные продукты и растительная пища, такая, как фасоль и чечевица, способствуют долголетию. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Исследователь долгожительства Дэн Бюттнер изучил так называемые «голубые зоны» — точки на карте мира с наибольшим количеством долгожителей, и пришёл к выводу о том, что правильное питание, в том числе ограничение белка животного происхождения и увеличение количества бобовых и овощей, является главным условием достижения долголетия.

Так, например, в Японии имеются сотни разновидностей лука, грибов, фасоли, ферментированных продуктов. А во Франции, Португалии, Италии и Испании очень популярны сыр и йогурт (они, как известно, также являются ферментированными продуктами). Фасоль, чечевица и горох, как пишет Бюттнер, богаты белком и клетчаткой, улучшающими работу ЖКТ человека.

Важнейшим принципом правильного питания является разнообразие, включая использование ферментированных продуктов и свежих продуктов в рационе. Их чередование может помочь увеличить продолжительность жизни.

В Великобритании Национальная служба здравоохранения (NHS) разработала руководство по здоровому питанию под названием The Eatwell Guide, которое направлено на информирование людей о пользе правильного питания. Согласно ему, необходимо съедать 5 порций фруктов и овощей в день, уменьшить потребление углеводов, сахара, соли и жиров. Также, эксперты советуют отказаться от колбасных изделий, а также сладких и газированных напитков и пить больше воды.

Учены провели исследование, в котором приняли участие 467 354 человек среднего возврата. Они рассказали о своих пищевых привычках. По результатам анализа выяснилось, что люди, придерживающиеся здорового рациона, имеют большую продолжительности жизни, чем те, кто ест обработанное мясо, мучные продукты и пьет сладкие газировки. А люди, которые регулярно едят орехи, бобовые, зерновые продукты и фрукты, обладают большей продолжительностью жизни.

Ранее спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал, что во многом здоровье долгожителей в разных странах связано с ежедневным рационом. По его словам, средиземноморская диета хорошо сказывается на здоровье человека. В нее входят море продукты и некоторые разновидности рыбы. Также источником омега-3 служат авокадо и орехи, а из морских водорослей жители этого региона получают достаточно йода и других микроэлементов.

Жители Италии и Испании употребляют большое количество свежих овощей, фруктов и зелени, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. Также, одним из главных ингредиентов в средиземноморской диете, является оливковое масло.

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#диетолог
#возраст
#продукты
#врачи
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Эндокринолог Фатеева раскрыла, кому грозит рак щитовидной железы
Рак щитовидки возникает при радиационном облучении, заявила эндокринолог Фатеева
24 февраля 2024, 15:10

Фото: iStock/Inside Creative House

Рак щитовидной железы может возникнуть в ходе лечения других онкологических заболеваний. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила эндокринолог Анастасия Фатеева.
Риск образования опухолей в этом органе значительно возрастает у людей, часто подвергающихся радиационному облучению. Например, у рентгенологов.

На фоне лечения лимфомы или рака молочной железы облучению подвергаются области головы, шеи и грудной клетки, что повышает вероятность одновременного развития рака щитовидной железы, подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Вместе с тем, злокачественные новообразования возникают из-за длительно существующих аденом, аденоматозов в ткани щитовидной железы. Также негативно сказываются и наследственные заболевания, такие как синдромы Карни и Каудена, семейный аденоматозный полипоз. Наличие у близких членов семьи этих заболеваний повышает риск возникновения их и у его родственников.

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#рак
#онкология
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